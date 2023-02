Aegon: még nem tűnt el a recesszió réme

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"2023 első jegybanki ülésén a vártnak megfelelően, 25 bázis ponttal emelte az alapkamatot az amerikai jegybank, és az ezt követő sajtótájékoztatón Jerome Powell FED elnök a korábbiaknál óvatosabb pályát és a jövőben minden FOMC ülésen önálló döntési helyzetet ígért. Powell szerint várhatóan magasabban lesz a kamatpálya csúcsa a mostaninál, miközben elismerte és "hitelesnek tartja" az infláció csökkenésének tényét sok szektorban, elindult a dezinflációs folyamat. A bérek esetében csökkenésre számít, de nem gondolja, hogy ez érdemi recesszióhoz vezetne. A 2 százalékos inflációs célhoz való visszatéréshez kelleni fog a munkaerőpiac egyensúlyba kerülése, azaz a munkanélküliség némi emelkedése. Powell azt is kijelentette, hogy nem cél a túlszigorítás, ennek kezelésére is megvannak a megfelelő eszközök. Az egyik legérdekesebb kijelentése az volt, hogy a pénzügyi kondíciók szigorodásáról beszélt, miközben ezek a mutatók több hónapos laza szintet értek el. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy Powellt az utóbbi nem érdekli, nem zavarja az, hogy felmentek a részvényárak.

Összességében a korábbi szigorú retorika helyett egy kiegyensúlyozott és a soft-landing lehetősége felé hajló kommunikáció jött a jegybanktól. Ha a többi területi jegybank vezetőket figyeljük akkor láthatjuk, hogy nincs teljes megértés köztük. Esther George szerint még 2024 elején is 5 százalék felett lesz az alapkamat, míg James Bullard további bizonyítékokat vár az infláció tartós csökkenésével kapcsolatban, szerinte a kamatokat a tervezettnél tovább kell magasan tartani, a mérlegfőösszeg csökkentése pedig 6-12 hónapig még biztosan eltart majd. Bullard ugyanakkor kijelentette, hogy a kamatok kellően közel vannak már az elvárt restriktív szinthez - az 5,25 százalékos kamatszint elérése, majd tartása reális forgatókönyvnek tűnik. A széthúzás leginkább annak tudható be, hogy nagyon szélsőséges gazdasági adatok jönnek az Egyesült Államokból. A gazdaság teljesítményét mérő makró adatok egy lassuló gazdaságot mutatnak, és a nagy technológiai vállalatok tízezresével küldik el a dolgozókat a lassuló gazdaságra hivatkozva. Ez azért is érdekes, mert eddig a tech cégek kivételek voltak, a gazdasági lassulások nem érintették őket. Ugyanakkor viszont a havi munkanélküliségi adatok, az elmúlt négy évtized legalacsonyabb munkanélküliségi rátáját mutatja. A jegybank ezért van nagyon komoly dilemmában, és inkább azért választatja azt az utat, hogy magasabbra emeli az alapkamatot, mint azt a makró gazdasági mutatók szerint kéne, mert nem szeretné ha baz 1980-as évek eleje megismétlődne. Akkor a jegybank többször is csökkentette illetve emelte az alapkamatot egymás után, ami egy nagyon komoly recessziót okozott. Most úgy tűnik, hogy a jegybank addig fog szigorítani, amíg a munkanélküliségi ráta is elkezd emelkedni.

Az ECB is emelt kamatot februárban, 50 bázis ponttal. A háború hatásai még mindig jelen vannak az európai gazdaságban, de azért már lehet látni az enyhülés jeleit. Bár a spanyol infláció magasabb volt a vártnál, más országokban már megjelentek alacsonyabb árak. A földgáz ára, már jóval lejjebb van egy évvel ezelőtt, mikor kitört a háború. Az alacsonyabb energia árak hosszú távon jó hatással lesznek az inflációra, a probléma a szolgáltatási inflációval van. Ott hosszabb időre lesz szükség, hogy normalizálódjon. Az euró árfolyama a dollárral szemben 11 hónapos csúcson van, ami szintén segíti az infláció letörését.

Magyarországon változatlanul nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 24,5 százalék volt az infláció januárban, azaz ennyit emelkedtek a fogyasztói árak tavaly januárhoz képest. A drágulás, úgy, mint az előző hónapban, több évtizedes rekordot jelent. Januárban ugyan az MNB nem emelte az alapkamatot, viszont burkoltan azért mégis. Feljebb vitte a bankok kötelező tartalékát, így pénzt vont ki a gazdaságból, de ami még fontosabb, hogy a heti MNB tenderen a 18%-os kamat most már pénzintézetek részére is elérhető. Ez nagyon jó hatással volt a forint árfolyamára, most már folyamatosan a 290-es szint alatt van az euróval szemben. A forintot még az sem tudta gyengíteni, hogy Magyarországot leminősítette két hitelminősítő intézet is.

A modellportfólión januárban változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban tartjuk a pénzpiaci és a kötvény kitettséget a részvény és egyéb kitettségekkel szemben. Az előző hónapokhoz képest tovább növeltük a pénzpiaci kitettséget, és a többi eszközosztályt különböző mértékben csökkentettük."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.