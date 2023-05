Jelentett a brit olajóriás, szakad az árfolyam

A vártnál kedvezőbb első negyedéves számokat közölt nemrég a brit supermajor olajvállalat BP, az eredmény azonban így is elmaradt a 2022-es év kiemelkedő teljesítményeitől, amikor a földgáz és a kőolaj árai az orosz háború következtében az egekbe szöktek. A befektetők a jelek szerint nem örülnek a friss számoknak, jelentős mínuszban van a részvény.

A cég nyereségességének torzítatlan alakulását jelző, ún. "pótlási költségen számolt nyereség" a legfontosabb sarokszám, amit a BP-vel kapcsolatban számolnak az elemzők - ez a szám tisztítva van a működésen kívüli eszközöktől és egyedi tételektől, illetve korrigálva van a valós értéken történő elszámolás hatásaival, tehát ebbe például nem számítanak bele az Oroszországból történt eszközkivonások, valamint a a Mexikói-öbölben bekövetkezett olajkatasztrófa pénzügyi következményei sem.

Ezen a soron a brit energiaipari óriás az elemzők 4,3 milliárd dolláros várakozását felülmúlva 4,96 milliárd dolláros eredményről tudott beszámolni az első negyedév tekintetében - ez bár alapvetően magasnak számít, de közel sem érte el a tavalyi rekordév negyedéves értékeit.

Ezen a soron egyébként valamivel több mint 115 százalékkal felülteljesítette tavaly a BP a 2021-es eredményét és

27,65 MILLIÁRD DOLLÁROS RC PROFITRÓL (REPLACEMENT COST) SZÁMOLT BE, EZ A VÁLLALAT 114 ÉVES TÖRTÉNETÉNEK LEGMAGASABB EREDMÉNYE volt.

A vállalat jelentése szerint a nettó adósságállomány az első negyedévben 21,2 milliárd dollárra csökkent, az egy évvel korábbi 27,5 milliárd dollárról.

Az eredmények közlésén felül a BP további 1,75 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást is bejelentett, amit várhatóan a 2023-as második negyedévi eredmények augusztus eleji bejelentése előtt fejez majd be. A csoport közölte, hogy április 28-án fejezte be a korábban bejelentett 2,75 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást.

Ez a negyedév az erős teljesítmény és a stratégiai eredmények megvalósításának negyedéve volt, továbbra is a biztonságos és megbízható működésre összpontosítunk

- hangsúlyozta Bernard Looney, a BP vezérigazgatója közleményében.

A londoni tőzsdén jegyzett részvények 5,2 százalékos mínuszban vannak a gyorsjelentés közzétételét követően.

Címlapkép: Shutterstock