Bankválságtól tartanak, szárnyal a bitcoin

Széleskörű eladási hullám söpört végig a tőzsdéken, mióta bedőlt a Silicon Valley Bank. Főleg a bankrészvényeket ütötték meg a befektetők az azzal kapcsolatos aggodalmak miatt, hogy esetleg más bankokkal is hasonló történhet, mint az SVB-vel. Miközben a tőzsdék jelentős mértékben estek, a kriptoeszközök piacán gyakorlatilag töretlenül folyik a rali, a bitcoin pedig kilenc hónapja nem látott szinte közelében indítja a hetet.

Kilőtt a bitcoin az SVB bedőlése óta

A bitcoin árfolyam jelenleg közel kilenc havi csúcs közelében van, miután a legnagyobb értékű kriptovaluta az elmúlt négy év legjobb hetét zárta múlt héten, miközben a bankrészvények mellett sok más szektort is csúnyán megütöttek. Az SVB bedőlése március 10-re vagyis bő három héttel ezelőttre datálható vissza. Ebben az időszakban a bitcoin árfolyama közel 37 százalékot emelkedett, és a fontosabb tőkepiaci eszközök közül csak a Wall Street félelemindexeként is ismert volatilitási index, a VIX közelítette meg a teljesítményét.

Olyan szempontból nem meglepő a bitcoin ralija, hogy az eszköz éppen a 2008-as válság "romjaira épült", vagyis nem nehéz kapcsolódási pontot találni az akkori és a mostani helyzet között, hiszen mindkét esetben a bankok voltak a főszereplők. Ehhez képest a bitcoint sokan tartják éppen "a bankrendszer elleni hedge-nek".

A ralihoz emellett részben az is hozzájárult, hogy az SVB bedőlése éppen akkor jött, amikor a bitcoin árfolyama elérte a 200 napos mozgóátlagot, ahonnan fordulni tudott az árfolyam.

A mostani ralival az elmúlt durván három hétben a teljes kriptopiac értéke mintegy 272 milliárd dollárral 1 184 milliárd dollárra emelkedett.

Forrás: Coinmarketcap

Megváltozott a széljárás

Ugyan a mostani hangulatromláskor, legutóbb március 10-én a bitcoint is megütötték, azonban fontos megjegyezni, hogy a bankszektorból akkor kibontakozó eladási hullám mellett a piac még egy 50 bázispontos kamatemelést árazott a Fed részéről, amit a vártnál erősebb munkaerőpiaci adatok meg is erősítettek. Ezt követően azonban felerősödtek azok a hangok, melyek szerint a bankszektorban látott, Amerikában "csak" regionális bankokat érintő összeomlások lényegében a Fed agresszív kamatemelésének köszönhetőek, így a piaci szereplők jelenleg éppen azt árazzák széleskörűleg, hogy az amerikai jegybank meggondolhatja magát, és változtathat kamatpolitikáján.

Egyesek szerint akár már kamatvágásra is sor kerülhet a szerdai kamatdöntő ülésen, de itt is nagy bizonytalanság látszik, jelenleg 45-55 az arány a 25 pontos emelés javára a szinten tartással szemben, azonban könnyen lehet, hogyha most nem is, de a nyári időszakban szüneteltetheti a kamatemeléseket a jegybank.

Forrás: CME

Ebből következik, hogy amiatt, hogy az elmúlt egy évben minden az infláció ellen folytatott harcról szólt, gyakorlatilag az erős dollár folyamatos nyomás alatt tartotta a piacokat, előző év végén azonban csúcsára ért a Fed kamatemelési tempója, már ami az agresszív, 75 bázispontos kamatemeléseket illeti, a 25 bázispontos kamatemelések és az 5,5 százalék körül várt kamatpálya tetőzés ugyan egyáltalán nem nevezhető lazának, a bankszektorban lejátszódó események hatására azonban a vártnál jóval hamarabb eljöhet a szigorítási ciklus vége, így a befektetők is hamarabb kezdhetik meg az átpozíciónálást, egy ilyen környezetben pedig jelentősen növekedni szokott a kockázatvállalási kedv is - vagyis a bitcoinhoz hasonló kockázatos eszközök elkezdenek jól teljesíteni.

Ennek köszönhető az is, hogy a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 1,7 százalékot emelkedett az SVB csődje óta, miközben az S&P 500 4,2 százalékkal, a Dow pedig 5,9 százalékkal került lejjebb.

Ha van likviditás, van bitcoinrali

A bitcoin árfolyama nagyban függ a piaci likividástól, márpedig az amerikai bankszektort érintő problémákat követően a Fed egy új finanszírozási programot jelentett be, melynek keretösszege eléri a két trillió dollárt.

Az amerikai jegybank emellett vasárnap közölte, hogy más központi bankokkal együtt növelni fogják a likviditást azáltal, hogy az eddig hetente meghirdetett amerikai dollár alapú, egyhetes futamidejű, likviditás nyújtási műveleteiket mától napi gyakoriságúra fokozzák, hogy így a piaci szereplők naponta tudjanak dollár likviditáshoz jutni. A megállapodásban részt vevő jegybankok a háttérben az egymás között megnyitott swapmegállapodások keretein belül juttatják el a dollárlikviditást az érdeklődő piaci szereplőknek. Az ilyen ügyeletek korábban a 2007-2008-as globális pénzügyi válság és a 2020-as Covid-19 világjárványra adott válaszlépés során szolgáltak vészhelyzet-szerű intézkedésként a Federal Reserve számára.

A Fed március 19-i bejelentése mindössze néhány órával azután történt, hogy a svájci székhelyű Credit Suisse-t a UBS 3,25 milliárd dollárért felvásárolta a svájci hatóságok által vezetett, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzését célzó vészhelyzeti terv részeként.

A lendületet a likviditás hajtja, mivel a bitcoin egy alternatív likviditási eszköz

- mondta Markus Thielson, a szingapúri székhelyű Matrixport digitális eszközökkel foglalkozó pénzügyi szolgáltató cég elemzési és stratégiai vezetője. Várakozásai szerint a bitcoin az év végére elérheti a 45 000 dollárt, mivel a központi bankok által biztosított likviditás utat talál a kriptoeszközökbe, hasonlóan a 2021-es évhez, amikor a bitcoin árfolyama rekordszintre emelkedett.

Címlapkép: Getty Images