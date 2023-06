Keményen odacsap a kormány a megtakarítások új adójával - Megszólaltattuk az alapkezelőket

Jelentős összegek terelődnek majd az állampapírpiacra

Elek Péter, a Dialóg befektetési igazgatója szerint a változtatások hatása már rövid távon elkezdődik: akik július elseje után vásárolnának befektetési alapot, azok kétszer is meggondolják majd, hogy megvegyék. A TBSZ némi segítséget nyújthat, ennek a használatával ugyanis mentesülni lehet a kamatadó és a SZOCHO alól is, azonban a magyar befektetési kultúra nem annyira fejlett, hogy az ügyfelek a befektetési alapokat ezentúl mindig TBSZ számlákra vegyék. Az intézkedés másik fontos következménye az lesz, hogy jelentősen csökkenni fog a pénzpiaci és a rövid kötvényalapokba áramló összeg.

A befektetők általában látra szóló betét helyett vásárolták ezeket, akár egy hónapos időtávra is, ezek az alapok azonban nem tudnak majd érvényesülni az új környezetben.

Az értékpapír-alapokban 50% körüli volt az értékpapírok aránya, a teljes volument nézve ez azonban jelentősebb, nagyrészt állampapírokból álló tétel. A július 1-i határidő előtti néhány hétben várható némi fellendülés az alapok vásárlásait illetően, azután viszont jelentősen bezuhan majd a kereslet.

Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója úgy látja, hogy az első és egyben legfontosabb hatás az állampapírok iránti kereslet növekedése, ennek az első jelei, a hozamszint csökkenése már látszik is. Utóbbihoz az is jelentősen hozzájárul, hogy a bankok jövőre állampapír vásárlásával felezhetik majd az adójukat. Ez a változás fontosabb tényező, mint az, hogy a befektetési alapoknak állampapírt kell vásárolniuk. A második hatás a likvid pénzeszközök 20 százalékának diszkontkincstárjegyben való tartásához kötődik, ennek hatására jelentősen megugorhat a DKJ-k iránti kereslet is. Mindemellett valamelyest csökkenhet a devizás állampapírok iránti kereslet a hazai alapok irányából, bár ennek valószínűleg nem lesz érezhető piaci hatása. Az értékesítési csatornák valószínűleg igyekeznek majd kihasználni a július 1. előtti heteket, tehát némi fellendülés várható a befektetési alapok eladásában is, többen előrébb hozhatják az egy-két hónappal későbbi befektetési döntésüket.

A szakértő hozzátette, hogy jelentős többletkeresletet eredményeznek majd a változtatások az állampapírpiacon, ez azonban javarészt nem az alapkezelők, hanem a bankok felől érkezik majd. A DKJ-k tekintetében párszáz milliárdos nagyságrendű keresletnövekedés várható, kérdés, hogy erre reagál-e az egyébként a DKJ-k kínálatát a finanszírozási terve alapján drasztikusan csökkenteni szándékozó ÁKK.

Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégája arra számít, hogy a mostani intézkedések hatására folytatódhat a befektetési alapok térnyerése, amely folyamat már a tavalyi év második felében elindult, így június "könnyen a befektetések hónapjává válhat". A szakember szerint a konkrét intézkedések pontos hatásait még nehéz megbecsülni, hiszen komplex intézkedés-csomagról van szó, ami érinti a lakossági befektetéseket, a bankadó szabályozását és a befektetési alapokat is, de a legfontosabb hatások az alábbiak lehetnek:

a bankadó változtatása miatt jelentős pénz áramolhat a magyar kötvénypiac hosszabb szegmensébe,

a befektetési alapok likviditással kapcsolatos új szabályai miatt megnőhet a DKJ-k kereslete, illetve

illetve az új adónem megjelenésével még inkább erősödhet a befektetők hosszú távú szemlélete és a TBSZ népszerűsége.

Szerinte az állampapír-piacra gyakorolt legnagyobb hatása az új bankadó-szabályoknak lehet, innen jelentős kereslet érkezhet a hosszabb kötvények irányába. A befektetési alapok új likviditás-kezelési szabályai a diszkont kincstárjegyek piacára hatnak legerősebben, itt a hozamok további csökkenésére lehet számítani. Fontos megjegyezni, hogy az új intézkedések hatásainak vizsgálatakor nem csak a megnövekvő kereslet számít majd, ugyanilyen fontos lesz, hogy a kibocsátói oldal hogyan reagál, tehát az ÁKK új kibocsátásokkal mennyire akarja felszívni a megjelenő keresletet.

