Kikerült az internetre a Twitter forráskódjának egy része

A Twitter közösségi portál forráskódjának egy része kikerült az internetre egy adatszivárgást követően - derül ki bírósági dokumentumokból, amelyeket az amerikai sajtó idézett az elmúlt hétvégén.

A Twitter az észak-kaliforniai kerületi bírósághoz fordult egy beadvánnyal, amelyben azt kérik, hogy a Szilícium-völgyi székhelyű GitHub programozói szolgáltatásokat biztosító honlap - ahol a közösségi portál forráskódja megjelent - azonosítsa azt a személyt, aki nyilvánossá tette a Twitter belső adatait, és minden olyan felhasználót is, aki letölthette azokat.

A forráskódok a szoftverfejlesztők szigorúan őrzött szellemi tulajdonai, nyilvánossá tételük azzal a veszéllyel jár, hogy a programot törvénytelenül lemásolhatják, illetve alapot adhat hackertámadásokra is.

A Twitter belső vizsgálatot is indított az adatszivárgás felderítésére, és a The New York Times című lap információi szerint a cég egy volt alkalmazottját sejtik a programkód kikerülése mögött. A közösségi portál vezetősége csak nemrég szerzett tudomást az ügyről, a forráskód részletei azonban már hónapok óta nyilvánosak lehettek az interneten.

Elon Musk, a világ második leggazdagabb embere októberben vált a Twitter közösségi platform többségi tulajdonosává 44 milliárd dollárért, és azonnal szervezeti átszervezésébe fogott. Első lépésben elbocsátotta a vállalat alkalmazottainak több mint felét, majd menesztette a teljes igazgatótanácsot, míg végül feloszlatta a vállalat biztonsági tanácsát.

