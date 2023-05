Bécs, Párizs, London – ezekért a kiállításokért biztosan érdemes ide utazni

Párizsban, Bécsben és Londonban négy olyan kiállítást ajánlunk ezúttal, amelyek miatt megérheti a tavasszal útra kelni.

Párizs, Fondation Louis Vuitton - Basquiat x Warhol

Április 5. - Augusztus 28.

1984 és 1985 között Jean-Michel Basquiat és Andy Warhol közös munkája egy 160 festményt tartalmazó sorozat, mely a “À quatre mains” címet kapta. Ezek az alkotások egyedülálló és ikonikus darabbá váltak, melyekből a most nyílt kiállítást mindenféleképpen érdemes megtekinteni Párizsban.

Keith Haring, aki közel állt mindkét művészhez és tanúja volt a barátságuknak, valamint a közös alkotásnak, azt mondta, hogy Basquiat és Warhol "szavak helyett festékkel folytatott beszélgetést", amivel egy harmadik, egyedi elmét hoztak létre. Ez az időszak Basquiat művészetének egyik legmeghatározóbb része volt, és az ő művészi értelemben vett kifejezőereje a popkultúrával, a graffitivel és a szimbólumokkal való kreatív játékot hozta össze Warhol pop-artjával, illetve az ő ikonikus művészeti stílusával.

Basquiat x Warhol. Forrás: Forbes

A két művész munkái számos közös témát és motívumot tartalmaznak, mint például az amerikai kultúra, a hírességek és a pop ikonok, a fogyasztói társadalom és az identitás. Az alkotások felidézik a képi szimbólumok és a popkultúra világát, miközben erőteljes politikai, társadalmi és gazdasági üzeneteket hordoznak. Ezek a munkák azóta is kiemelkedő helyet foglalnak el az amerikai művészettörténetben, és továbbra is inspirálják a művészeti közösséget a szimbolikus művészet, az avantgárd kreatív játék és az egymással való interakció új formáinak felfedezésére.

A látogatók érdeklődését és figyelmét végigkíséri a Basquiat és Warhol közötti szüntelen eszmecserének ereje és energiája az Alapítvány múzeumának egész területén. Az egyik kiemelkedő alkotás a monumentális Ten Punching Bags (Last Supper) című szobor, valamint a 10 méteres African mask, amelyek kulcsfontosságú darabjai a kiállításnak. A látogatók lenyűgöző élményekkel gazdagodnak, amikor bepillantanak a Basquiat és Warhol közötti zseniális művészi párbeszéd világába.

Basquiat x Warhol: 6.99. Forrás: Fondation LouisVuitton.

Bécs, Albertina Múzeum - Alex Katz

Február 4. - Május 29.

Alex Katz, az 1927-ben New Yorkban született festő, az amerikai kortárs művészet megkerülhetetlen alakja. 95. születésnapja alkalmából az Albertina Múzeum a festő munkássága előtt tiszteleg egy átfogó életműkiállítással. A művész alkotásai óriási formátumokban, széles ecsetvonásokkal és élénk színekkel jelentkeznek, melyek egyedi stílusa által letisztultan, mégis határozottan tárja elénk a valóságot. De miért vált Alex Katz életműve ennyire egyedivé és különlegessé?

Alex Katz: Black hat. Forrás: Albertina

Katz zsenialitása abban rejlik, hogy képes volt az absztrakció és a radikalizmus szárnyain repülni, miközben érzékenyen ábrázolta a körülötte lévő valóságot. Művészetében a racionalitás és az érzékiség ötvöződik az absztrakció magas fokával, ami páratlanul érzékeny és vibráló alanyokat eredményezett, miközben hűvös távolságban tartotta őket. Katz tehát már azelőtt a figuratív festészet birodalmába lépett, mielőtt a pop art hódító útjára indult volna. Művészete látszólag tiszta figurativitást sugall, de a közelebbi vizsgálat során kiderül, hogy az absztrakció végtelenül magas foka rejlik benne.

Alex Katz: Visor. Forrás: Albertina

London, Tate Britain - The Rossettis

Április 6. - Szeptember 24.

