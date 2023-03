Eurizon: a piac ideges, visszatért a volatilitás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A február 3-án publikált nagyon erős NFP (non farm payroll, vagyis a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági szintjét mérő) adat az USA munkaerőpiacáról a tavaly október óta tapasztalt pozitív tőkepiaci hangulatot és az ezt lekövető emelkedő árfolyamtrendeket még csak megtörte. Az USA fogyasztói árindexének február 10-i felülvizsgálata, de főleg a február 14-én publikált, a vártnál rosszabb januári USA CPI (Consumer Price Index, vagyis fogyasztói árindex) adat viszont már a negatív fordulatot is meghozta, amit tovább mélyített például a várakozásoknál sokkal jobb USA retail sales szám (február 15.), vagy a Manheim használtautó-index januári és februári megugrása.

Az a piaci narratíva, hogy az inflációs csúcs után az infláció erőteljesebb csökkenésének korszakába értek a fejlett gazdaságok, erősen megkérdőjeleződött tehát februárban. Az inflációs várakozások mindenhol emelkedtek, és ez, illetve a vártnál rugalmasabb fejlett régiós gazdaságok visszaerősítették a szigorúbb jegybankpolitikákkal kapcsolatos várakozásokat. Tökéletesen szemlélteti a piaci hangulatban és várakozásokban megfigyelhető trendfordulót az, hogy február 1-jén, a dovishnak értékelt és így pozitívan fogadott FED kamatdöntés és sajtótájékoztató után a jegybanki alapkamat tetejét 4,8%-ra árazta a piaci, míg február 24-én már 5,4%-ra ugrott a piaci konszenzus.

A hirtelen hangulatváltozást szemlélteti a Global Bond Aggregate index januári, illetve februári teljesítménye is. A 2023-as januári volt a legjobb januári adat ebben az évszázadban, míg a februári a legrosszabb februári adat ugyanebben az időszakban.

Visszatért így az erős volatilitás is a hirtelen változó várakozások miatt. A piac tehát érthetően ideges, a március 22-i FED kamatdöntő ülésig várhatóan ebben nem is lesz változás. Ilyenkor a legjobb taktika a kivárás (wait and see), mi is ezt tesszük, és nem változtatunk a semleges pozícióinkon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.