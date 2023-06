Ledominálja a mesterséges intelligencia a tőzsdéket, de bőven vannak még jó sztorik

Egy újabb hónap telt el az évből, így szokás szerint megnéztük a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamában bekövetkezett idei változásokat és a mögöttük álló okokat. A technológiai részvények egyértelműen az idei év nyertesei közé tartoznak - jól példája ennek az Nvidia-sztori -, miután a mesterséges intelligencia a tőzsdéken is az egyik meghatározó tényezővé vált, de ezt leszámítva is az látszik, hogy alapvetően jó évük van a tőzsdéknek. Tavalyi év ralija után viszont továbbra is alulteljesítés látszik az energiapiacokon, az olaj ára és a földgáz jegyzése is jóval lejjebb van az év elejéhez képest, miközben a dollár újonnan feltámadó ereje a devizpiaci képet is átrajzolta.