Ezen a kiállításon a Rossetti testvérek romantikus és radikális művészete látható a preraffaelita éveken keresztül és azokon túl. Dante Gabriel, Christina és Elizabeth (született Siddal) határokat feszegető pályafutásából világhírű műveket ismerhetnek meg a látogatók. A Rossettik művészete, szerelemhez és életmódhoz való hozzáállása forradalminak számít, és ezt egy magával ragadó kiállításon mutatják be, ahol versek, rajzok, festmények, fotók, dizájn tárgyak és más alkotások is láthatók. A kiállítás Dante Gabriel Rossetti első retrospektív bemutatója, és az elmúlt két évtized legnagyobb kiállítása legikonikusabb képeiből. Emellett Elizabeth Siddal munkásságának legátfogóbb kiállítása az elmúlt 30 évben, amely ritka akvarelleket és fontos rajzokat mutat be.

A Rossettik által alkotott művek rendkívül változatos tematikával rendelkeznek, inspirációikat pedig számos forrásból merítették, beleértve a bibliai és középkori lovagi témákat, Dante és Shakespeare művein keresztül, egészen Keats alkotásaiig. Munkáik általában irodalmi jelenetekből merítettek, melyek értelmezését csak az alapvető szövegismeret segítségével lehet teljes mértékben megérteni. Festészeti stílusukra jellemző az illusztratív jelleg, az élénk színek, az éles színátmenetek, hangsúlyos kontúrok és a perspektíva hiánya. A valóságot idealizálták, ugyanakkor törekedtek a részletgazdag és életszerű ábrázolásra is. Híres női alakjaik felfokozott szépsége és érzékisége jól tükrözi, hogy művészi törekvéseik azon az irányvonalon mozogtak, hogy a valóságot felülmúló, tökéletes és idealizált gyönyört hozzanak létre. Ennek következtében a korukban lázadónak, renitensnek számítottak. Minden bizonnyal sikeresek voltak törekvéseikben, hiszen már életükben ismert művészekké váltak, és munkáikat több kontinensen is kiállították a század folyamán.

Dante Gabriel Rossetti: Lady Lilith (részlet). Forrás: The Guardian

Rossettiék élettörténete tragédiákat és diadalokat is tartalmazott, de legnagyobb ajándékuk a művészettörténetnek az volt, hogy Nagy-Britannia első művészeti szubkultúráját hozták létre, amely közvetlen konfliktusban állt a viktoriánus normákkal. Christina lerombolta a női kreativitásra, szerelemre és családi életre vonatkozó nemi sztereotípiákat, Gabriel semmibe vette a burzsoá normákat és a mindennapi életet művészi élménnyé varázsolta, Siddal pedig egyedülálló kreatív és öltözködési függetlenséget teremtett. Nem követték a társadalom által előírt utat, inkább a sajátjukat választották - és így lettek Nagy-Britannia eredeti művészi bohémjei.

Elizabeth Siddal modellként, és mint hölgy, aki egy lovagi lándzsára tűzi a zászlót. Forrás: BBC

London, Victoria & Albert Museum - Donatello: Sculpting the Renaissance

Február 11. - Június 11.

A Sculpting the Renaissance a firenzei mester művészetének első jelentős kiállítása, amelyet valaha is rendeztek Nagy-Britanniában. Donatello (1386-1466 körül) az olasz szobrászat leginkább forradalmian újító alakja. Firenzében született és Lorenzo Ghiberti tanítványa volt a Keresztelőkápolna híres bronzajtóinak elkészítésekor. Donatello legismertebb alkotása talán a fiatal Dávid szobra, amely fekete bronzból készült és a reneszánsz művészet első álló férfiszobra volt, csupán szattyánkalapban és csizmában. Dávid alakja csábítóan ruganyos és teljesen tökéletes, és az udvarban kiállítva mindenki számára láthatóvá vált a Medici-palotában. A szobor a zsarnoki óriások elleni politikai bátorság szimbólumává vált.

Donatello mesterművei. Forrás: EuroNews

Egyik legkorábbi megbízása az volt, hogy egy firenzei templom homlokzatára egy halott Krisztust faragjon. Messiása mintha kitörne a márványból, amelyből készült, és előre mozogna a térben. Donatello szinte valamennyi művét jóval szemmagasság feletti helyre tervezte, és ismert, hogy a helyszínen kiigazításokat végzett, hogy a figurákat drámaibb és személyesebb kapcsolatba hozza a nézővel. Zseniálisan értett a perspektívához.

