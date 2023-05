Kiszivárgott: Ukrajnának adná az EU a befagyasztott orosz vagyonokból származó bevételeket

Megvitatja az EU, hogy az általa befagyasztott 196,6 milliárd eurós orosz vagyonból származó bevételeket Ukrajna megsegítésére fordítsák – írja a Financial Times . Csak az idei első negyedévben 734 millió eurónyi kamatbevételt termelt a szóban forgó vagyon az Euroclear elszámolóháznál.

A tagállamok és az Európai Bizottság tisztviselői szerdán találkoztak annak érdekében, hogy megvizsgálják a világ legnagyobb elszámolóházánál, az Euroclearnél tartott orosz eszközök által termelt kamatok felhasználásának a lehetőségeit – tudta meg a lap.

Egy ilyen lépés nem jelentené magának a vagyonnak a kisajátítását, mégis fokozná a Nyugat Oroszországra gyakorolt pénzügyi nyomását, és ezzel is segítené az EU Ukrajnát. A belga kormány adatai szerint a szankciók miatt 196,6 milliárd euró értékű orosz vagyont fagyasztottak be az Euroclearnél, amelyből 180 milliárd euró orosz központi banki vagyon. Az ennek újrabefektetéséből származó nyereség felhasználása van most napirenden.

Az idei első negyedévben az Euroclear 734 millió euró kamatbevételt jelentett az oroszországi szankciókkal sújtott eszközökből származó készpénzegyenlegekből, és nem teljesen világos, hogy jogilag ez az összeg most kit illet meg. Egyesek szerint annak, hogy Ukrajnának adják, szélesebb körű nemzetközi támogatásra lenne szüksége, mivel hatással lehet a pénzügyi piacokra is egy ilyen döntés.

Az EU azt is fontolgatja, hogy aktívan elkezdi kezelni ezt a nyereséget, hogy még több pénzt termeljen, ami egy vagyonkezelőn keresztül történhetne, ez azonban szintén jogi kérdéseket vetne fel, hiszen az alapvetően letétkezelői és elszámolási feladatokat ellátó Euroclear mandátumába ez nem tartozik bele.

