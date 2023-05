Repülőrajtott vett az állami tőkeprogram (Interjú)

Márciusban berobbant a tőkepiacra a Nemzeti Tőkeholding (NTH) által meghirdetett, három pillérből álló Baross Gábor Tőkeprogram. Az első pillér két alprogramot tartalmazó pályázati kiírása már le is zárult, 14 alap fordíthatja beruházásokra, zöldfejlesztésekre és a tőzsdei aktivitás ösztönzésére az elnyert mintegy 170 milliárd forint forrást. A pályáztatás tapasztalatairól, az alprogramok várható eredményeiről és az NTH intézkedéseiről Katona Bence vezérigazgatóval beszélgettünk.

Idén januárban indult el a Nemzeti Tőkeholding. Milyen céllal hívták életre a szervezetet?

Katona Bence: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elvárásai, aki a szervezet tulajdonosi joggyakorlója, egyértelműek a Nemzeti Tőkeholdinggal szemben. Hatékonyabbá és eredményesebbé kell tenni az állami hátterű tőkealapok működését, valamint olyan keretrendszert kell működtessen, amely érdemben járul hozzá a hazai vállalkozások fejlesztéséhez és megerősítéséhez, a kifektetések elősegítéséhez, továbbá a magyar gazdaság teljesítményének növeléséhez.

A Nemzeti Tőkeholding Zrt.-t 2022. novemberben jegyezték be, tevékenységét pedig 2023. január 1-jén kezdte meg. A tavalyi időszak az előkészítésről, a piac precíz felméréséről, illetve a meglévő tőkealapok működésének üzleti típusú átvilágításáról szólt. Ezek az alapok korábban széttagoltan működtek, többek között azért is, mert különböző intézményi rendszerű szervezetek alá tartoztak. Január 1-jén már egy világos képpel rendelkeztünk az alapok mellett arról is, hogy jelenleg mik az erősségei a magyar tőkepiacnak, és hol vannak azok a fejlesztési pontok, ahol viszont állami szerepvállalás, piacfejlesztés szükséges. Az elhúzódó háború és a szankciók káros gazdasági következményei miatt kialakult kedvezőtlen kamatkörnyezet a megfelelő finanszírozás biztosítását még sürgetőbbé tette, hiszen ez hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország elkerülje a recessziót és megvédje a munkahelyeket, így a családokat. Ezt a feladatot látja el tehát ez év elejétől az NTH, egyrészt az alapok működésének felügyeletén keresztül, másrészt olyan új gazdaságélénkítő programok megvalósítása révén, mint amilyen a Baross Gábor Tőkeprogram.

Hozzáteszem, a Baross Gábor Tőkeprogram, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram és a Széchenyi Kártya Program összesen több mint 3100 milliárd forintnyi likviditást nyújt a vállalkozásoknak, amely 1-1,2 százalékkal növeli a GDP-t. A Tőkeprogram tehát egy jelentős gazdaságélénkítő csomag része.

A tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapokat célzó pillérének pályázati kiírása március 31-én zárult, összesen 14 alap nyert 169 milliárd forint forrást. Hogyan értékeli az eredményt?

Teljes mértékben elégedett vagyok, az eredmény a várakozásinknak megfelelően alakult. Arra is számítani lehetett, hogy az ingatlanalapok nagyobb részarányt képviselnek majd az értékpapírlábhoz képest. A kiírást nagyon jól fogadta a piac, a meghirdetést követően erős érdeklődést tapasztaltunk, amely az értékeléskor a számokban is megmutatkozott. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az eredetileg meghatározott 150 milliárd forint keretösszeget 169 milliárd forintra emeljük.

