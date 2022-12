Bizonytalanság, recesszió, menekülés - Mit várnak a magyar profik 2023-ra?

Hamar kifulladt idén a medvepiaci rali, helyét átvette a bizonytalanság és a recessziótól való félelem. A hazai portfóliómenedzserek szerint érdemes óvatosnak lenni a kötvény- és részvénypiacon is, de a szemfülesek mindkét terepen találhatnak jó beszállási lehetőségeket. Decemberi portfólió-ajánlóikban a magyar szakértők kitérnek arra is, milyen várakozásokkal mennek neki 2023-nak.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A kötvény- és részvénypiac is szenvedett idén, de mi lesz jövőre?

Az év végi portfólió-ajánlókban a magyar portfóliómenedzserek egyetértettek abban, hogy az október közepén indult medvepiaci rali kifulladásával az év utolsó hónapjában ismét a bizonytalanság vette át a főszerepet a piacokon. A nagy jegybankok tovább folytatták kamatemelési sorozatukat decemberben is, ami meglátszott a kötvényhozamok emelkedésében és a részvénypiacok gyengélkedésében is.

Vannak, akik úgy látják, hogy 2023-tól, ha bekövetkezik az inflációs fordulat, a kötvénypiacon is elindulhat a hozamcsökkenés, először a fejlett, majd a feltörekvő – így a hazai – kötvények esetében is, amely a magas jelenlegi hozamszintekkel karöltve jó lehetőségeket kínálhat a hosszabb futamidejű kötvények piacán.

A tartós részvénypiaci fellendülésre egy ideig még valószínűleg várni kell, sőt a recessziós félelmek erősödésével újabb mélypontot hozhat az újév az árfolyamokban, hiszen egy jelentősebb, kétszámjegyű profit-recesszió kockázata jelenleg nincs beárazva a legtöbb részvénypiacon – olvasható az e havi portfólió-ajánlókban.

Egyes szakemberek szerint középtávon érdemes lehet óvatosan építeni a részvényekben tartott pozíciót, hiszen az USA-ban az inflációs adatok csökkenésével és a foglalkoztatási adatokban a mélypont elérése után a befektetői kedv és a kockázatvállalási hajlandóság is megélénkülhet. Mások viszont azt vallják, hogy a részvényvásárlásokkal érdemes kivárni, az inflációs trend egyértelműbb megtöréséig és/vagy a jegybanki kommunikációs fordulatig.

Fedezékbe vonulnak a profik

Miután a megkérdezett portfóliómenedzserek java része bizonytalannak látja a közeljövőt a tőkepiacokon, sokan inkább a biztonságosabb pénzpiaci eszközöket preferálják most a részvényekkel szemben. Ez a decemberi portfólió allokációkban is meglátszik, a likvid befektetések mellett ugyanakkor a nemzetközi kötvényekben és az abszolút hozamú befektetésekben is láthatunk felülsúlyt az előző hónaphoz képest.

A mintaportfóliókon belül továbbra is tartják jelentős, de kissé csökkenő előnyüket a hazai kötvények, ezeket követik a második helyen a pénzpiaci befektetések, majd a nemzetközi kötvények. A részvények több kategóriája továbbra is csak a sor végén kullog.

Decemberben tovább csökkent a kötvénybefektetések modellportfólión belüli aránya, miután folyamatos csúcsokat döntött az utóbbi hónapokban. Mindeközben a részvények súlya is visszaesett, a pénzpiaci és az alternatív befektetéseké pedig nőni tudott.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

