Itt a történelmi csúcs az aranynál!

Történelmi csúcsra ért a mai nap folyamán az arany ára, a klasszikus menekülőeszközként számon tartott nemesfém áremelkedése mögött több rövid és hosszabb távú ok is meghúzódik. De vajon mire lehet számítani a történelmi csúcs után, milyen események befolyásolhatják az arany árát?

Eddig soha nem látott szintre ugrott az arany ára a mai nap során,

még sosem került unciánként 2078 dollárba a nemesfém - ez volt a mai napon belüli árfolyamcsúcs, azóta valamivel lejjebb került már a jegyzés.

Az elmúlt napokban több körülmény is felfelé hajtotta az árfolyamot:

A tegnapi amerikai kamatdöntést követően a részvénypiaci irányt végül Jerome Powell jegybankelnök kamatvágásokkal kapcsolatos kijelentése döntötte el, mely szerint a Fed nem számol azzal, hogy az idei évben kamatcsökkentést kellene végrehajtania. Ezt követően eséssel zártak a vezető tengerentúli indexek, a menekülőeszközként működő arany jegyzése pedig feljebb került.

Ami a fundamentális alapú, azonnali kilátásokat illeti, holnap érkezik egy fontos adat, ami a monetáris politikát alakítva az arany piacára is vélhetően ki fog hatni: érkezik az amerikai munkanélküliségi adat, amivel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a munkaerőpiac még mindig túl feszes, így a foglalkoztatottság alakulása a monetáris politika kilátásai szempontjából rendkívül fontos, az adatközlés tehát heves piacmozgásokat is hozhat a tőkepiacokon. A nemrég közölt adatok egyébként azt mutatták, hogy márciusban csökkent a meghirdetett álláslehetőségek száma az USA-ban, és az elbocsátások több mint két éve a legmagasabb szintre emelkedtek, mindez pedig a munkaerőpiac enyhülésére utal. Mindenesetre - ahogy arra Clifford Bennett, az ACY Securities vezető közgazdásza is felhívta a figyelmet - ha a bankválsággal kapcsolatos bizonytalanságok és egy esetleges amerikai adósságtörlesztési csőddel kapcsolatos aggodalmak fennmaradnak, akkor akár

a dollár tovább veszíthet fényéből, és még fényesebben csilloghat a jövőben az arany.

Janet Yellen pénzügyminiszter szerint az amerikai kormány június elején becsődölhet, ha a Kongresszus nem emeli vagy szünteti meg az adósságplafon-szabályokat. A szakértők attól tartanak, hogy az esetlegesen nullára csökkenő pénzügyminisztériumi záróegyenleg - és az azt követő államcsőd - meredek zuhanást indíthat el a piacokon, és valószínűleg azonnali recessziót okozhat, amelynek további gazdasági következményei világszerte érezhetőek lennének.

Idén eddig 12,5 százalékkal került feljebb a nemesfém jegyzése.

Címlapkép: Getty Images