A kiírást természetesen egy alapos kutatómunka is megelőzte, amelynek mentén erős belépési kritériumokat állapítottunk meg, mint például azt, hogy csak azok az alapkezelők pályázhattak sikeresen, akik az utóbbi két évben átlagosan legalább 50 milliárd forint vagyonnal gazdálkodtak. Emellett felső összeghatárokat is szabtunk, így a nettó eszközérték legfeljebb 30%-át, de maximum 30 milliárd forint forrást biztosítunk a nyertesek számára. Ez egyértelműen szűkítette a lehetséges szereplők körét, de nem is az volt a cél, hogy minél többen, hanem hogy a legjobbak jelentkezzenek. A feltételrendszer tehát garantálta, hogy a piacon több évtizedes múltra visszatekintő, komoly referenciákkal rendelkező, nagyobb összeggel is eredményesen gazdálkodó alapkezelőkre bízhassuk a források kezelését.

Egyébként ez a fajta pályáztatási metódus egy teljesen új gyakorlat az állami tőkefinanszírozás terén. Állami forrásokról van szó, tehát a hatékonyság kulcskérdés, ezért a legjobb kondíciókat kívántuk ezzel a stratégiai lépéssel elérni. Az így kialakult versenyhelyzetnek köszönhetően alacsonyabb költségek mellett, jó költségstruktúrával juthat a tőke a gazdaságba, a befektetések pedig professzionális módon, a lehető leggyorsabban valósulhatnak meg.

Milyen szempontokat mérlegeltek az értékelésnél?

A két alprogram esetében hasonló szempontokat vizsgáltunk, melyben szem előtt tartva a felelős gazdálkodást, kritikus tényező volt az alapkezelési díj mértéke, továbbá a befektetésünkre eső összköltség kérdésköre is. Ez utóbbi tartalmaz minden egyéb felmerülő kiadást, amelyek például a letétkezeléshez, a könyvvizsgálathoz vagy éppen a forgalmazáshoz kapcsolódnak. A két tétel együttesen meghatározza, pontosan mennyi pénz kerülhet a gazdaságba, és természetesen nem mindegy, hogy 1 milliárd forint tőkére 10 vagy éppen 5 millió forint költségösszeg jut.

Emellett az ingatlanalapok lábnál még egy erős meghatározó faktort emeltünk be, ez pedig a fejlesztés részaránya. A kiírás eleve megkövetelte, hogy az elnyert összeg minimum 50%-át fejlesztésre fordítsák az alapok, míg a fennmaradó részt ingatlanok vásárlására. Az értékelésnél azonban előnyt jelentett, ha valaki magasabb fejlesztési arányt vállalt. Ezzel még inkább dinamizálni tudjuk a gazdaságot, akár teljesen új ingatlanok építéséről vagy már meglévők felújításáról van szó.

Jelenleg a nyertes alapkezelők megteszik a szükséges előkészületeket a források fogadásához, azaz jelenleg a kezelési szabályzatok módosítása zajlik. Attól függően, hogy zárt vagy nyílt alapról van szó, akár már májusban, legkésőbb június végével bezárólag minden érintett megkapja az elnyert forrásokat. A folyósítást követően pedig megkezdődhet a tevékeny munka, a legjobb ügyletek felkutatása és a források kihelyezése.

Hogyan tudják biztosítani, hogy ezek az alapok megfelelő hatékonysággal működjenek?

Elég komoly és egyértelmű elvárásokat támasztunk a nyertesekkel szemben, akik ennek tudatában végzik munkájukat. Az értékpapíralapok esetében azt a kikötést tettük, hogy a forrás megérkezését követő 3 hónapon belül a teljes összeget be kell fektetni magyar kibocsátású kötvényekbe és részvényekbe, mi pedig azt vállaltuk, hogy kb. 2 éves tartási idővel számolhatnak az alapkezelők. Ez természetesen nem egy kőbe vésett időtáv, és korántsem jelenti azt, hogy addig nem nyúlhatunk a pénzhez. Ha a folyamatos monitorozás során úgy látjuk, valamelyik alap nem az elvárásoknak megfelelően teljesít, nem az általunk képviseltek szellemében jár el, esetleg nem helyezi ki a forrást, akkor visszaváltjuk a befektetésünket.

