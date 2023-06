Soros György átadja a fiának a családi alapítványt

A 92 éves Soros György úgy döntött, átadja fiának a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését – számol be a hírről a Bloomberg

Soros György fia, Alex Soros veszi át a Nyílt Társadalom Alapítványok irányítását, ahol egyébként tavaly decemberben nevezték ki elnöknek. Az alapítvány egyben ellenőrzése alatt tartja Sorosék 25 milliárd dolláros vagyonát, amelyet egy bizalmi vagyonkezelő kezel.

A hírről a The Wall Street Journal számolt be először, nekik azt nyilatkozta Alex, hogy sokkal nagyobb szívügyeként tekint a politikára, mint apja, és kitért arra is, hogy aggódik Donald Trump esetleges fehér házi indulása miatt. A lap megjegyzi, hogy Alex Soros a közelmúltban találkozott a Biden-kormányzat tisztviselőivel, Chuck Schumerel, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel, hogy a családi alapítványával kapcsolatos ügyeket sürgesse.

A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy Soros György a liberális ügyek és a demokrata politikusok nagy támogatójaként ismert, és régóta a politikai jobboldal célpontja. Megalapította a Soros Fund Managementet, és vagyonokat szerzett többek között a brit font elleni fogadással. A hedge fundot 2011-ben family office-á alakította át. Alapítványa eddig 19,1 milliárd dollárt költött különféle ügyekre.

