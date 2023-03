Sokszor a félelem szüli a legjobb lehetőségeket - Meddig gyengül a forint?

A 18%-os irányadó kamat csodát tett a forinttal, és 2023 eddig a forint erősödésről szólt, ám most az amerikai regionális bankok krízise megcsapta a forint árfolyamot. Az izgalmas kérdés, hogy mely technikai szintek állíthatják meg a forint gyengülését, és ez milyen kereskedési lehetőségeket tartogat.

Kezdjük először a hosszú távú képpel. Az EURHUF hetes grafikonon a trend változatlanul emelkedő, az elmúlt hónapok forint erősödése mindösszesen a 2022-ben megélt szédületes EURHUF szárnyalás utáni természetes korrekciójának tekinthető. Ez azt is jelenti, hogy a grafikon nem sugallja, hogy változott volna a forintgyengülés tendenciája.

A 375 Ft-os zóna a 2019-ben indult erőteljesebb forint gyengülési ciklus 50%-os Fibonacci szintje, tehát egy támasz, innen pattant az árfolyam. Az akadály ezen a grafikonon a lélektani 400 Ft-os szint.

Ha átzoomolunk a napos grafikonra és az előző grafikonról a technikai szintjeinket áthozzuk (kék vonalak) és ezeket kiegészítjük a legutolsó csökkenő hullámra helyezett Fibo szinttel, akkor látható, hogy a 395-400 Ft-os ellenállászóna határához ért az árfolyam.

Az ellenállások a forint esetében azért izgalmasak, mert EURHUF eladással, vagyis forint vétellel, euró eladással kaszálhatunk a 18%-os alapkamaton, feltéve, hogy a forint gyengülés nem, vagy kevésbé folytatódik. Ez az úgynevezett carry trade, amikor a kamatkülönbözetekre hajt a befektető, kapjuk a 18%-os forint kamatot, fizetjük a 2,6%-os euro kamatot. Persze a gyakorlatban mindenki kicsit lecsipked a kamatkülönbözetekből, mire az a kisbefektetőhöz ér, de nagyságrendileg évi 12% jelenleg elérhető. Ezt a deviza kereskedésnél alkalmazott tőkeáttétel meg is többszörözhet. Persze a tőkeáttételes üzletelés magas kockázatot hordoz, de a forint devizapárok esetében a kamatkülönbözet most kimagasló.

A mostani amerikai bankkrízis egyelőre inkább likviditási válságnak tűnik, amit a Fed vélhetően kezelni tud, de ahogy lenni szokott ilyenkor a bankszektor részvényeitől most egyetemlegesen szabadultak a befektetők.

A nagy bankok részvényeit is adták, mint például a Bank of Amerikai, amely a mérlegfőösszege alapján a JP Morgan után a második legnagyobb amerikai bank.

A válság azonban a regionális bankokat érinti, ahonnan sokan a betéteiket a nagy bankokhoz helyezik át, amin konkrétan a példában említett Bank of America még nyerhet is. A Bank of America amúgy Buffett tőzsdei portfoliójának második legmeghatározóbb tagja.

Mindenesetre az árfolyam egy erős támaszt közelít a 27,2 dolláros szint személyében, ami izgalmas kereskedési lehetőségeket is adhat.

