Jut is, marad is - Hatalmas összeget fizet az óriáscég

A háború miatt felrobbanó kőolaj-és földgázárakat rengeteg szektor megszenvedte Európa szerte, az energiaipar azonban egyértelműen haszonélvezője volt a helyzetnek: a kitáguló finomítói árrések mentén rekordot rekordra halmozva teljesítettek a supermajor olajcégek 2022-ben. Most kiderült, hogy az utolsó negyedévben mekkora különadót fizethet szolidaritási hozzájárulásként a terhek enyhítése érdekében az egyik legnagyobb európai szereplő, a Shell.

Az energiaválságot kezelendő, a 27 EU-s tagállam még szeptember végén egyezségre jutott egy szolidaritási hozzájárulás megállapításáról, aminek értelmében az energiaszektorból érkező extraprofitok egy részét a gazdaság egyéb szereplői, illetve a társadalom felé át kell csatornázni a terhek enyhítése érdekében. A megállapodás szerint

A 2019-2021. KÖZÖTTI HÁROM ÜZLETI ÉVBEN ELÉRT ÁTLAGOS NYERESÉGET 20 SZÁZALÉKKAL MEGHALADÓ RÉSZRE

vonatkozik a szolidaritási hozzájárulás, az Európai Bizottság becslése szerint ez az intézkedés 2022-ben akár 140 milliárd eurót is jelenthet.

A legnagyobb európai olaj- és gázipari vállalatok valóban óriási profitokat könyveltek el az idei első három negyedévben (vélhetően a negyedikben is). A finomítói árrések jelentős kitágulásának köszönhetően az öt legfontosabb európai szereplő közül többnél is rekordszámok születtek a második negyedévben. Az összesített profit alakulásáról készült ábra talán a legszemléletesebb mód az óriáscégek idei teljesítményének jellemzésére - mint láthatjuk, 2022 második és harmadik negyedévében is kiugró eredményt értek el a nagyvállalatok,

A Q2-ES EREDMÉNYT MEGKÖZELÍTŐ AGGREGÁLT NYERESÉGET NEM LÁTHATTUNK AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN.

Mindebből a Shell része 31,8 milliárd dolláros profit volt az első három negyedév tekintetében, a Q4-es adatok még nem ismertek, ezeket február 3-án fogja nyilvánosságra hozni a cég. Az viszont nemrég kiderült, hogy a negyedik negyedévben mintegy 2 milliárd dolláros extra adót fizethet majd az olajtársaság, illetve azt is közölték, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelést a negyedévben két nagy ausztráliai üzem elhúzódó leállásai is negatívan fogják érinteni.

Címlapkép: Getty Images

Címlapkép: