Bankválság és recessziós félelmek: megtette tétjeit a világ egyik legismertebb befektetője

Közzétette a Berkshire Hathawayt irányító befektető-legenda, a 92 éves Warren Buffett a konglomerátum idei első negyedéves részvényvásárlásaival - és eladásaival kapcsolatos dokumentumokat. A január-március közötti hónapokban a Berkshire aktív eladója volt a bankrészvényeknek a régiós pénzintézetek bezuhanása közepette, van azonban egy nagybank, ami mellől továbbra sem tágít az Omahai Orákulum, sőt, több mint 20 millió részvényt vásárolt a vállalatban a Berkshire. De vajon az elemzők is hasonlóan bizakodóak a cég kilátásaival kapcsolatban?

Nincsen minden rendben

Összességében a Warren Buffett által menedzselt konglomerátum, a Berkshire Hathaway aktív eladója volt a bankrészvényeknek az idei első negyedévben, a legfrissebb nyilvántartások szerint ugyanis mintegy 1,4 milliárd dollár értékben adták el a Bank of New York Mellon bankban és a minneapolisi regionális hitelező US Bancorpban fennmaradt részesedésüket, ezzel teljesen kiszállt a két bankrészvényből az Omahai Orákulum. A 92 éves veterán már jó ideje, fokozatosan építi le kitettségét a bankszektorban, 2020 és 2022 között tehát a Berkshire már eladta az amerikai bankokban lévő részesedéseinek jelentős részét, néhány hónappal a március közepén kezdődött szakadás előtt.

Warren Buffett természetesen kifejtette a véleményét a regionális bankokat érintő bezuhanással kapcsolatban, a pár hete megrendezett éves közgyűlésen többek között a bankszektort felügyelő szabályozási környezetet kifogásolta a guru, szerinte ugyanis a rendszer tele van torz ösztönzőkkel, a szabályozók, a politikusok és a sajtó is igyekszik szélsőségesen felfokozni az amerikai közvéleményt. Ezek következtében lett aztán a baj, ami során egy "kis kripto-barát hitelezőt" felszámoltak március elején, majd három másik regionális bankot is magával ragadott a történet.

A bankrendszernél látott helyzet olyan, ami mindig is jellemző volt a bankszektorra - a félelem ragályos, mint mindig