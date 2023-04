Még soha nem teljesítettek ennyire alul a világ részvényalapjai

Az elmúlt 20 év legrosszabb teljesítményét produkálták az európai részvényalapok – derül ki az UBS elemzőinek vagyonkezelőkről szóló kutatásából.

A UBS kutatása szerint az európai székhellyel rendelkező vagyonkezelők aktívan kezelt részvényalapjainak alfája -4,13% volt 2022-ben, ami ebben az évszázadban eddig a leggyengébb eredmény. Az alfa egy olyan mutató, ami egy befektetés piachoz viszonyított teljesítményét mutatja meg, azaz azt a felül- vagy alulteljesítést, amelyet a módszer vagy az alapkezelő (részvénypiaci alapok esetében) a tőzsdeindexhez képest produkált.

Az elemzők hozzátették, hogy a 2022-es évet jellemző volatilitás miatt azt várták, hogy a piacon elérhető vonzó lehetőségek miatt a részvénykezelők jobb hozamot fognak elérni, mivel a legutóbbi hasonlóan volatilis évben, 2020-ban rekordmagasan teljesítettek. A jelentés szerint az alulteljesítés kétharmada az év első negyedében, a 96%-a pedig az első félévben történt. A UBS elemzői szerint a teljesítményromlás egyrészt amiatt következett be, hogy „nem volt összhang a stratégia és az elsődleges referenciaindex kiválasztása között”, valamint amiatt is, hogy az alapkezelők háttérbe szorították az egyes növekedési eszközöket – írja a Financial Times.

Az aktívan kezelt kötvényalapok körében az alfa szintén negatívan alakult, de ez a UBS elemzői szerint nem volt annyira meglepő. Az ilyen típusú befektetési alapoknál a referenciaindexhez képest 2022-ben -0,46% volt a hozamelmaradás, ami 2018 óta a legrosszabb eredmény, de nagyjából megegyezik a 2000 és 2022 közötti átlagos teljesítménnyel.

Címlapkép forrása: Getty Images