Természetesen az ingatlanalapoknál nem lehet ilyen gyors eredményeket produkálni, már csak azért sem, mert ott a fejlesztés a fő cél, ahhoz pedig értelemszerűen pár hónapnál több időre van szükség. Éppen ezért ebben az alprogramban 5 évet követően nyílik meg a visszaváltási lehetőségünk, azonban közben is van lehetőség a revízióra. Esetükben a második év után van egy nagyobb mérföldkő, mikoris a teljes forrás legalább 30%-a kihelyezésre kell kerüljön, a fennmaradó összegre pedig kész üzleti tervvel kell rendelkezzenek az alapkezelők. Az együttműködés harmadik évében elvárt a teljes kihelyezés vagy már élő szerződés megléte. Ha bármelyik pontnál elmaradás van, a szerződéssel le nem fedett összeget visszaváltjuk. Ezek egyértelmű szabályok, amiket mindenkinek követnie kell.

Milyen eredményekre számítanak?

A Baross Gábor Tőkeprogrammal, kiegészítve az EXIM által koordinált hitelprogrammal, az átfogó célunk a beruházási aktivitás növelése – ezt szolgálja a szóban forgó, közel 170 milliárd forintnyi forrás is. Ezen belül mindkét alprogramnak más a célja, ennek megfelelők a várakozásaink is. Az ingatlanalapok esetében a zöldfejlesztések megvalósítását ösztönözzük, amely nem csupán teljesen új ingatlanok építését, hanem már meglévő ingatlanok energiahatékonysági felújítását is jelenti. Ha végignézünk a nyertesek portfólióján, több mint egymillió négyzetméternyi ingatlant találunk, köztük iroda-, lakó- és raktárépületeket, logisztikai központokat, kereskedelmi ingatlanokat. Ha ezek egy részénél elvégezhetők a korszerűsítő munkálatok, annak rövid és hosszú távon is látható előnyei lesznek. Egyrészről új munkahelyeket teremtenek, ennek mentén pedig gazdasági növekedést generálnak, másrészt az épületek energiaigényének mérséklődése lesz megfigyelhető. Ez utóbbi fejlesztések csökkentik a fogyasztás mértékét, mely kulcsfontosságú szerepet játszik a hosszútávú fenntarthatósági célok elérésében.

Az értékapapír alprogram esetében más okból van jelentősége az alapok munkájának. Megfigyelhető, hogy a tőzsde a fejlettebb országokban kiemelt szerepet tölt be a vállalatok finanszírozásában, az átlátható működésen keresztül lehetőséget biztosítva számukra nagyobb tőke bevonására, így gyorsabb növekedés elérésére. Éppen ezért fontos nálunk az ilyen jellegű ügyletek ösztönzése. Az értékpapíralapok tevékenységétől tehát azt várjuk, hogy megnövekszik a kereslet a magyarországi kibocsátású részvények és kötvények iránt, amely motiválón hat a lehetséges kibocsátókra, fokozódik a piacra lépési kedvük.

Mi az elvárt hozam?

A programok alapvető célja a gazdaságélénkítés, melynek vezérlő elve a piaci befektetői szemlélet. Az állam amellett, hogy ezt a stratégiai célt tartja szem előtt, a program részeként hozamnyereségre is szert tesz. Ez utóbbira garanciát a prosperáló, jó referenciákkal bíró alapok jelentik. Az ingatlan- és értékpapíralapok esetében is már működő befektetési struktúrákhoz csatlakozunk, és az invesztíciónk arányában osztozunk majd a többi piaci befektetővel az elért hozamon.

A magyar tőzsde méretéből fakadóan akár pár százmilliós nagyságrendű befektetés is kellően el tudná mozdítani egy-egy vállalat részvényárfolyamát. Ezt a problémát miképpen hidalnák át az értékpapíralapok?

