Mutatjuk, hogyan szabadulhatnánk meg végleg az orosz gázfüggőségtől

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter december közepén jelentette be, hogy tárgyalások indulhatnak a katari földgáz jövőbeli vásárlásáról az MVM és a QatarEnergy között. Az alapján, hogy Kína mindössze évi 5,5 milliárd köbméter gáz beszerzéséről tudott megállapodni Katarral, Magyarország valószínűleg nem számíthat évi több milliárd köbmétert garantáló szerződésre. Ezzel együtt, ha megszületik az alku, az évtized közepétől fontos szerepet tölthet be a tervek szerint egyre kisebb gázigényű hazai ellátásban az esetleges ománi, algériai és türkmén forrásokkal együtt. Bár még nagyon sok a kérdőjel, mindez az egyéb piaci forrásokat is figyelembe véve akár azt is jelentheti, hogy a 2030-ra lényegében megszüntethető lenne Magyarország orosz gáztól való függése.

Hosszú távú szerződés jöhet

Az esetleges katari LNG-beszerzéssel kapcsolatban konkrétumok egyelőre nem ismertek, és a tárgyalások korai szakaszára tekintettel valószínűleg még nem is nagyon vannak azon kívül, hogy az első szállítmány a magyar kormány reményei szerint körülbelül hároméves időtávon belül cseppfolyósított (LNG) formában, hajón érkezne a horvátországi LNG-terminálba, ahonnan vezetéken jutna el Magyarországra.

Az esetleges szerződés - elsősorban a katari szándékoknak megfelelően - valószínűleg hosszú távra fog szólni, és erre utal az is, hogy a Qatar Energy állami energiavállalat által november végén Kínával, valamint Németországgal kötött alku 27, illetve 15 évre szól. E két megállapodás azt is valószínűsíti, hogy a tárgyalások jelentős időt fognak igénybe venni, miután Németországnak is körülbelül 8 hónapba került, hogy a magyar-katari megegyezéshez hasonló megállapodás konkrét üzleti alku formájában realizálódjon. Emellett, Szád Serida al-Kábi katari energiaügyi miniszter már márciusban azt nyilatkozta, hogy Európából mindenki "hozzájuk beszél", ami szintén azt valószínűsíti, hogy Katar nincs rászorulva arra, hogy kapkodva igent mondjon a magyar igényre.

Mennyi lehet az annyi?

A két szóban forgó kontraktus alapján, ha Magyarországnak, illetve az MVM-nek sikerül szerződést kötnie a közel-keleti országgal, az

várhatóan nem jelent majd több milliárd köbméter/év plusz gázimport-forrást a hazai ellátásban, legalábbis első körben.

A durván 370 milliárd köbméter/év földgázfelhasználású Kínának évi 4 millió tonnás szállítási szerződést sikerült kötnie Katarral, míg a mintegy 100 milliárd köbméter/év gázfogyasztású Németország évi 2 millió tonna LNG beszerzéséről állapodott meg a Perzsa-öböl-menti országgal. Ezek a mennyiségek visszagázosítva 5,5 milliárd, illetve 2,7-2,8 milliárd köbméter földgáznak felelnek meg (1 millió tonna LNG = 1,379 milliárd köbméter földgáz).

Feltételezhető, hogy mindkét vásárló fél a szerződésbe foglaltnál jóval nagyobb mennyiségről is örömmel állapodott volna meg, ahogyan az is, hogy erősebb alkupozícióikból "cserébe" jóval nagyobb ellentételezést ígértek, mint amelyre Magyarország képes. (Mivel az állam aktívan részt vesz a megállapodások előkészítésében, ellentételezés alatt nem csak közvetlenül a gáz árát, hanem egyéb potenciális gazdaságdiplomáciai vállalásokat is értve.)

Hova megy a katari LNG?

Katar a világ harmadik legnagyobb bizonyított földgázkészletével rendelkezik, amely meghaladja a 25 ezer milliárd köbmétert, és 2022 tavaszán az Egyesült Államokat megelőzve

a világ első számú földgázexportőrévé vált.

A katari gázkészlet körülbelül 50 évig fedezhetné a teljes európai gázigényt, de jelenleg ennek csak a töredékét képes kielégíteni, és még jóideig nem tudja helyettesíteni az orosz forrást.

A 2022-ben 77 millió tonnás katari LNG-export legnagyobb része, körülbelül 80 százaléka ázsiai piacokon talál gazdára, míg Európa csupán 15 százalékos súllyal rendelkezik. Ez a körülbelül 16 milliárd köbméteres mennyiség ugyan jelentős tétel, de

meg sem közelíti az orosz gáztól való függetlenedés miatt a katari gáz iránt (is) megmutatkozó európai keresletet.

Bár az orosz gáz részesedése az Európai Uniós ellátásban a 2021-es 40 százalékról (mintegy 160 milliárd köbméter) 2022 augusztusáig 17,2 százalékra mérséklődött, a nullához közelítő orosz eredetű import teljes pótlása rövid távon nem tűnik megoldhatónak, így az EU 2023-ban körülbelül 30 milliárd köbméteres lehetséges fizikai gázhiánnyal néz szembe.

A katari beruházásoknak köszönhetően az ország LNG-export-kapacitása 2025-re 110 millió, 2027-re pedig 126 millió tonnára emelkedhet a jelenlegi 77-ről. A plusz forrásért azonban Európának mindenekelőtt Ázsiával is versengenie kell; ez az árakra is felfelé irányuló nyomást gyakorol (ami ugyanakkor növelheti a katari gázszektorban megvalósuló beruházásokat is). A katari energiaügyi miniszter előrejelzése szerint mindenesetre

a megnövelt exportkapacitásnak mintegy fele már az európai piacra fog irányulni,

ami a 126 millió tonnás tervvel számolva a jelenlegi 16 milliárd köbméterhez képest éves szinten további 70 milliárd köbméter új gázimport-forrás bevonását jelentheti Európának.

