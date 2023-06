Olyat tett a világ harmadik leggazdagabb embere, amire 20 éve nem volt példa

Jeff Bezos, a világ harmadik leggazdagabb embere két héttel ezelőtt valami furcsát tett, amit azóta sem tudnak hova tenni az elemzők vagy a piaci szereplők: egyetlen darab Amazon részvényt vásárolt meg 114,77 dollárért - számolt be a Bloomberg. Az időzítés is spekulációkra ad okot.

Az egyetlen darabos részvényvásárlás, amelyet Jeff Bezos egy túzsdei jelentésben tett közzé, az első a 2002-ig visszamenő dukumentációban. Az Amazon alapítója inkább az eladásairól ismert - 2002 óta nagyjából 30 milliárd dollár értékben adott el Amazon-részvényeket, hogy finanszírozza különböző projektjeit vagy hobbijait: ilyen volt például a Blue Origin rakétatársaság elindítása vagy éppen az új, 500 millió dolláros szuperjacht megvásárrlása.

Az Amazon 1997-es tőzsdei bevezetését követően Bezos nem kapott több részvényt, és csak alacsony fizetést vesz fel. A Bloomberg Billionaires Indexe szerint Bezos még mindig a vállalat mintegy 10%-át birtokolja, amely 148 milliárd dolláros vagyonának nagy részét teszi ki.

A május 25-i részvényvásárlással körülbelül 10 dollárral lett gazdagabb Bezos, mivel az Amazon részvényeivel pénteken már 124 dollár körül kereskedtek.

Bezos lépése összezavarta az Amazont követő elemzőket, akik nem tudják, mit kezdjenek a vásárlással. A közösségi média tele volt elméletekkel, van, aki szerint Bezos ajándékba akarta adni a fizikai részvényt, mások pedig azt fejtegették, hogy véletlenül kattinthatott a vásárlás gombra a brókerszámláján. Az Amazon és Bezos képviselője nem kívánt nyilatkozni a vásárlásról.

Bezos vásárlását a bejelentés szerint másnap, New York-i idő szerint 16:20-kor jelentették be, azaz délután 4:20-kor, ami a kannabiszfogyasztók nemzetközi "titkos időpontja". Elon Musk is többször trollkodott az időponttal, egyes elméletek szerint Bezos csupán viccelt az egy darabos részvényvásárlással.

Címlapkép forrása: Amazon