Nincs több haladék: utolérte Amerikát a MiFID, ami Európának is fájhat

Az amerikai felügyeleti szerv nem hosszabbítja meg a befektetési elemzésekre érvényben lévő eddigi haladékot, így a nagy Wall Street-i bankok kénytelenek lesznek megfelelni azoknak az új szabályoknak, amelyeket az EU-s MiFID 2 irányelv váltott ki, hacsak nem akarják elérhetetlenné tenni az általuk készített elemzéseket az európai ügyfeleik számára– számol be a hírről a Financial Times

Július 3. után az amerikai brókerszolgáltatók elveszítik a Securities and Exchange Commission (SEC) öt évre szóló "no action" levelének védelmét, amely megvédte őket attól, hogy befektetési tanácsadóként bejegyeztessék magukat. Az érintettek közé tartozik a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JPMorgan és a Citigroup is, a források szerint az érintett szolgáltatók igyekeztek kiharcolni további hosszabbítást, de arra a SEC nem volt hajlandó – írja a lap.

Az EU-ban már 2018-ban életbe lépett a MiFID 2, amelynek többek között különválasztotta a befektetők által a befektetési elemzésekért és a kereskedési szolgáltatásokért fizetendő díját. Az európai szabályok azonban csak az említett joghatóságokban székhellyel rendelkező befektetési szolgáltatókat kötelezik a kifizetések "szétválasztására", az amerikai szolgáltatókat nem. Az amerikai szabályozás azonban a brókereket befektetési tanácsadóknak tekinti, ha külön díjat számítanak fel az elemzésekért és kutatási anyagokért, ahelyett, hogy azt szolgáltatásként az értékesítéssel és a kereskedéssel egybekötve nyújtanák.

Az amerikai felügyeleti szervek elvárása szerint az amerikai nagybankok választhatnak:

vagy regisztrálják magukat befektetési tanácsadóként, és az elemzőcsoportokat a már regisztrált leányvállalatokhoz helyezik át,

vagy a MiFID-szabályok által kötelezett ügyfeleknek (ezek többnyire európai intézményi ügyfelek, alapkezelők) nem teszik lehetővé az USA-ban gyártott elemzésekhez való hozzáférést.

A lap azt írja, hogy az érintett amerikai bankok azért sem szeretnének befektetési tanácsadói státuszt, mert az korlátozná őket bizonyos tevékenységekben, beleértve az alapkereskedést, és akadályozná őket abban, hogy testre szabott elemzéseket.

Vannak azonban olyan befektetési bankok és szolgáltatók Amerikában, amelyek már az EU-s MIFID-szabályok életbe lépésekor befektetési tanácsadóként regisztrálták elemző üzletágukat. Ilyen volt a Bank of America és a Jefferies is.

A SEC szigorú döntése nem jött derült égből villámcsapásként, mivel már tavaly júliusban jelezte, hogy nem áll szándékában meghosszabbítani a no-action levelet, hangsúlyozva, hogy azt mindig is csak ideiglenes átmenetnek szánták, amíg az ágazat a befektetési tanácsadói rendszernek való megfeleléssel kapcsolatos problémákat orvosolják. A SEC-hez intézett februári levelében a Sifma ágazati szövetség rámutatott a MiFID egyes rendelkezéseinek visszavonásáról szóló európai vitákra, és ennek alapján érvelt a mentesség meghosszabbítása mellett, mivel szerintük kontraproduktív egy olyan külföldi szabályozási követelménynek megfelelni, amely valószínűleg jelentősen változni fog.

Európában azért vannak most viták a MiFID egyes rendelkezései miatt, mivel az elemzésekért felszámított külön díjak csökkentették a kutatások elérhetőségét, különösen a kisebb vállalatokra vonatkozó kutatásokét. Az EU azt tervezi, hogy megszünteti a 10 milliárd euró alatti éves árbevétellel rendelkező vállalatokról szóló elemzésekre vonatkozó fizetési kötelezettséget.