Nő a befektetési alapok versenyhátránya

A Dialóg befektetési igazgatója szerint már az új adó megnevezése is kérdéseket vet fel a szabályozással kapcsolatban, ugyanis egy árfolyamkülönbségen nyereséget elkönyvelő befektetőtől nehezen várható el, hogy szociális hozzájárulást fizessen. A pénzügyi termékek megadóztatása problémás, főleg akkor, ha eközben az állampapír adómentesen elérhető. Azt is meg kellene nézni, hogy eleve miért volt ennyire alacsony az állampapírok aránya az értékpapíralapok portfóliójában: a nagyobb alapkezelők külföldi vállalatokon keresztül, közvetetten is hozzájuthattak az MNB 18 százalékos kamatához, ezért kevesebb értékpapírt tartottak a portfólióban.

Móricz Dániel a friss adóval kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

a szociális hozzájárulás bevezetése egyértelműen növeli a befektetési alapok versenyhátrányát az állampapírokkal szemben,

de nagyon jelentős hatás nem várható: aki tudatosan kezelte a pénzügyeit, eddig is mentesülni tudott a nyereséget terhelő adóktól, például TBSZ használatával. Éppen ezért az állam adóbevételeit ez különösen nagy mértékben nem fogja megemelni, éves szinten valószínűleg 10 milliárd forint körüli összeget hozhat ez az államkasszába.

Bánhalmi Gábor úgy látja, hogy leginkább a Tartós Befektetési Számla népszerűségének újbóli növekedése várható. Kiemelte, hogy az utóbbi időben csökkent ennek a számlatípusnak a jelentősége, de most az új adónemmel a kevésbé tudatos befektetők is újra felfedezhetik, így ez az intézkedés még akár a hosszabb távú szemléletet is erősítheti. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a hosszú távú befektetésekkel kapcsolatos fő irányelvek ezután sem változnak. Ha valaki infláció feletti, valódi reálhozamot szeretne, ezen túl is érdemes hosszabb távon gondolkodnia, és nemcsak kötvényeket, de részvényeket és devizakitettséget is tartania a portfóliójában. Erre pedig ezentúl is lesz lehetőség, leghatékonyabb módon vegyes befektetési alapok formájában, Tartós Befektetési Számlán elhelyezve pedig adómentesen.

Vannak szabályozói hiányosságok

Elek Péter nyilatkozata szerint az intézkedés nem érint minden részletet, számos elem kiegészítetlenül maradt. A szakmai szervezetekkel, például a BAMOSZ-szal nem történt egyeztetés, valamint az alapkezelőknél is számos kérdés merült fel, amelyekre a rendeletek nem adnak választ. Ilyen például az a szabály, miszerint a bankbetétek aránya nem lehet 5%-nál nagyobb egy értékpapíralapban, ez azonban nem tisztázza a nem forintban denominált alapok helyzetét.

Az sem segít, hogy az új intézkedések nem hagynak elég időt a változtatások lekövetésére, ráadásul az ilyen sűrű beavatkozásokkal rontják a lakosság pénzügyi tudatosságát is.

A Hold Alapkezelő befektetési igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi szabályozással kapcsolatban probléma, hogy fűnyíró elven működik, így áldozatául esnek olyan alapok is, amelyek befektetési politikájának megváltoztatása vélhetően nem volt a szabályozó célja (például a hosszú kötvényalapoknak távoli lejáratú állampapírokat éven belüli futamidejű diszkontkincstárjegyekre kell cserélniük vagy a devizás pénzpiaci alapok sem tarthatnak sok betétet). A változtatások nyomán egyrészt versenyhátrányba kerülnek majd az alapkezelők, másrészt a befektetési politikák megvalósítása során több adminisztratív jellegű, extra munkákat kell majd teljesíteni, amelyek összességében érdemben nem feltétlenül befolyásolják a hozamot, de nem piaci elemeket visznek a döntéshozatalba.

Bánhalmi Gábor szerint a szabályozás háttere és szándéka jól látható, a fő cél a kötvénypiaci kereslet élénkítése, és így a hozamok leszorítása. Minden piaci szereplő igyekszik minél hamarabb megfelelni az új, befektetési alapokkal kapcsolatos szabályoknak, de van még néhány olyan pont amely tisztázásra szorul.

Emiatt még inkább felértékelődik a szakmai egyeztetés a piaci szereplők és a szabályalkotó között, hogy minél kevesebb nem szándékolt hatással szembesüljünk.

A szakember szerint leginkább az alábbi kérdéseket kell pontosan tisztázni:

mi számít pontosan likviditásnak a befektetési alapok esetében, aminek a 20%-át diszkont-kincstárjegyekben kell ezentúl tartani, illetve

a befektetési alapok esetében, aminek a 20%-át diszkont-kincstárjegyekben kell ezentúl tartani, illetve hogyan kell pontosan értelmezni a magyar állampapírokra vonatkozó új, szigorúbb limiteket.