Ezt a forrást három hónap alatt kell kihelyezniük az alapoknak, amely a tervezhetőség mellett azt is biztosítja, hogy ne egyszerre zúduljon rá a piacra ez a 15 milliárd forintos összeg. Az értékpapíralapokon keresztül az állam egyfajta diverzifikált befektetést tud megvalósítani, így csökkentve az egy papírra jutó hatást. Ez az összeg egyébként a Budapesti Értéktőzsde egy-két napi forgalmával egyenlő, így nem tud torzulást okozni a piacon. Emellett a kötvénykibocsátások finanszírozása is ugyanolyan fontos célként szerepel, mint a részvénykibocsátásoké, mindkét piacot szeretnénk ösztönözni.

Mi passzív befektetőként kívánunk részt venni a folyamatban, úgy gondoljuk és el is várjuk, hogy a nyertes alapkezelők felelősségteljesen gazdálkodnak a rendelkezésükre álló forrásokkal, és olyan befektetéseket fognak megvalósítani, amelyek garantálják az eredményességet. Bízunk benne, hogy ezzel minél több vállalatnak meghozzuk a kedvét, hogy a BÉT-et válassza, és az új kibocsátások és kötvényjegyzések irányába tereljük őket.

Az NTH mellett mások, esetleg a lakosság is befektethet az új sorozatokba?

Az új sorozatjegyzéseket kifejezetten a fenti gazdaságfejlesztési célokra hozták létre, így bár azokhoz más befektetők nem tudnak csatlakozni, az alapok egyéb sorozataiba az alapkezelő befektetési politikájától függően be tudnak szállni. A zártkörű alapoknál professzionális intézményi befektetők vannak jelen, míg a nyílt alapok esetében a lakosság is bekapcsolódhat.

A Baross Gábor Tőkeprogramnak további két pillére van. Mit tudhatunk ezekről?

A Tőkeprogram teljes keretösszege 600 milliárd forint. Ezt az NTH felügyelete alá került alapokban lévő, még ki nem helyezett 1000 milliárd forinton felül kell érteni. A Baross Gábor Tőkeprogram további pilléreiként a már lezárult pályázat mellett új alapok felállítását, valamint a meglévő, jól teljesítő alapok esetében ráemelések megvalósítását tervezzük megvalósítani. A részeletek egyelőre kidolgozás alatt vannak, de természetesen itt is a stratégiai célok megvalósítására törekszünk majd.

A program jelentős részben a private equityt erősíti. Miért kerül ez most előtérbe?

A tőkepiacok kapcsán a Nemzeti Tőkeholdingnál, bár mind a kockázatitőke-befektetési, mind a magántőke-befektetési piac fókuszban van, utóbbinál több teendő azonosítható.

A nemzetközileg private equity-ként ismert finanszírozási formát nagyobb, érett fázisban lévő cégek szokták igényelni további növekedésükhöz, nemzetközi terjeszkedésükhöz. Jól látható, hogy a gazdaságilag fejlett országokban a helyi kkv szektor versenyképessége komoly összefüggést mutat a magántőkepiac involváltságával, ugyanis ez utóbbi erősen hat a vállalkozások hatékonyságának növekedésére. Az Egyesült Államokban, amely a legfejlettebb tőkepiac, a magántőke jellegű finanszírozás olyannyira elterjedt, hogy a vállalatok számára valós alternatívát kínál akár a tőzsdére lépés helyett is. Az Invest Europe adatai szerint azonban 2021-ben a Magyarországon megvalósult magántőke-befektetések volumene messze elmaradt az európai átlagtól is. GDP-arányosan Magyarországon ez 0,15 százalékot tett ki, míg az EU-s átlag 0,75 százalék. Régiós szinten is fejlődnünk kell, ott 0,23 százalék körül mozog az átlag.

Ez azért lehet, mert a rendszerváltás után ugyan megkezdődött a szektor fejlődése, de jóval kevesebb volt az olyan magánbefektető Magyarországon, aki a forrásait ilyen típusú befektetésekre fordította volna. Éppen ezért egyfajta tőkegenerálásra van szükség, ezt a szerepet pedig az NTH-hoz kapcsolódó alapok is be tudják tölteni. Így megvalósulhatnak olyan projektek is, amelyekre finanszírozás hiányában nem lett volna lehetőség.

