Örülhetnek a nyugdíjra gyűjtő magyarok: biztató számok érkeztek

Árgyelán Ágnes 2023. május 31. 15:00

Kicsit fellélegezhetnek a nyugdíjra gyűjtők, miután a tavalyi utolsó negyedév után az idei első három hónapban is sikerült valamekkora befektetési nyereséget zsebre tenniük a nyugdíjpénztáraknak. Érdekes átrendeződések voltak az első negyedévben a pénztári portfóliókban, elsősorban a kötvénybefektetések javára, és van itt más is: soha nem fizettek még be olyan magas hozzájárulást az önkéntes pénztári tagok az első negyedévben, mint most.