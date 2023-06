Soha nem voltak még ilyen népszerűek az ETF-ek

A korábbi rekordot még az ukrajnai invázió és a globális inflációs hullám előtt sikerült beállítani, akkor 10 260 milliárd dollár volt elhelyezve ETF-ekben. Az ETFGI nevű tanácsadó cég szerint az ilyen típusú alapok népszerűsége folyamatosan emelkedik, a piaci környezet pedig tovább segítette az ipar fellendülését.

A tőzsdén kereskedett befektetési alapok népszerűségéhez az is hozzájárulhat, hogy az amerikai S&P 500 index még mindig 7 százalékkal, MSCI All Country World index pedig 9 százalékkal marad el a korábbi rekordjától. Az ETF-ek ráadásul a nem tőzsdén kereskedett társaiknál nagyobb friss tőkét is vonzottak be: az amerikai befektetési alapok vagyona 23,5 milliárd dollár volt április végén, ami 12,8 százalékkal alacsonyabb, mint a 2021 végén elért 27 milliárd dollár.

Az ETF-ek népszerű befektetési formák, mivel rugalmasak, kellően likvidek, jellemzően átláthatóbbak, olcsóbbak és adózási szempontból is hatékonyabbak, mint a klasszikus befektetési alapok. Ennek köszönhetően az Egyesült Államokban a tőzsdén kereskedett befektetési alapok vagyona elérte a 7 270 milliárd dollárt, Európában az 1 620 milliárd dollárt, Kanadában pedig a 277 milliárd dollárt. Néhány országban, például Japánban még nem sikerült meghaladni a korábbi rekordokat, a jelenlegi trendek viszont azt mutatják, hogy ez hamarosan ezeken a területeken is bekövetkezik majd.

