Diófa: itt az idő kockáztatni a részvényekkel, de a magyar hosszú kötvényeket sem szabad kifelejteni

"2022 az óvatosságról és a vagyonmegőrzésről szólt egy olyan környezetben, ahol a részvények és a kötvények egyaránt rosszul teljesítettek. A 2023-as év eleje azonban úgy tűnik, kedvező hozamlehetőségeket tartogathat.

Az amerikai infláció csökkenése párosulva a csökkenő bérdinamikával és a recesszióba forduló szolgáltatószektorral elegendőnek tűnik ahhoz, hogy a piac beárazottnak tekintse a kamatemelési ciklust és átnézzen ezen. Ez pedig, a még mindig magas – bár már romlást mutató – vállalati profitabilitással együtt elegendő lehet arra, hogy felfelé mozduljanak el a részvénypiacok. Ráadásul az amerikai foglalkoztatottság még mindig nagyon erős, ami szintén támogatja a részvénypiaci emelkedést. Európában pedig a gázárak mélyrepülése érdemben javítja az inflációs kilátásokat, ráadásul a kamatpályával kapcsolatos piaci konszenzus már tükrözi az EKB kommunikációját, így a negatív irányú meglepetés rövid távon elenyésző. A fenti két pozitív faktor a vártnál jobb GDP adattal együtt támogathatja az európai részvénypiacokat. Ugyanakkor szeptember vége óta például a német tőzsde közel 30%-ot emelkedett, így itt már valamivel kevesebb teret látunk felfelé, mint az USA esetében.

Kötvényfronton úgy látjuk, hogy míg 2022 a rövid kötvényekről és az óvatosságról szólt, addig 2023-ban már érdemes kockázatot vállalni és a rövid kötvények felől a hosszabb lejáratú kötvények felé mozdulni. Ezen belül is különösen a magyar kötvényhozamokat tartjuk vonzónak, esetleg eurós magyar kötvényeket forintra visszafedezve. A gázárak és más fontos nyersanyagárak csökkenésével, valamint a kiskereskedelem, sőt az általános gazdasági aktivitás érdemi lassulásával az infláció tetőzhet a következő hónapokban. Az persze még nagy kérdés, hogy az év eleji átárazások mennyire lesznek erősek, de a legfontosabb üzenet az inflációval kapcsolatban az, hogy idén a bázishatások kifutásával az infláció trendszerű és markáns csökkenése kezdődik el. Ez pedig lehetőséget teremt a kamatok csökkenésére, még akkor is, ha nem várjuk a 0% közeli kamatkörnyezet visszatérését. Egy ilyen helyzetben a hosszú kötvények nyújtják a legkedvezőbb alternatívát.

Zárásként fontos megemlíteni, hogy az idei év hátralévő része még sok meglepetést tartogathat. Még nem lefutott kérdés, hogy sikerül-e recesszió nélkül cél közelébe csökkenteni az inflációt (hard landing vs. soft landing), de a jegybankok oldaláról is még érkezhetnek meglepetések. Ahogy az infláció emelkedésére is késve reagáltak felmerül a kérdés, hogy most nem követik-e el ugyanezt a hibát a másik irányba. Végül pedig azzal kapcsolatban is nagy a bizonytalanság, hogy tartósan sikerül-e majd a cél közelébe csökkenteni az inflációt és szintén kockázatot jelent, ha a kínai nyitás miatt a kínálati korlátos olajpiac újra emelkedésnek indul. De ezek olyan kérdések, amiket nem most kell megválaszolni, most egyelőre ezek nem foglalkoztatják a piacokat. Így a mostani helyzetben a kockázatvállalás a megfelelő stratégia."

