Jó hír érkezett a magyar nyugdíjra gyűjtőknek, régóta vártunk erre

Tavaly nem volt ritka a mínusz 10% feletti hozam sem a hazai nyugdíjpénztáraknál, az idei első negyedéves számok azonban sok nyugdíjra gyűjtőnek megnyugvást jelenthetnek: visszatértek a nyeregbe az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak. A legjobb teljesítményeket a klasszikus és pénzpiaci portfóliók érték el, de megnéztük azt is, melyek jelenleg a legolcsóbb és legdrágább nyugdíjportfóliók a piacon.

Feltámadtak a pénztári hozamok

Tavaly nagyon megszenvedték az inflációt, az orosz-ukrán háború nyomán kialakuló energiaválságot, a részvénypiacok visszaesését, de még a kötvényhozamok emelkedését is a hazai nyugdíjpénztárak, legutoljára 2008-ban láttunk hasonlóan pocsék évet hozamok szempontjából, mint tavaly.

Jó hír viszont, hogy idén a globális befektetői hangulat javulásával párhuzamosan az önkéntes- és magánnyugdíj-portfóliók hozamai is szépen visszajöttek, a legtöbb már egész vonzó teljesítményt tud felmutatni.

Az idei év első három hónapjában is voltak persze „izgalmak”, különösen márciusban, amikor az amerikai bankszektor körüli problémák borzolták a kedélyeket amely végül átterjedt Európára is a Credit Suisse UBS általi felvásárlásával. Összességében azonban elmondható, hogy pozitív tendenciákat lehetett látni az első negyedévben a piacon. A bankcsődök miatti aggodalmak hatását tompította az inflációs folyamatok mérséklődése, ennek köszönhetően már a befektetők kamatvárakozásai is jelentősen megváltoztak, ami pozitívan hatott a részvénypiacra.

A fenti hangulatjavulás tükröződik tehát a nyugdíjpénztárak első negyedéves hozamaiban is.

Az MNB oldalán elérhető legfrissebb árfolyamadatok alapján elvétve találni csak olyan pénztári portfóliót, amely mínuszban lenne a negyedévre , de még ezek a negatív teljesítmények sem haladják meg az 1%-os mínuszt.

, de még ezek a negatív teljesítmények sem haladják meg az 1%-os mínuszt. Van azonban több, 4-5% körüli, vagy a feletti hozammal bíró portfólió is a listában, ilyen az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus és Szakértői Abszolút Hozam portfóliója, illetve az Allianz Hungária Klasszikus portfóliója .

. Összességében az is kitűnik az első negyedéves adatok alapján, hogy a klasszikus és pénzpiaci portfóliók felülteljesítették a részvénytúlsúlyosabb társaikat.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók többségének teljesítménye is reményt keltő, hiszen idén eddig mindegyik portfólió pluszban van. A négy megmaradt magánnyugdíjpénztár portfóliói közül is

a növekedési portfóliók a leggyengébben teljesítők 1,6-2% közötti hozamokkal,

a klasszikus és kiegyensúlyozott portfóliók pedig 2-4% között szóródnak .

. Érdemes kiemelni a Szövetség Nyugdíjpénztár kiegyensúlyozott portfólióját, amely idén eddig 3,8%-os hozamot ért el, de 3% felett van a Szövetség mellett a Budapest és a Horizont klasszikus portfóliója is.

Nagy a szórás a költségekben

Az MNB oldalán elérhető az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozóan is a megtakarítási célú életbiztosításoknál már évek óta elérhető Teljes Költségmutató (TKM), ezekből a számokból kiderül: a nyugdíjpénztárak 10 éves időtávon 0,33-3,16%-os éves költséget vonnak el.

A lenti listában a 10 legalacsonyabb, 10 éves TKM-értékkel bíró önkéntes nyugdíjpénztárat, illetve portfóliót tüntettük fel. A legkisebb költségterheléssel a Bongrain nyugdíjkassza dolgozik (0,33%), amely egy zártkörű pénztár, de a listán szereplő többi portfólió TKM-je is 1% alatti:

A legmagasabb 10 éves TKM-értékkel a Zugliget nyugdíjpénztár dolgozik jelenleg a piacon (3,16%), a költségesebb pénztárak, illetve portfóliók mind 2% feletti értékkel bírnak:

Címlapkép: Getty Images