Mennyi juthat hozzánk?

Hogy ebből pontosan mennyi is juthat Magyarországnak, nem kis részben az európai LNG-infrastruktúra, mindenekelőtt a dél-európai és délkelet-európai új LNG-terminálok fejlesztésének léptéke fogja meghatározni, amint arra a magyar külgazdasági és külügyminiszter is rámutatott:

A hozzánk legközelebbi horvát LNG-terminálnak kulcsszerepe lehet a katari földgáz Magyarországra jutattásában.

Szijjártó Péter MTI és a Facebook által közvetített szavai szerint ennek az a feltétele, hogy Horvátország ígéreteinek megfelelően bővítse LNG-terminálja kapacitását a jelenlegi évi 2,9 milliárd köbméterről másfél éven belül 6,1 milliárd köbméterre, a hozzá tartozó új gázvezeték-hálózatot három éven belül megépítve.

A terminálnak Magyarország a legnagyobb felhasználója, az MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) horvátországi leányvállalatán keresztül hosszú távú megállapodással mintegy 1 milliárd köbméter/év amerikai LNG-t vásárol e kapacitáson keresztül. A 2021 elejétől működő horvát LNG-terminál megvalósítását az energiaválság előtti, alacsony gázárak uralta években lényegében csak Magyarország szorgalmazta, a beruházás pedig kis híján elhalt. Az energiaválság elmélyülése óta azonban más országok is élénk érdeklődést tanúsítanak iránta és így Horvátországnak is egyre nagyobb tervei vannak vele. A tervek között szerepel

a működő úszó krk-i terminál kapacitásának további 9,6 milliárd köbméter/év-re történő bővítése és egy új, 15 milliárd köbméteres szárazföldi terminál létesítése is.

Aggályos az orosz függés

Az éves magyar földgázfelhasználás 10 milliárd köbméter körül alakul (2021-ben 11,06 milliárd köbméter volt), amelyből a belföldi termelés az utóbbi években 1,5 milliárd köbmétert biztosít, vagyis az importarány átlagosan 85 százalék. Ennek a mintegy 8,5-9,5 milliárd köbméternek a legnagyobb része orosz forrásból érkezik az országba: 4,5 milliárd köbméter a tíz+ötéves gázvásárlási szerződés, további néhány 100 millió köbméter pedig kiegészítő szerződés keretében, ezen kívül 2027-ig évi körülbelül 1 milliárd köbméter amerikai LNG a horvát LNG-terminálból származik. A fennmaradó évi 3-4 milliárd köbmétert egyéb, például norvég és román forrásokból szerzik be a kereskedők.

A beszerzési források diverzifikációjának feltétele, hogy a magyar gázhálózat a szomszédos országokkal nemzetközi szinten is jól kiépítettnek számít, a kapacitások az elmúlt években jelentősen bővültek, és várhatóan tovább erősödnek. Erre szükség is lesz, mert azon túl, hogy a háború kitörése óta az orosz gázellátás kilátásai a Moszkvából érkező megerősítések és a speciális magyar-orosz kormányzati viszony ellenére hosszú távon már nem nevezhetőek betonbiztosnak,

Magyarország Oroszországnak való energetikai kiszolgáltatottsága (magyar) nemzetbiztonsági szempontból is egyre aggályosabb.

Ezt tetézi, hogy a nyugat-európai ellátás gyengülésével az egyéb magyar beszerzési lehetőségek is szűkülnek. Ezen segíthet majd akár érdemben is 2023/24-től az azeri gáz, illetve később, az évtized közepétől a katari, esetleg ománi, algériai, és talán türkmén forrás bevonása, de egyelőre sok a kérdőjel, és a következő egy-két év kihívásosnak tűnő magyarországi gázellátását még ezek nélkül kell megoldani.

Amint pedig az Európai Parlamentben decemberben kirobbant katari korrupciós ügy fejleményei jelzik, a potenciális új partnerek eltérő politikai kultúrája szintén hordoz magában bizonyos kockázatot akár a jövőbeli gázszállítások tekintetében is. Ahogyan persze Horvátországgal is megéri jóban lenni, már csak az LNG-terminál jelentette lehetőségre tekintettel is.

Ha azonban a legnehezebb éveken túlleszünk, az évtized vége felé a kormányzati tervekkel összhangban már jelentősen mérséklődnie kell Magyarország gázfüggőségének. A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2030-ra már csak 6,2 milliárd köbméteres importigénnyel számolt, de a 2019-2020, vagyis a stratégiai dokumentum elkészítése óta bekövetkezett események tovább erősítették a függőség csökkentésére irányuló szándékot, amint azt számos kormányzati megnyilatkozás mellett a december elején publikált helyreállítási terv is igazolja. Amennyiben valóban sikerül fokozni a hazai földgáz- és biogáztermelést, valamint az időjárásfüggő megújuló források integrálásának tempóját, akkor akár a NEKT-ben rögzítettnél lényegesen nagyobb mértékben is csökkenhet az ország gázimportnak való kiszolgáltatottsága a következő években. Ez a klímavédelmi és ellátásbiztonsági fenntarthatóság szempontjából is rendkívül lényeges lenne, és akár azt is jelenthetné, hogy

a 2030-as évtizedben már lényegében orosz gáz nélkül is működhetne a magyar gazdaság.

