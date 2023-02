Amundi: a türelmes befektetők már nyugodtan építhetnek részvényportfóliót

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év végi – szinte egyöntetűen – pesszimista gazdasági és részvénypiaci előrejelzéseket már eleve fenntartásokkal kezeltük, ezért nem csodálkoztunk, amikor a negatív részvénypiaci pozícionáltságot állva is hagyta a kínai újranyitás, valamint Európában az energia-krízis elmaradása/elnapolása.

Egyrészt a beinduló Kína, valamint Európában az érdemi recesszió egyre valószínűbb elkerülése életet lehelhet a világgazdaság egészébe is, beleértve az USA gazdaságát, másrészt viszont inflatórikus hatása is lehet, ami elnapolhatja a sokak által várt fordulatot a fejlett jegybankok monetáris politikájában (a szerdai Powell beszéd galamb hangvételű félmondatai ellenére is), így azok a vártnál később kezdhetik el levenni a fékről a lábukat.

Részvényesi nyelven szólva, a cégek profitabilitása az év végi borús forgatókönyvekhez képest jobban alakulhat idén, de a részvénypiaci árazási szorzókon (pl. P/E, stb.) a jegybanki nyomás a vártnál hosszabb ideig maradhat fennt. Azt, hogy a két hatás eredője hogyan hat idén a részvénypiac egészére, egy ekkora rali után előre tekintve nem könnyű megmondani, ezért inkább alfában érdemes gondolkodni és kiszelektálni a fenti folyamatokból profitáló iparágakból (pl. bankszektor, diszkrecionális fogyasztás, turizmus/szabadidő, olaj-kitermelés és finomítás, egyes technológiai cégek, stb.) az erős mérlegű és nem túl drága vállalatokat.

Az amerikai részvények esetében vélhetően indulhat az újabb hosszútávú rali. Ez nem azt jelenti, hogy az év során ne lennének még jobb beszállási pontok a piac egészére, ezeket azonban érdemes lehet a hosszú távra optimalizált portfólióban további pozícióépítésre kihasználni.

Azok a türelmes befektetők, akik nem rágják le a körmüket amiatt, hogy a Fed egy, vagy két, netán három negyedév múlva kezdi el lazábban tartani a gyeplőt, már nyugodtan építhetnek részvényportfóliót, különösen azokat a vállalatokat preferálva, amik érdemi reáleszközként funckionálhatnak, tehát a magasabb inflációt úgy tudják továbbhárítani a fogyasztókra, hogy az értékesített volumen érdemben nem csökken.

A kedvező fejlemények miatt a részvények súlyát 25%-ról 35%-ra emeljük a nemzetközi kötvények terhére. Ami a földrajzi allokációt illeti, megemeljük az amerikai és tovább emeljük a fejlődő piaci részvények súlyát. A már korábban felülsúlyozott európai, KKE-i és magyar részvények súlyát változatlanul hagyjuk.

Az alternatív eszközosztályban a súlyozáson nem változtatunk. Az inflációval növekvő bérleti díjakkal operáló ingatlan befektetéseink súlyát 25%-on tartjuk. A nyersanyagok súlyát 5%-on tartjuk, a jelenlegi emelkedő trendet egyes nyersanyagokban inkább a részvénypiacokon kívánjuk megjátszani.”

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.