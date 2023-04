Kortárs hetek a hazai aukciós piacon

Nem lett igazuk azoknak, akik aggódtak, hogy miután tavaly minden korábbinál nagyobb számban kerültek kalapács alá kiemelkedő kvalitású, 1945 után született művek, idén komoly „beszerzési gondokkal” küzdenek majd az aukciósházak. A küszöbön álló árverések kínálata rácáfol erre a félelemre; az elmúlt években ugrásszerűen megemelkedett árszint – és a gyűjtői körökben zajló generációváltás – újabb és újabb jelentős munkákat „csalogat ki” a piacra. Néhány éve még egy 20-30 millió forintos ár is szinte elképzelhetetlennek tűnt a hazai kortárs piacon, tavaly pedig Keserü Ilona Sírkövek című munkája már a 100 milliós küszöböt is átlépte és ennek köszönhetően először fordult elő, hogy élő és munkásságával Magyarországhoz kötődő művész festménye bekerült az év tíz, legmagasabb áron értékesített műalkotása közé. A jelentős áremelkedés nemcsak az egyedi munkákra volt jellemző; megtöbbszöröződött a sokszorosított grafikák ára is, a hétszámjegyű leütések ma már itt sem jelentenek szenzációt.

Korniss Dezső Rab Ráby (a) Kapu-ban, Kulcslyuk és A Nő, a Hold és az Öregisten című festményei egy tételben, 40-65 millió forintos becsértékkel szerepelnek a Kieselbach Galéria árverésén. Forrás: Kieselbach Galéria

Miközben kortárs művek korábban is megjelentek már az aukciós piacon, sőt, néhány ház külön kortárs árveréseket is szervezett, az igazi fordulatot a legnagyobb házak intenzív bekapcsolódása jelentette: a Virág Judit Galéria már 2019 óta rendszeresen tart második világháború utáni és kortárs árveréseket és tavaly a Kieselbach Galéria is felvette a kesztyűt. A pozitív tapasztalatok mindkét házat arra ösztönzik, hogy maradjanak meg ezen az úton. A következő napokban szinte egyidejűleg lépnek színre, ami a gyűjtők számára érdekes összehasonlítási lehetőséget kínál és persze komoly fejtörést is okoz, hogy milyen taktikával igyekezzenek sikerrel gyarapítani gyűjteményüket. Ami az anyagot tanulmányozva jól látszik: főként ugyanazok a művészek kerülhetnek majd az árverési tudósítások szalagcímeibe, akik tavaly is a piac meghatározó szereplői voltak. A két háznál együtt Fajó Jánostól 11, Hencze Tamástól 10, Nádler Istvántól 9, Keserü Ilonától és Lakner Lászlótól 7-7, Bak Imrétől és Konok Tamástól 6-6 alkotásra lehet licitálni; a legkeresettebb művészek közül egyedül Maurer Dóra munkáiból szűkös a választék. A művek egy része olyan neves gyűjtők kollekcióiból származik, mint Rácz István, Kolozsváry Ernő, vagy Nudelman László.

Vajda Lajos: Gyertyás lány című 1936-os festménye 65-85 millió forintos becsértékkel szerepel a Kieselbach Galéria árverésén. Forrás: Kieselbach Galéria

A Kieselbach Galéria április 21-én árverez; s a tételek között 65-85 millió forintos becsértékkel egy 1945 előtti „előfutár főmű”, Vajda Lajos Gyertyás lánya is szerepel, amit Kieselbach Tamás a katalógushoz írott előszavában azzal indokol, hogy Vajda életműve 1945 után termékenyítette meg igazán a kortárs magyar művészetet. Egy tételben, 40-65 milliós becsértékkel kerül kalapács alá Korniss Dezső három kis méretű, 1948-as festménye, melyek a művész második szentendrei korszakának jellegzetes konstruktív-szürrealista stílusjegyeit viselik. Keserü Ilonától egyik legszebb tányéros kompozíciójára lehet licitálni, mely akkor született, amikor a művész 2000 után újra elővette ezt a kedvelt témáját a 60-as évekből – a 2011-es Tányéros-Reinkarnációért a galéria 50-70 millió forintot vár. Bak Imrétől a téri elemekkel szellemesen játszó 1997-es Bruegel-átiratot említjük, ami a galéria várakozása szerint 15-20 millió forintért kelhet el. A bevezető felsorolásban szereplő művészek mellett kiemelkedő kvalitású művek reprezentálják többek között Földi Péter (Ősz, 8,5-12 millió Ft), Harasztÿ István (Színtérítő, 7,5-9,5 millió Ft), Korga György (Budapest, 1962, 14-18 millió Ft) és Siskov Ludmil (Robot Human, 13-17 millió Ft) munkásságát. „Életmű-rekord gyanús” Swierkiewicz Róbert 1984-es első bemutatása után gyorsan legendássá vált festménye, a Meteorológiai jelentés, ami 30-46 millió forintos taksát kapott.

