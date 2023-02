Pár hét alatti pénzduplázás, kilőttek a sztárrészvények - Ki lehet a következő?

Portfolio 2023. február 12. 20:00

A legfrissebb adatok arra engednek következtetni, hogy kezdenek egyre inkább visszatérni a részvénypiacokra az egyéni befektetők. A 2020-ban és tavalyelőtt látott széleskörű ralikhoz képest azonban most jóval "válogatósabbak" a kisbefektetők, derül ki egy friss elemzésből - az elmúlt hetekben a Bed Bath & Beyond mémrészvénynél látott kisebb-nagyobb fellángolások mellett a Tesla és az AI-hoz köthető részvények voltak a nagy sztárok, a Vanda Research anyagából pedig az is kiderül, hogy ki lehet a következő üdvöske.