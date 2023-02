Raiffeisen: túl lehet a világgazdaság a nehezén

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A 2023-as év meglehetősen jó hangulatban indult a tőkepiacokon, ami ki is tartott a január végéig. A fejlett piaci hosszú kötvények elvárt hozamai csökkentek, amivel párhuzamosan a részvénypiacok is jelentős mértékben emelkedtek. A piaci hangulat változása azonban nem 2023-ban kezdődött, már 2022 őszén elkezdték kiárazni a befektetők a mély recessziót, illetve megindultak a várakozások az infláció gyors normalizálódására. 2022 azért volt különösen fájdalmas tőkepiaci szempontból, mert egy keresleti oldalon túlfűtött és kapacitás problémákkal küzdő gazdaságban megjelent az infláció, ami a háború után kialakuló magas energiaárak miatt még kapott egy újabb külső sokkot. Így a piaci szereplők - főként Európában - egy mély recessziót és mellé magas inflációt vártak. Ez a kép javult 2022 végére, mivel az energiaárak egy magasabb, de már emészthető szinten normalizálódtak, a beszerzési láncokban kialakult szűkösségek oldódni kezdtek és a fiskális támogatások is lecsökkentek. Mindezek a bázishatásokon és monetáris szigor várható hatásán keresztül már lejjebb hozták az inflációs várakozásokat. Továbbra is meglehetősen széles skálán lehet gazdasági előrejelzéseket készíteni, de a nagyon negatív szcenáriók súlya érdemben lecsökkent.

A Fed lassan a szigorítási ciklusának végéhez ér, jelenleg a fontosabb kérdés, hogy meddig kell fenntartani a magas kamatokat. A munkaerőpiac lazulása elkezdődött, megindultak a leépítések, főleg azon cégek esetén, melyeknél 2021 során sok új munkahely jött létre. Várhatóan a következő negyedévekben a Fed döntéshozók is a munkaerőpiaci adatokat figyelik majd elsősorban, hogy lássák, mennyire jelentős a verseny munkaerőért, és ennek mentén fogják alakítani az irányadó kamatot. A piaci várakozások meglehetősen előreszaladtak, az 5% körüli tetőzés után 2024 elejére már 1% pont vágást jeleznek előre a határidős jegyzések. Ez akkor sérülhet könnyen, ha 2023 végére megindul az ár-bér spirál az Egyesült Államokban és tovább kényszerül magasabb kamatok fenntartására a Fed. Az EKB tovább emelte február elején az irányadó kamatát, és várhatóan 3% fölötti rövid kamatokkal fog operálni az év második felében. Itt kevésbé vár kamatcsökkentést a piac, inkább ennek a szintnek a megtartását várja egy ideig.

A hazai eszközök esetén is inkább a pozitív piaci hangulat volt jellemző január során, a forint erősödött és a kötvényhozamok csökkentek, amiben az európai folyamatokhoz hasonlóan szerepet játszott az energiaárak mérséklődése, illetve önmagában a magas hazai rövid kamatok és kiugróan restriktív monetáris politika attraktívvá teszi a forintot. Mivel a hosszabb kötvények esetén jelentősen lejjebb jöttek az elvárt hozamok, így a pénzpiaci eszközök súlyát növelve csökkentettünk a hazai kötvénykitettségen. Továbbra is a portfólió durván harmada van részvényekben, míg a hedge fund súlyt emeltük, mivel a mostani tőkepiaci környezetben felértékelődik az aktív vagyonkezelés szerepe."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.