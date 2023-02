Újabb pikáns sztori érik a tőzsdéken, amiben Soros György húzhatja a rövidebbet

A mémrészvény őrület életjeleket mutatott az elmúlt hetekben, miután a rendkívül aktívan shortolt papírokban újabb short squeeze alakult ki az év első hónapjában. Azért ott persze nem tartunk, mint két évvel ezelőtt, amikor a reddites daytraderek egyik napról a másikra dollármilliomosok lettek a neves hedge fundok ellen indított medvevadászattal. Viszont most is érik egy izgalmas sztori, miután a Silvergate nevű cégben óriási shortállomány épült ki - többek között Soros György közreműködésével - de közben a longos oldalon is nagy nevek állnak. A következő napokban kiderülhet, hogy melyik oldalnak lesz igaza.