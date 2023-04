Megszólalt Ferenc pápa a nyugdíjkatasztrófáról

Ferenc pápa szavai szerint nem szabad túlterhelni a jövő generációit a mai nyugdíjrendszerek költségeivel – számol be a hírről a Reuters. A pápa minden bizonnyal a francia nyugdíjreform támogatása érdekében szólalhatott fel, amely az utóbbi hetekben tüntetések sorozatát váltotta ki az országban.

A 86 éves Ferenc pápa általánosságban, Franciaországra való utalás nélkül beszélt a nyugdíjkérdésről az INPS olaszországi jóléti ügynökség vezetői és munkatársai előtt a Vatikánban tartott beszédében.

Belegondolni is rossz, hogy egyes országokban az unokáink szörnyű államadóssággal fognak születni. A fenntarthatóság választása viszont azt jelentené, hogy igazságtalan visszafordíthatatlan és túlságosan nagy terheket róni a fiatalokra.

Franciaországban az utóbbi hetekben sztrájkok sorozata zajlott le Emmanuel Macron nyugdíjreformja miatt, a tüntetésekről, illetve a reform szükségességéről korábban itt írtunk:

Ahogyan a lap is megjegyzi, más európai országokban is gondot okoz a hosszabb várható élettartam és a csökkenő születési arány, van, ahol hasonló költségcsökkentő intézkedéseket fogadtak el, és az biztos, hogy sokáig nem lehet halogatni sehol sem ezt a kérdést. A nyugdíjrendszer problémája itthon is egyre égetőbb, ennek kapcsán legutóbb itt írtunk:

Ferenc pápa azt is elmondta, hogy egy meg nem nevezett hatvanas éveiben járó olasz férfi egyszer azt mondta neki:

Ki fogja fizetni a nyugdíjam? Nem a kiskutyák lesznek azok, amelyeket az emberek gyerekek helyett tartanak.

Ennek kapcsán tavaly a pápa is elmondta, hogy önző dolog a háziállatokat a gyerekek helyett választani.

Mai beszédében azt kérte a politikusoktól, hogy legyenek bölcsek, tudjanak különbséget tudnak tenni jó és rossz idők között, és

ne pazarolják az erőforrásokat... ne hagyják a jövő nemzedékeit nehéz helyzetben.

A pápa hangsúlyozta a külföldi munkavállalók nyugdíjrendszerekhez való hozzájárulásának fontosságát is, ehhez viszont arra lenne szükség, hogy a külföldiek is méltó munkához jussanak, anélkül, hogy az ideiglenes szerződések túlzott formái vagy a be nem jelentett munka elfogadására kényszerülnének.

Címlapkép: Shutterstock