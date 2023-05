MBH: a mesterséges intelligencia, az AI-sztori fűti a részvénypiaci ralit

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Május vége előtt néhány nappal megszületett a megállapodás az USA adósságplafon megemelésének elfogadását lehetővé tevő tervezetről. Bár a törvényhozás mindkét házának még el kell fogadni az amerikai elnök és a republikánus házelnök által tető alá hozott javaslatot, a feleknek sikerült kibillenteni a folyamatot a holtpontról. Reális esély mutatkozik arra, hogy a mindkét párt részéről a törvényhozók egy csoportja által kinyilvánított fenntartások ellenére az amerikai pénzügyminiszter, Janet Yellen által június 1-ről június 5-re kitolt x-nap előtt - amikor bekövetkezne az USA fizetésképtelensége - két évre, a jövő évi elnökválasztást is magában foglaló ciklusra megemelik a 31,4 ezer milliárd dolláros adósságplafont.

A részvénypiaci szereplők szinte biztosra vették a megállapodást, és erős a bizalom annak törvényhozási elfogadásával kapcsolatban is, így adott a kedvező gazdaságpolitikai környezet az eufórikus hangulat fennmaradásához. Májusban a nagy technológiai óriáscégek koncentráltsága mellett folytatódott a bankpánikok okozta kisebb-nagyobb korrekciókkal tarkított év eleji emelkedés. A mesterséges intelligencia (AI) sztori, az ezzel kapcsolatos technológiaváltás, majd az Nvidia május végén közzétett első negyedéves várakozásokat meghaladó eredménye és a befektetői univerzumot meglepő második negyedéves értékesítési várakozásai adtak újabb lendületet az erősödésnek.

A szigorodó jegybanki politikák lehetséges negatív reálgazdasági hatásai és a geopolitikai kockázatok miatt szkeptikusabb befektetőket is az óvatos részvénypiaci kitettség feladására, az alulsúlyok feltöltésére kényszerít a begyorsuló rali. A „short squeeze” mellet a piacokon angol mozaikszóval csak FOMO-nak (Fear of Missing Out) nevezett attitűd is tovább fűtheti a szárnyalást, amikor befektetők attól félnek, hogy kimaradnak a további emelkedésből. Nehéz megítélni a folyamat végét. A piaci szereplők egy része a dot.com- időszak extrém túlértékeltségeihez hasonló eufórikus piaci hangulat kialakulásának kockázatáról beszél, míg mások szerint, ha idővel ki is alakulhat egy részvénypiaci buborék, annak egyelőre a kezdeti stádiumát látjuk (baby-bubble), ami még sokáig eltarthat.

Az optimisták mellet szóló érv, hogy a világgazdasági növekedés motorját adó amerikai gazdaság negyedévről-negyedévre rácáfol a recessziót kiáltó pesszimista várakozásokra, sőt az Atlanta Fed előzetes becslése szerint az USA második negyedéves gazdasági növekedése 3% közelében lehet (n/n), annak ellenére, hogy a konjunktúraindikátorok a feldolgozóipar recesszióját jelzik, mind az USA-ban, mind az EU-ban.

A szolgáltatószektor vezérelte lakossági fogyasztás viszont erős, az infláció és az inflációs várakozások mérséklődnek, így már az év második felében kamatvágót várnak a FED-től. Ennek ugyan ellentmondanak a jegybanki nyilatkozatok, az erős munkaerőpiac és fogyasztás, de az optimista hangulat fennmaradásához már a jegybanki kamatemelések várható szüneteltetésének lehetősége is támaszt ad.

A részvénypiacokon erős a koncentráció, a piaci szereplők által túlfűtött AI-sztori kedvező gazdasági hatásai hosszabb távon realizálódhatnak. A részvénypiaci hozamprémium az emelkedéssel párhuzamosan beszűkül, a befektetési portfóliókban célszerű kiegyensúlyozott kockázati kitettséget tartani."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.