Nem is hinnéd, milyen magyar befektetésekkel lehetett a legtöbb pénzt keresni tavaly – Összeszedtük a listát

Annak ellenére, hogy a részvény- és kötvénypiacok is csúfos évet zártak tavaly, összességében nem lehetett panasz a hazai befektetési alapok teljesítményére, a legjobb hozamok 25%-nál kezdődtek. Négy kategóriával lehetett sok pénzt keresni 2022-ben, de az sem panaszkodhatott, aki biztonságosabb befektetésben tartotta pénzét. Alábbi cikkünkben összeszedtük az alapkategóriákat érintő fontosabb változásokat és a legjobb hozamokat felmutató sorozatokat tavalyról.

Sok ötlettel és kötélidegekkel lehetett pénzt keresni tavaly

Elég csak ránézni az alábbi összesítő táblázatra és kitűnik, azok tudtak tavaly igazán szép hozamokat zsebre tenni, akik részvény-, árupiaci vagy abszolút hozamú alapba fektettek, de ezeken belül már széles volt a merítési lehetőség (ingatlanalapból egy került fel a listára).

A top 10 lakossági, forintos sorozatok között nyersanyagpiacba, hozamemelkedésbe, amerikai részvényekbe, török piacba és egyéb részvénypiacokba fektető alapokat is találni.

A legjobb 10 hozamot elérő sorozat közé 25% alatti hozammal nem lehetett bekerülni, de az első helyen végzett, a török részvénypiacra fektető OTP Török Részvény Alap 126%-ot ért el.

Nem akarjuk kisebbíteni a török piac érdemeit, de érdemes felidézni, hogy ugyanezek az alapok két éve még a legrosszabbul teljesítő részvényalapok voltak, tehát nagy volatilitással és kockázattal kell szembenéznie annak, aki ilyen befektetést választ.

A listán szereplő alapok 3 éves, évesített hozama is meggyőző, ez is bizonyítja, hogy érdemes és kifizetődő lehet hosszabb távon kockázatosabb alapokat is beválogatni a portfólióba:

A legnagyobb alapok listájára sem volt egyszerű felkerülni, de még a legnagyobbak kezelt vagyona között is nagy a szórás.

A lista legtetején az Erste Ingatlan Alap végzett 605 milliárd forint kezelt vagyonnal tavaly év végén, ezt az OTP Ingatlan, majd az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja vegyes alap követi.

A legnagyobbak között már egy részvényalapot sem találunk, zömében inkább ingatlanalapok, kötvény és vegyes alapok képviseltetik magukat. Sőt, meglehetősen uralják a terepet a kötvényalapok, ami nem meglepő, tekintve, hogy tavaly ebbe a kategóriába áramlott a legtöbb pénz.

A 10 legnagyobb hazai alap összesen 3165 milliárd forintot kezelt tavaly, tehát a teljes piaci vagyon több mint harmadát.

Érdekességképp megnéztük azt is, hogy az egyes kategóriákon belüli legnagyobb alapok a kategória kezelt vagyonának mekkora százalékáért felelnek, tehát mennyire erős a piaci koncentráció. Azt találtuk, hogy a részvényalapokat leszámítva minden kategóriában 50% feletti ez az érték, tehát jelentős vagyonkoncentráció látszik. Különösen igaz ez az ingatlan- és árupiaci alapokra, de a kötvényalapoknál is jelentős súlyt képviselnek a legnagyobb alapok:

A BAMOSZ-on legfrissebben elérhető adatok szerint tavaly novemberrel bezárólag tehát a kötvényalapoké lett a legnagyobb vagyont kezelő kategória, rég nem látott tőkeáramlás indult meg a kötvény- és pénzpiaci alapok felé. Az ingatlanalapok visszacsúsztak így a második helyre, a két éve még legnépszerűbb vegyes alapok pedig a dobogó harmadik fokán végeztek:

Íme az egyes kategóriák fontosabb tavalyi számai:

Abszolút hozamú alapok

Nem volt könnyű egy gyengélkedő részvény- és kötvénypiacon jó teljesítményt elérni tavaly, de néhány abszolút hozamú alapnak sikerült, különösen az év második felében szívták fel magukat: egy éves időtávon a vizsgált 180 lakossági alap sorozatból 86-nak sikerült a pozitív tartományban maradni, ugyanezek a számok a forintos sorozatokra szűrve 109-ből 67 (tehát ez esetben az alapok több mint 60%-a tudott pozitív hozamot elérni).

Tavaly 22 olyan forintos, lakossági alap volt, mely 10% feletti hozamot tudott felmutatni.

A legjobb éves teljesítményt a Reverse Max A sorozata érte el 43%-ot meghaladó hozammal elsősorban a forinthozamok emelkedését megjátszva, ezt követte a sorban az OTP EMDA alapja közel 30%-os éves hozammal, majd OTP Sigma Származtatott alap 26%-ot meghaladó tavalyi teljesítménnyel.

A legjobban teljesítő 15 lakossági, forintos abszolút hozamú alap közé legalább 11%-os éves hozammal lehetett bekerülni, a listán a Hold Alapkezelőnek van a legtöbb sorozata.

Részvényalapok

Az igencsak nehéz tőkepiaci környezet a hazai részvényalapok teljesítményén is meglátszott, alig volt olyan alap ugyanis az elmúlt évben, amely pozitív hozamot ért volna el.

A legjobban teljesítő forintos, lakossági alapok közé mínusz 2%-os hozammal is be lehetett kerülni, ami elég sokatmondó.

