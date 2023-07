3 óra alatt kelt el a Jackson Pollock Studio első NFT kollekciója

A Jackson Pollock Studio július 19-én rendezett árverést az első NFT kollekciójából. A digitális műtárgyak alig három óra alatt keltek el, összegük együttvéve meghaladta a 450 000 dollárt.

A „Beyond the Edge” címet viselő sorozatot a stúdió az Iconic elnevezésű Web3-mas, digitális művészeti platformmal közösen hozta létre. A gyűjtők számára felkínált négy egyedi NFT-n Pollock összefestékezett műterempadlójának részletei láthatóak. Az aukción az összeállítás darabjait külön-külön együtt is meg lehetett vásárolni. Az egyenként 1500 dolláros NFT-k mellé egyedi, kézzel számozott nyomatokat is kaptak a vásárlók az általuk választott alkotásról.

A Jackson Pollock Studio ’Beyond the Edge’ kollekciója. Forrás: Iconic /Artnet

Már az aukció első két órájában összesen 440 ilyen figitális pár került eladásra, a legkapósabb darab a Convergence című kép volt. A megmaradt 60 digitális műalkotás és limitált példányszámú nyomata július 20-án ismét értékesítésre került.

A kollekció Convergence című darabja, Jackson Pollock Studio Collection (2023) Forrás: Iconic / Artnet

Az amerikai származású Pollock (1912-1956) a 20. századi absztrakt expresszionizmus kiemelkedő úttörője volt. Alkotásait a hírhedt csepegtető technikájával készítette, mely megannyi festékfoltot hagyott műtermének padlózatán.

Jackson Pollock Long Island-i stúdiójában dolgozik 1949-ben Forrás: Ars technica

A Jackson Pollock Studio által megőrzött felület máig magán viseli a művész alkotói folyamatainak maradványait, olyan festményeken végzett munkájának nyomait, mint például a Number 3 (1950) és a Blue Poles: Number 11 (1952).

Forrás: Artnet

Címlapkép: Jackson Pollock Studio „Beyond the Edge” NFT kollekció egyik darabjának részlete. Forrása: Decrypt