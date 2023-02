Kiábrándító számok a világ legnagyobb nyugdíjalapjánál

A világ legnagyobb nyugdíjalapjának számító japán nyugdíjalap már a negyedik egymást követő negyedévet zárta veszteséggel – számol be a hírről a Bloomberg

Japán állami nyugdíjalapja, a világ legnagyobbja, zsinórban negyedik negyedéves veszteségét könyvelte el, ami az elmúlt két évtized leghosszabb veszteségsorozata. Az alap hazai részvénybefektetése 3,2%-kal emelkedett a vizsgált időszakban, a japán kötvénybefektetések értéke viszont 1,7%-kal csökkent. Az alap külföldi befektetései egyik oldalon sem teljesítettek jól, ugyanis a részvények 0,05%-ot, a kötvények pedig 5,3%-ot veszítettek értékükből.

Tovább rontott a tavalyi negyedik negyedéves számokon a dollár jelentős gyengülése a jennel szemben, ami így az alap portfóliójának nagyjából felét jelentő külföldi befektetések értéke is visszaesett. Mindeközben a japán államkötvények kamata jelentősen emelkedett a japán jegybank lépése után, ami így az árfolyamban ellentétes hatásként csapódott le.

A lap kitér arra is, hogy a mostani a leghosszabb veszteségsorozat azóta, hogy a 2003. márciusával záruló pénzügyi évben négy egymást követő negyedévben is visszaesésről számolt be. A japán nyugdíjalap vagyona nagyrészt egyenlően oszlik meg a részvények és kötvények között, a japán és nemzetközi piacokon.