A Virág Judit Galériánál olyan tekintélyes méretű anyag gyűlt össze, hogy árverésüket kétnaposra tervezik: április 23-án főként a nagyobb, egyedi munkák, míg 25-én a papíralapú alkotások és a sokszorosított grafikák kerülnek kalapács alá; a két napon összesen 238 tétel keres új tulajdonost.

Hantai Simon cím nélküli 1958-as olajképe 60-80 millió forintos taksával szerepel a Virág Judit Galéria árverésén. Forrás: Virág Judit Galéria

Az árverés vezető tételének Hantai Simon 1958-as, cím nélküli olajképe ígérkezik, amelyért 60-80 millió forintot várnak. Fajó Jánostól az egyik első olyan festmény kerül kalapács alá (Piskóták III.), melyen a címben szereplő, ikonikussá vált motívumát használja, de ugyanez a motívum jelenik meg egy kisplasztikáján is. A két munka becsértéke 16-24, illetve 4-6 millió forint. Nádler István művei közül a 12-18 millióra taksált Feketebács IV. emelkedik ki, míg Lakner Lászlótól szürnaturalista korszakának egy ritka darabja, az 1963-64 körül festett, 15-20 millió forintos taksát kapott Csendélet. Keserü Ilona 18-25 millió forintra becsült, Felszálló hangzat című 2014-es képén vízszintes színsávok adnak hátteret a felfelé haladó két színfolt-csoportnak, amelyek − a mű címéből kiindulva − zenei akkordokként is értelmezhetők. Kassák Lajostól egy kései, 1960-as, zsúfolt színvilágú absztrakt kompozícióra lehet licitálni, melyet keletkezésének évében a legendás párizsi Denis René Galériában láthatott először a nagyközönség. Az olajkép a galéria várakozása szerint 36-48 millió forintért cserélhet gazdát.

Lakner László: Csendélet című festménye (1963-64) 15-20 millió forintos becsértékkel indul a Virág Judit Galéria árverésén. Forrás: Virág Judit Galéria

A Virág Judit és a Kieselbach Galéria aukciói mellett figyelmet érdemel egy, már jelenleg is zajló, május 4-én záruló online árverés, mely egyszerre kortárs, tematikus és nemzetközi: a Saxon Art Gallery profiljának megfelelően geometrikus munkákat kínál, főként a geometrikus absztrakció és az avantgardizmus hagyományait folytató játékos, dinamikus irányzat, a MADI alkotóinak műhelyéből. A kínálatban két mű a MADI mozgalom alapítóját, az uruguayi-i Carmelo Arden Quint képviseli; egy 1970-80-as nyomat 1,1 millió, míg a művész halálának évében, 2010-ben született akrilkép 3,8 millió forintos árról indul. Carmelo Arden Quin neve felbukkan egy 2010-es Fajó János-kollázs címében is, mely tisztelgés az elhunyt nagynevű pályatárs előtt és 2,5 millió forintos kezdőárat kapott. A sokszínű anyagban festmények és grafikák mellett számos plasztikára is lehet licitálni, a kezdő árak néhány tízezer és – kevés kivételtől eltekintve – egymillió forint között mozognak. A nemzetközi dimenziót európai, illetve az ebben a műfajban nagyon erős latin-amerikai művészek képviselik. A magyar alkotók közül Bálványos Leventét, Haász Istvánt, Harasztÿ Istvánt, Botos Pétert, Bányász Évát, Matzon Ákost és Saxon Szász Jánost emeljük ki.

Fajó János: Hommage á Carmelo Arden Quin című 2010-es munkájára 2,5 millió forintról indul a licit a Saxon Art Gallery árverésén. Forrás: Saxon Art Gallery

„Abszolút kortárs” az az április 21-i jótékonysági árverés is, melyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Központ a török földrengés áldozatainak megsegítésére szervez. Az aukción 50 oktató – többek között Kőnig Frigyes, Sallai Géza, Szurcsik József, Ötvös Zoltán, Kósa János, Felsmann Tamás és Erős István – művei mellett 78 hallgatói munka is szerepel; a kikiáltási árak 5 ezer és 600 ezer forint között váltakoznak.

Címlapkép: Keserü Ilona: Közelítés emléke, 2000. Címlapkép forrása: Virág Judit Galéria