Nyugdíjpénzek: évek óta nem látott dolog történt

2019-ben láttunk utoljára olyan hozamadatokat, mint az idei első félévben, az önkéntes- és a magán-nyugdíjpénztári portfóliók is szárnyalnak: csak úgy röpködnek a 10%-os féléves hozamok, de vannak olyan szolgáltatók is, ahol a 12% feletti teljesítmény sem ritka. Kérdés, hogy a jó hozamok mennyire hozzák meg a kedvet a nyugdíjcélú megtakarításokhoz, mivel az eddigi adatok sajnos folyamatosan csökkenő létszámot mutatnak.

Röpködnek a 10% feletti hozamok

Ahogyan azt a negyedéves hozamösszefoglalónkban is megírtuk, tavaly nagyon megszenvedték az inflációt, az orosz-ukrán háború nyomán kialakuló energiaválságot, a részvénypiacok visszaesését, de még a kötvényhozamok emelkedését is a hazai nyugdíjpénztárak, legutoljára 2008-ban láttunk hasonlóan pocsék évet hozamok szempontjából, mint a tavalyi.

Idén aztán a globális befektetői hangulat javulásával párhuzamosan az önkéntes- és magánnyugdíj-portfóliók hozamai is szépen visszajöttek, olyannyira, hogy

fél év alatt már néhol jobb hozamokat látni, mint az igen kiemelkedő évnek mondható 2019 egészében.

Voltak persze idén is izgalmak az első félévben, főként az amerikai bankválság, a Credit Suisse körüli problémák borzolták az első hónapokban a kedélyeket, mindeközben továbbra is tart az orosz-ukrán háború, berobbant a mesterséges intelligencia-őrület, a jegybankok többsége pedig még kamatot emelt idén eddig.

Összességében a fenti hangulatjavulás tükröződik tehát a nyugdíjpénztárak első féléves hozamaiban is.

Az MNB oldalán elérhető, június végi árfolyamadatok alapján egy olyan pénztári portfólió sincs már, amely mínuszban lenne, sőt, alig van olyan pénztár, amelynek legalább az egyik portfóliója ne hozott volna már az év első hat hónapjában 10% körüli hozamot.

alig van olyan pénztár, amelynek legalább az egyik portfóliója ne hozott volna már az év első hat hónapjában 10% körüli hozamot. Kiemelkedik azonban az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár , mivel számosságában is itt van a legtöbb 10% feletti hozamú portfólió, valamint az Aegon Kiegyensúlyozott portfóliója hozta az önkéntes pénztárak közül a legmagasabb, 12,87%-os féléves hozamot .

, mivel számosságában is itt van a legtöbb 10% feletti hozamú portfólió, valamint . Nem az Aegon az egyetlen, amely szép teljesítményeket tud felmutatni, hiszen az Allianznak és a Honvédnak is van 12% felett hozó pénztári portfóliója .

. 10% felett is sokan végeztek, sok esetben éppen a klasszikus vagy óvatos portfóliók tudtak szebb hozamokat elérni.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók teljesítménye is kiemelkedő, hiszen idén eddig mindegyik portfólió bőven pluszban van. A négy megmaradt magánnyugdíjpénztár portfóliói közül is

a klasszikus portfóliók talán a „leggyengébben” teljesítők 8-11% körüli féléves hozamokkal,

a kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók pedig 10-13% között szóródnak .

. Érdemes kiemelni a Budapest és a Horizont Nyugdíjpénztár portfólióit, amelyek kivétel nélkül 10% feletti féléves teljesítményt tudnak felmutatni idén.

A jó hozamok megfordíthatják a trendet?

A friss, első negyedéves számok szerint az év első három hónapjában is folytatódott az önkéntes pénztárak taglétszámának csökkenése: míg 2022. december végén 1,092 millió tagot számlált a szektor, március végén több mint 8 ezer fővel kevesebb tag volt, így a létszám 1,084 millióra esett vissza.

Kérdés, hogy a most látott igen kedvező féléves hozamok mennyire hozzák majd meg a kedvét a nyugdíjra gyűjtőknek a csatlakozásra.

Hasonló trend jellemzi a magánnyugdíjpénztárakat is, ezek taglétszáma is folyamatosan csökken, ami javarészt annak tudható be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével sokan inkább visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, hogy 100%-os állami nyugdíjat kapjanak. Egy negyedév alatt 227 pénztári taggal csökkent a létszám, 50 075 főre.

Hogyan lehet nyugdíjra gyűjteni a szocho mellett?

Ahogyan arról több cikkünkben is beszámoltunk, van arra lehetőség, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások is mentesek legyenek a júliustól életbe lépő szocho-fizetés alól.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a hozam 10 év után adómentessé válik és onnantól 3 évente felvehető. A tőke továbbra is adóköteles a 21. évig - addig folyamatosan csökken az adóköteles rész.

A NYESZ esetében a kamatadó eddig is létezett, ugyanakkor a NYESZ-en lévő megtakarítás akkor vehető fel teljesen adómentesen, ha 10 év eltelt a számlanyitás óta és nyugdíjba vonult a megtakarító. Ekkor tehát sem kamatadó-, sem szocho-fizetés nem terheli a megtakarítót. Ha viszont nem telt el 10 év a számlanyitás és a nyugdíjba vonulás között, akkor a hozam után szja-t és szochót is fizetni kell. Ha pedig nyugdíjba vonulás előtt veszi valaki ki a pénzt, akkor a hozam után szintén fizetni kell szja-t és szochót, sőt, az adójóváírást 20 százalékkal növelt összeggel is vissza kell utalni az államnak.

A megtakarítással kombinált életbiztosítások esetében pedig az alábbiakra kell figyelni:

Ha a szerződést egyszeri díjas megtakarítások esetében 5 évig, rendszeres díjas megtakarításoknál pedig legalább10 évig fenntartjuk, akkor a biztosítói kifizetés teljesen adómentes, a július 1. után kötött szerződések esetében is.

Ha a július 1-jét követően megkötött életbiztosítást mégis hamarabb kellene feltörni, akkor

rendszeres díjas életbiztosítás esetén 6 év után és 10 év előtt az adó felét - tehát 7,5% szja-t és 6,5% szochot, összesen 14% - kell megfizetni. Ha viszont a szerződés első 6 évben történik a kifizetés, akkor az adóteher 15 százalék szja és 13 százalék szocho, vagyis összesen 28 százalék.

6 év után és 10 év előtt az adó felét - tehát 7,5% szja-t és 6,5% szochot, összesen 14% - kell megfizetni. Ha viszont a szerződés első 6 évben történik a kifizetés, akkor az adóteher 15 százalék szja és 13 százalék szocho, vagyis összesen 28 százalék. Egyszeri díjas biztosítások esetében, ha a biztosító kifizetése a 3. és az 5. év között következik be, akkor az szja 7,5 százalék, plusz a szocho 6,5 százalék, vagyis összesen 14 százalék az adóteher. Abban az esetben, ha a kifizetés a 3. évet megelőzően történik, úgy az szja 15, a szocho 13, vagyis összesen 28 százalék az adó mértéke a kamatjövedelemre vetítve.

