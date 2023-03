Ai Weiwei Lego kockákból alkotta újra Monet mesterművét

A vadonatúj műalkotás, amelyet hosszas, aprólékos munkával és odafigyeléssel készített el Ai Weiwei kínai kortárs képzőművész, hosszú hónapokon át tartó aprólékos munka eredménye. A 15 méter hosszú alkotás, amely 650 000 darab 22 féle színű Lego elemből áll, Claude Monet híres Water Lilies (Vízililiomok) című triptichonjának pontos másolata, amely jelenleg a New York-i Museum of Modern Art gyűjteményének része. Ai Weiwei valaha készített legnagyobb Lego-alkotása, a Water Lilies (2022), április 7 és július 30 között a londoni Design Múzeumban lesz kiállítva.

Ai Weiwei híres konceptuális műveiről, amelyek megkérdőjelezik a hatalmat, a kortárs világ és a hagyományos kínai kultúra közötti kapcsolatokat vizsgálják. Fotói, szobrai, filmjei, performanszai és installációi kivívták a kínai kormány haragját, amely 2011-ben 81 napra bebörtönözte, 2018-ban pedig lerombolta műtermét. Ai Weiwei 2015-ben elhagyta az országot. Legelismertebb művei közé tartoznak a Napraforgómagok (2010) - amelynek során a művész 100 millió (kínai kézművesek által kézzel festett) porcelán "magot" szórt szét a Tate Modern Turbine Hall padlóján - és a Dropping a Han Dynasty Urn (1995), amelyben megsemmisítette a névadó műtárgyat.

Ai Weiwei: Water Lilies. Forrás: Colossal

Az urna gyakori motívum Ai gyakorlatában, aki gyakran reflektál a tömegfogyasztásra, az individualitásra, a cenzúrára és a kortárs kultúrák közötti kapcsolatokra. Ai a pekingi filmakadémián tanult, mielőtt a Parsons School of Designra járt volna, és kiállított már New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Koppenhágában, Pekingben, Londonban, Merlbourne-ben és más városokban. Munkái számos intézmény gyűjteményében szerepelnek, többek között a Centre Pompidou, a Los Angeles County Museum of Art, a Guggenheim Museum, a Museum of Modern Art és a Tate gyűjteményében. Ai Weiwei művészeti tanácsadóként működött közre a 2008-as pekingi olimpia Madárfészek stadionjának tervezésében. Művei sokszínűségének köszönhetően egy rendkívül keresett művészről beszélhetünk Weiwei személyében, munkái árveréseken is sorra sikert aratnak.

Az eredeti impresszionista műalkotás, amely Monet Párizs melletti Giverny-ben található otthonának tavát ábrázolja, talán mindenki számára ismerős lehet. Azonban Ai Weiwei a művészeti alkotásában megkérdőjelezi a természeti szépségről és a valóságról alkotott elképzeléseinket. A festői ecsetvonások helyett műanyag elemeket használ, amelyek digitális pixelekre emlékeztetnek. Emellett a művész egy telítettebb színpalettával dolgozott és olyan árnyékokat helyezett el a műben, amelyek nyugtalanságot idéznek fel.

Részlet Ai Weiwei Water Lilies című művéből. Forrás: The Art Newspaper

A művész nemcsak műalkotása révén, hanem annak személyes vonatkozásai miatt érzelmileg is kötődik a műhöz. A jobb oldalon ugyanis egy sötét portált helyezett el, amely a Hszincsiang tartományban található földalatti vájat ajtaját ábrázolja, ahol ő és apja, Ai Qing az 1960-as években kényszerű száműzetésben éltek. Ez a részlet még több értelmet ad az alkotásnak, és a művész különleges üzenetet közvetít vele.

A művész a 2000-es évek végétől kezdve alkot Lego elemekből, a színes, aprólékos munkák között több száz politikai fogoly és száműzött portréja található, amelyeket Ai egy 2014-es kiállításra készített. A következő évben a művész címlapokra került, amikor a Lego visszautasította a stúdiójának kérését, hogy egy új projekthez nagy tételben rendeljen elemeket, amit "cenzúrának" nevezett (a dán cég később visszavonta döntését). A vita során Ai Weiwei rajongói és a közönség tagjai saját Lego-tömbjeiket küldték el neki, és ezek az adományozott téglák az új londoni kiállításán is láthatóak lesznek a Cím nélkül (Lego-incidens) című installációban.

Címlapkép: Ai Weiwei Water Lilies című munkája. Forrás: ARTnews