A legjobb hozamot tavaly a lakossági, forintos alapok között az OTP Török Részvény A sorozata érte el 126%-kal.

Jóval lemaradva követi az OTP alapját

a második helyen az egyébként szintén kiemelkedő hozamot elérő Dialóg Expander alap 25% éves teljesítménnyel ,

, a harmadik helyen pedig a Generali Amazonas Latin-Amerikai részvényalap végzett közel 21%-kal.

Kijelenthető, hogy tavaly nem a mainstream piacokon lehetett pénzt keresni részvényekkel, az alapok között a török, a román, görög és latin-amerikai piacra fektetők tudtak egyedül valamekkora pozitív hozamot elérni (van azért egy-két fejlett piaci alap is a listán).

A vizsgált forintos sorozatok közül mindössze 4-nek volt legalább 10%-os éves hozama, ami a vizsgált alapok 4%-a.

Kötvényalapok

A tavalyi is kihívásokkal teli időszak volt a kötvénypiacok számára. Gyakorlatilag az egész évet végig kísérte a részvénypiacok gyenge teljesítménye, a recessziós félelmek, az egekbe szökő infláció és az erre válaszul jövő jegybanki kamatemelések. Ha mindez nem lenne elég, itthon a forintgyengülés is hozzájárult a kötvénypiaci hozamok emelkedéséhez, amelyekben nagyjából két évtizedes csúcsról beszélhetünk.

Másik oldalról viszont az infláció és a kötvényhozamok emelkedésén keresztül komoly fegyvert kaptak a kezükbe a magyar kötvényalapok a lakossági állampapírokkal szembeni harcban, ezt a kategóriába beáramló jelentős megtakarítások is alátámasztják. Ennek egy magyarázata az lehet, hogy ezek a befektetések hamarabb tudják lekövetni a kamatkörnyezetben végbemenő változásokat, szemben például a lakossági állampapírokkal.

Tavaly a legjobb hozamot a forintos, lakossági sorozatok között az Amundi Óvatos rövid kötvényalapja érte el 8%-ot meghaladó hozamával, az alap az elmúlt fél év alatt hozott 5,4%-ot.

A második a sorban a Budapest Bonitas 8%-os tavalyi hozammal, a harmadik helyen pedig az Erste Nyíltvégű Bázis rövid kötvény alap végzett szintén 8%-os tavalyi teljesítménnyel.

Az alábbi lista jól mutatja, hogy elsősorban a rövid (és szabad) futamidejű kötvényalapok körében lehetett érdemi hozamról beszélni 2022-ben:

A pénzpiaci alapok közül csupán két forintos, lakossági sorozat maradt, ezek éves hozama viszont sok esetben veri már a fenti listán szereplő kötvényalapokét, ami egyértelműen az általános kamatszint emelkedésének tudható be:

Vegyes alapok

Ahogy a részvény- és kötvényalapoknál, úgy a vegyes alapoknál is elszomorító a kép a tavalyi teljesítményüket illetően:

a legjobban teljesítő alapok sorában nem sok olyan akadt, amely nulla feletti hozamot ért volna el, 10%-os hozamot pedig egyik sorozat sem tudott elérni.

A forintos, lakossági sorozatok közül a legmagasabb hozamot 2022-ben az Erste Duett Nyíltvégű alapok alapja érte el 9,2%-os hozammal. A második a listán egy hajszálnyival lemaradva, 9,1%-kal a Raiffeisen Forte Alap A sorozata, a harmadik helyen az OTP Prémium Klasszikus Alap végzett 4,3%-kal.

Elég beszédes adat és a tavalyi tőkepiaci turbulenciát is jól mutatja, hogy a legjobban teljesítő alapok közé 0%-os hozammal is fel lehetett kerülni.

Ingatlanalapok

Pár éve még irdatlan összegeket raktak a magyarok ingatlanalapokba, az elmúlt két évben viszont már nem tudott érdemi tőkét bevonzani az egykor népszerű kategória, köszönhetően elsősorban a szabályozási változásoknak. Azt azonban az alábbi ábra is bizonyítja, hogy indokolt volt ingatlanalapban tartania a pénzét annak, aki biztonságosabb és a tőkepiacoknál kevésbé kockázatos befektetést keresett.

Az alábbi listán az első helyet a Biggeorge 4 Ingatlanfejlesztő Alap viszi el az 1 éves hozamadatok alapján (43,7%), de az alap forgalmazása jelenleg szünetel, mivel a forgalomban lévő befektetési jegyek száma elérte az alap kezelési szabályzatában szereplő forgalmazási maximumot.

Ezt követően az OTP Prime Alap lett a második a listán 15,2%-os hozammal, de ez esetben is számolni kell egy minimális befektetési limittel. A harmadik pedig a listán szintén szép hozammal a Raiffeisen Ingatlan A180 sorozat 12,8%-kal.

Árupiaci alapok

Gyakorlatilag mindegyik forintos, lakossági árupiaci alap masszív hozamot ért el tavaly (néhány aranyba fektető alap kivételével), folytatva a 2021-ben látott jelentős emelkedést. Mondanunk sem kell, ezek a teljesítmények a részvényalapok és minden egyéb alapkategória hozamait is messze verik.

A legjobb hozamot tavaly a lakossági forintos alapok között a Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozata érte el közel 48%-os teljesítményt mutatva.

Ezt követi

a második helyen a CIB Nyersanyag több mint 30%-os éves hozammal,

a harmadik helyen pedig a K&H Nyersanyag végzett közel 30%-kal.

Címlapkép: Getty Images