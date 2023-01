Totális szétesés, vagy határ a csillagos ég? Mi lesz veled, bitcoin?

Portfolio 2023. január 02. 16:00

A 2022-es év finoman szólva sem bánt kesztyűs kézzel a kriptopiaccal: a különféle likviditási problémákkal küzdő és csődöt jelentő kriptotőzsdék bukása mentén több, mint 1,3 ezer milliárd dollár törlődött a piacról, a bitcoin, a világ legjelentősebb digitális valutája pedig több mint 60 százalékot zuhant. De mire lehet mindezek után számítani 2023-ban? Folytatódik a lejtmenet vagy jön a feltámadás? Mindkét szcenárió mellett vannak érvelők, most a két talán legszélsőségesebb verziót mutatjuk be, és kettő valamivel visszafogottabb vélekedést is megnézünk.