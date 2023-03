Újabb bank kimentésére lehet szükség, már folynak a tárgyalások

A First Republic Bank közös kimentéséről tárgyalnak a legnagyobb amerikai bankok, az ügylet magában foglalhatna egy jelentős tőkeinjekciót a bajba jutott hitelező számára, közölték a The Wall Street Journal-al az ügyet ismerő személyek. A hírre megugrott a bajban lévő vállalat részvényárfolyama.

A JPMorgan a Citigroup-al, a Bank of America-val és a Wells Fargo-val együtt dolgozik egy olyan konstrukción, amivel mentőövet nyújthatnának a First Republicnak - mondták az ügyet ismerő személyek a lapnak. Ugyancsak szerepet vállalhat a történetben még a Morgan Stanley és a Goldman Sachs, valamint a U.S. Bancorp és a PNC Financial Services is.

A források szerint az üzlet részleteit akár már ma nyilvánosságra hozhatják.

A helyzet képlékeny, és az, hogy létrejön-e az üzlet és hogy pontosan hogyan nézhet ki, még nagyon bizonytalan, az mindenesetre biztos, hogy bármiféle megállapodáshoz a szabályozó hatóságok rábólintására lenne szükség. A First Republic részvényei alaposan bezuhantak a Silicon Valley Bank múlt heti csődje óta, a mai piacnyitásban is több mint 20 százalékot esett a jegyzés, a bank helyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt, azóta viszont a megmentés lehetőségének hírére tejesen visszajött az árfolyam, most már 6,7 százalékos a plusz a részvénynél.

A First Republic a Silicon Valley Bank múlt heti összeomlása után került a befektetők célkeresztjébe, alaposan megrendült a bizalom a nagy mennyiségű biztosítatlan betéttel rendelkező regionális bankokkal szemben - az ügyfelek többmilliárd dollár értékű betétet vontak azóta ki a First Republicból. A bank a hétvégén a Federal Reserve és a JPMorgan által nyújtott kiegészítő finanszírozást tartalmazó megállapodással próbálta megállítani a kiáramlást, ami összesen 70 milliárd dollárnyi rendelkezésre álló likviditást biztosított a banknak.

Tegnap azonban a First Republic árfolyama több mint 20 százalékot esett, miután az S&P hitelminősítő A-ról BB+-ra, vagyis bóvli kategóriába minősítette le, mivel aggályok merültek fel, hogy a betétesek ég nagyobb mértékben vonhatják ki a pénzüket a bankból.

Címlapkép: Michael M. Santiago/Getty Images