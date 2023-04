OTP: csökkent a jegybanki fordulat esélye

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A részvénypiacokon március végén indult emelkedés áprilisra lendületét vesztette: habár egy komolyabb pénzügyi krízis eshetősége további bankcsődök hiányában elkezdett kiárazódni, ezzel összhangban a várt jegybanki fordulatnak is csökkent az esélye. Ez főképp a tech-szektort sújtotta, így az amerikai piacok ősz óta tartó alulteljesítése fokozódott a főleg ciklikus összetételű európai indexekkel szemben.

Részvénypozíciónkat változatlanul hagyva fordulunk rá a héten érkező európai és amerikai inflációs adat dömpingre, valamint a következő hetekben érkező FED és EKB kamatdöntésekre. A jegybanki kommentárok alapján a lassuló gazdaság-makacs maginfláció párosból továbbra is utóbbira fókuszálnak jobban a döntéshozók, ami a kamatemelési ciklus folytatását (akár elnyújtását) indokolná. Nagyobb hangsúly az előrejelzéseken lesz, ami a továbbra is kamatvágásokat vizionáló piaci várakozásokat (idén többedjére) megingathatja. Ez újfent az IT szegmensben lévő papírokat helyezné nyomás alá.

Itthon a jegybank az erős forinttól támogatva meglépte első lazító intézkedését. Az MNB a kamatfolyosó szűkítésével előkészítette a terepet az effektív kamatráta módosítására, melyre a májusi kamatdöntő ülésen már sor kerülhet. Valóban történtek pozitív fejlemények (európai gázár esése, folyó fizetési mérleg javulása), melyekkel indokolható a lépés, 20% felett ragadt inflációs mutatók mellett azonban rövidtávon drasztikus vágásra nem kellene számítanunk. A következő hónapokban kiderül, hogy a nyár közepétől beinduló mérséklődő inflációs pálya reális várakozás-e, addig is forintos pénzpiaci eszközeinken belül a hosszabb, fél- és egyéves szegmensbe kezdünk átpozícionálni. Kötvény- és devizapiaci szempontból a legnagyobb bizonytalanságot továbbra is az EU-s pénzek alakulása szolgáltatja. Az „év folyamán meginduló EU-s pénzek” gondolatmenet egyelőre még biztonságérzetet ad a befektetőknek, a határidők tolódása és a megegyezés hiánya a második félévben azonban megingathatja a hazai kötvénypiacot és a forintot.

A hónap közepén kihasználtuk a hozamok emelkedését és növeltük hazai és eurós kötvény kitettségünket. Azóta a nemzetközi piacokról indulva szép rallyt láthattunk, a mostanra kialakult szinteken pedig már nem növelnénk a pozíciónkat. A következő hetekben érkező inflációs adatok és kamatdöntések után kínálkozhatnak ismét kedvezőbb vételi lehetőségek, április közepi hozamszinteken (német 10 éves kötvénynél 2.5%, magyar 10 éves esetében 8.7% körül) növelnénk a kitettségünket. Részvényfronton két fő okunk van az óvatosságra: egyrészt a kamatemelési ciklus vége folyamatosan kitolódni látszik a fejlett piacokon, másrészt a lassuló gazdasági teljesítmény egyre nagyobb nyomot hagy a vállalati profitabilitáson. Ezek miatt arra számítunk, hogy a részvényárfolyamok nyomás alá kerülnek még a következő időszakban, a nagyobb beszállóval valamely fenti okban tapasztalt (várhatóan először monetáris oldali) fordulatig kivárunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.