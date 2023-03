Equilor: továbbra is a korrekciót várjuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Év eleje óta nagyot raliztak mind az amerikai, mind pedig a tengerentúli indexek, de, ahogy már a múlt havi ajánlóban is írtuk, továbbra is egy 5-10 százalékos korrekcióra számítunk. Véleményünk szerint jelenleg nincsen semmifajta katalizátor, ami további emelkedéshez vezetne. Az elmúlt hetekben a jegybankárok egyre héjább nyilatkozatokat tettek és a terminal ráta is 5,3 százalékra emelkedett az USA-ban, ami azt jelenti, hogy még legalább 50 bázispontot emelhet a jegybank. A negyedévre a gazdasági kilátások javulnak és egyre többen gondolják úgy, hogy nem lesz semmi fajta recesszió és a “soft landing” helyett, egy “no landing” szcenárió következhet be. Az atlantai Fed első negyedéves előrejelzése 2,5 százalékos bővülést vár, míg pár hete csak 0,7 százalékos bővüléssel számolt. Továbbá, a januári kiskereskedelmi adat is sokkal jobb lett, mint azt az elemzők várták. A remek gazdasági adatok azonban ezúttal nem pozitívak a tőzsdére nézve, hiszen ez azt mutatja, hogy a gazdaság további kamatemelések mellett is jól tud muzsikálni. A januári termelői árindex szintén egy pesszimistább képet festett, hiszen éves bázison 6 százalékkal emelkedtek a termelői árak, míg az elemzők 5,4 százalékra számítottak. Tehát, a kínálati oldali infláció továbbra is gondot jelenthet, ami a jegybankot további kamatemelésre késztetheti.

Az év eddigi részében sikerült a short pozícióval rendelkező befektetők nagyrészét kiszórni, és a short covering (short pozíciók bezárása) egy löketet adott a részvényeknek. Viszont, mivel most már szinte alig van, aki a piac ellen fogad, nem igazán lesz pozitív katalizátor, ami feljebb tornázhatja a kurzust. Az amerikai kötvényhozamok tovább emelkedtek, ami szintén nem jó a részvények számára, hiszen kockázatmentesen érhetnek el a befektetők egy 4 százalékot megközelítő hozamot a tízéves amerikai állampapírral. Az amerikai fogyasztók hitelkártya adóssága rekordot döntött, ami szintén további problémákhoz vezethet, hiszen a fent említett kiskereskedelmi adat pedig azt mutatja, hogy a hitelkártya adósságok bővülése mellett is költekeznek a fogyasztók. Sokan úgy gondolják, hogy egy új bikapiac indult be, viszont véleményünk szerint ez egyenlőre nem igaz. Nem gondoljuk, hogy az októberi szinteket elérjük újra, viszont az 5-10 százalékos korrekció benne lehet a pakliban, amit egy újabb emelkedési hullám követhet.

Már Európában sem várnak nagy recessziót az elemzők, hiszen a kontinens sokkal jobban tudott alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez, mint azt sokan várták. Azonban, a háború befejezése még várat magára, sőt Olaf Scholz nyilatkozata alapján egy hosszabb háborús időszakra kell berendezkednünk.

Az erősödő dollár pedig a kínai, illetve feltörekvő piaci részvények leértékelődéséhez vezetett, ami tovább folytatódhat, hiszen a magas amerikai infláció és emelkedő kamatszint a dollár további erősödését idézi elő.

Ezek alapján egy nagyobb változtatást hoztunk létre a modell portfóliónkon belül, hiszen a pénzpiaci eszköz kitettségünket megemeltük, mivel minimális kockázattal magas kétszámjegyű hozamokat érhetünk el, illetve csökkentettük a részvény kitettségünket, sőt shortoljuk a fejlett és feltörekvő piaci indexeket a fent említett véleményünkkel megegyezően. Valamint megemeltük az abszolút hozamú alapok kitettségét a portfólióban, hiszen az ilyen volatilis időszakokban, ezek a típusú alapok jól teljesíthetnek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.