A magántőke jelenlétével színes finanszírozási struktúra tud létrejönni, hiszen megjelenhet mellette a banki hitel, a saját tőke vagy éppen a mezzanine, ez pedig jóval kedvezőbb megtérülést nyújt a vállalkozások számára. Azzal, hogy előtérbe helyezzük a private equtiy tőkebefektetéseket is, tovább erősítjük a gazdaságot és válságállóbbá tesszük a magyar vállalkozásokat.

A kockázatitőke-piacon az Invest Europe statisztikái alapján sokkal előkelőbb helyen szerepelünk. Ha a befektetési darabszámot nézzük, Magyarország a régióban éllovas, az összeget tekintve pedig a 7. helyen állunk. Az utóbbi években a piac látható fejlődésen ment keresztül, megszülettek olyan alapkezelők, akik komoly eredményeket értek el és továbbra is meghatározó szereplői a szcénának. Bár a magyar piac kisebb, mint a lengyel vagy a cseh, az elmúlt időszakban számos sikeres exitet tudtak felmutatni a hazai alapkezelők, ráadásul egyre több nemzetközi forrást is be tudnak vonni. A Nemzeti Tőkeholding célja, hogy a VC szektor úgy fejlődjön tovább, hogy az alapkezelők minél több magánforrás bevonására legyenek ösztönözve. Azt gondoljuk, hogy már elérte a piac azt az érettségi fokot, hogy az alapkezelők meg tudnak mozdítani komolyabb összegű piaci tőkét, így az állami szerepvállalást is csökkenteni lehet.

Az NTH a Baross Gábor Tőkeprogramon kívül további, már régebb óta működő alapok működését is felügyeli. Hogyan teljesítenek az alapok jelenleg?

Jelenleg már 55 alap tartozik a Nemzeti Tőkeholding szakmai felügyelete és kontrollja alá, és ezek zömében alapvetően jól teljesítenek.

Amikor egy alap felállításra kerül, két időbeli horizontot és ezáltal eltérő tevékenységet különböztetünk meg: van egy 4-5 éves befektetési időszak, amelyet egy 5-10 éves portfóliómenedzsment periódus követ. Erre alapozva készül el a befektetési terv, amely meghatározza az egyes alapok aktivitását, azt, hogy milyen gyorsan helyezik ki a rendelkezésre álló forrást. Mi ezen tervek alapján felmértük, hogy melyek azok az alapok, alapkezelők, amik időben elvégezték a feladataikat, időarányosan kihelyezték a forrásokat, és melyek csúsztak meg. Természetesen igyekeztünk felmérni és megérteni az eltérések okát is, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy mögöttünk van a koronavírus okozta válság, a háborús konfliktus és a szankciók, amely tényezők sokszor megnehezítették bizonyos szektorok működését, ezáltal a befektetési környezet is bizonytalanná vált.

Azokban az esetekben, ahol egy alapkezelő a saját hibájából nem tudta teljesíteni a terveket, megtettük a megfelelő lépéseket. Volt, ahol a forrást új alapkezelőre bíztuk vagy tőkeleszállítást eszközöltünk. Az intézkedések hatására az alapok átlagos kihasználtságát 49 százalékról 54-re tudtuk feltornázni az első negyedévben, ez kb. 150 milliárd pluszkihelyezést jelentett.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az alapok többsége jól teljesít, a mi szerepünk a keretek meghatározásában, a kihelyezések ösztönzésében és az eredményesség fokozásában van. Az 55 alap révén mintegy 1000 milliárd, a Baross Gábor Tőkeprogramon keresztül pedig újabb 600 milliárd forint tőkefinanszírozást tudunk biztosítani a gazdaság szereplői számára, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fejlődés új lendületet vegyen Magyarországon.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio