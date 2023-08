Így hatott a kormány lépése az adómentes befektetési lehetőségekre

A kormány jelentősen felbolygatta a megtakarítások és a befektetések piacát azzal, hogy május végén bejelentette: július 1-től a 15%-os kamatadón felül 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a befektetéseken szerzett jövedelmekre. Már a héten beszámoltunk arról, hogy a befektetési alapok és az állampapírok a legnagyobb nyertesei, a bankbetétek pedig a legnagyobb vesztesei lettek az utolsó szocho-mentes hónap kirobbanó keresletének, most viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy az MNB erre vonatkozó adatai szerint az adómentes megtakarítási lehetőséget nyújtó tartós befektetési (TBSZ) és nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűségére milyen hatással voltak a kormány intézkedései.

Az elmúlt hónapokban szigorított a kormány a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon is. Tette ezt azért, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje, szándéka szerint mintegy 500 milliárd forint értékben. Ennek érdekében előírta, hogy

Július 1-jétől az értékpapíralap – ideértve kizárólag a kötvényalapot, részvényalapot és a vegyes alapot – portfóliójában tartott eszközük súlya legalább 60 százalékos mértékben értékpapír kell, hogy legyen (nem például bankbetét, ahogy az alapok egy részére jellemző volt). A fenti értékpapíralapok és az ingatlanalapok a likvid eszközeik legalább 20 százalékát a magyar állam által kibocsátott diszkontkincstárjegyben kell, hogy tartsák (ez nem alkalmazandó a legalább 80%-ban külföldi eszközbe fektető alapokra). Augusztus 1-jétől a befektetési alapok kötvénybefektetéseinek legalább 95%-át (néhány kivételtől eltekintve) forint állampapírban kell tartaniuk.

A hétfői elemzésünk alapján a kormány e döntései jelentősen megmozgatták a piacot, a júniusi hónapban a legnagyobb összeget, mintegy 278 milliárd forintot a bankbetétek vesztették el, de a részvényekből is 44 milliárdot vettek ki a befektetők. A banki kötvények ezzel szemben 94 milliárd forintnyi tőkét vonzottak be, de jól teljesítettek az állampapírok és a befektetési alapok is, amelyeknél a júniusi nettó tranzakció 281, illetve 326 milliárd forinttal zárult.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 07. Földindulást hozott a szocho a magyarok megtakarításaiban, százmilliárdok mozdultak meg pár hét alatt

Úgy tűnik, a TBSZ nyert a kormány döntésein

A TBSZ- és NYESZ-számlák esetében két dolgot érdemes megnézni:

egyrészt azt, hogy többen nyitottak-e új számlát júniusban, mint az azt megelőző hónapokban,

mint az azt megelőző hónapokban, valamint azt, hogy miként változott az ilyen típusú befektetésekben elhelyezett értékpapír-állomány értéke (ez utóbbit a hozamok is befolyásolják, azonban nettó tranzakciós adat a TBSZ és NYESZ számlákra vonatkozóan nem érhető el).

A tartós befektetési számlákra vonatkozó MNB adatokból jól látszik, hogy a TBSZ-ek népszerűsége jelentősen megugrott az utolsó szocho bevezetése előtti három hónapban:

2023 második negyedévének végén a TBSZ értékpapírszámlák száma 273997-re ugrott, ami 2014 óta nem látott mértékű, 4,34%-os növekedést jelent az első negyedévhez képest.

A 2023 áprilistól júniusig tartó időszakban ugyanis 11 892-vel több TBSZ-számla volt nyitva, mint az év első három hónapjában.

A TBSZ-számlákon lévő értékpapír-állományban is viszonylag jelentős emelkedés látható a második negyedévben, igaz, ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy az év első három hónapjában nagy visszaesést láthattunk e tekintetben (azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az állomány emelkedése vélhetően nem a frissen beáramló tőkének, hanem az általános piaci teljesítmény és így a hozamok emelkedésének köszönhető). Áprilistól júniusig 3260 milliárd forintról 3463 milliárdra ugrott a tartós befektetési számlák értékpapír-állományának értéke, ez 5,85%-os növekedést jelent, amely a 2021 harmadik negyedéves adat óta a legmagasabb. A TBSZ-számlák száma negyedéves összevetésben azonban az emelkedéssel együtt sem nevezhetők kiemelkedőnek, a 2017-2018-as szintet még megközelíteni sem sikerült.

Van, amit a kormánynak sem sikerült felpörgetnie

A NYESZ-számláknál már kicsit más a helyzet:

a nyugdíj-előtakarékossági számlákon elhelyezett értékpapírok állományában ugyan látható emelkedés, de a számlanyitási hajlandóság a szocho bevezetése előtti hónapokban sem ugrott meg igazán.

2023 első és második negyedéve között az értékpapír-állomány 3,16%-kal nőtt (amely egyébként viszonylag jó adatnak mondható, hiszen legutóbb 2021 első negyedévében, azelőtt pedig 2015 előtt emelkedett ennyit), ehhez azonban valószínűleg az eszközök teljesítménye is hozzájárult. A számlák száma viszont 90 600-ról 90 ezerre csökkent, azaz nem nyitottak elegen számlát ahhoz, hogy az kompenzálni tudja a számlabezárásokat.

Ha a teljes képet nézzük, szintén folyamatosan csökkenő népszerűséget láthatunk a NYESZ-számláknál: bár az értékpapír-állomány 2015 óta viszonylag stabil, a számlaszám szinte konstans csökkenő tendenciát mutat.

TBSZ és NYESZ mint legális adóelkerülés

Nem csoda, hogy sokan a TBSZ-ekhez menekülnek a korábban is meglévő kamatadó, illetve az újonnan bevezetett szocho elől, e termék használatával ugyanis mindkettő alól mentesülni lehet. A TBSZ egy olyan speciális értékpapírszámla, amelyet különböző bankoknál és befektetési szolgáltatóknál nyithatunk meg. Egy értékpapírszámlán lehetőségünk lehet gyakorlatilag bármibe befektetni, legyen az arany, részvények vagy különböző befektetési alapok.

A TBSZ számla időtartama két részre bontható:

A számla megnyitásának évét gyűjtőévnek vagy felhalmozási időszaknak nevezzük . A gyűjtőév mindig december 31-ig tart, akkor is, ha a számlát magát például novemberben nyitottuk meg. Pénzt csak ebben az időszakban helyezhetünk rá, azt azonban – az életbe lépéshez szükséges 25 ezer forinton kívül, amelyet nyitásnál kell rátennünk - bármekkora összeggel és bármilyen rendszerességgel megtehetjük.

. A gyűjtőév mindig december 31-ig tart, akkor is, ha a számlát magát például novemberben nyitottuk meg. Pénzt csak ebben az időszakban helyezhetünk rá, azt azonban – az életbe lépéshez szükséges 25 ezer forinton kívül, amelyet nyitásnál kell rátennünk - bármekkora összeggel és bármilyen rendszerességgel megtehetjük. A gyűjtőév lezárulta után (a következő év január elseje) megkezdődik a lekötési időszak, amely 3 vagy 5 éves időtartam lehet. Ekkor már pénzt nem tehetünk a számlára, viszont szabadon vásárolhatjuk és adhatjuk el a pénzintézet által kínált eszközöket. 3 éves lekötési időszak esetén 10%-os kamatadót kell megfizetnünk, az 5 év után pedig kamatadó-mentesen vehetjük ki a számla értékét.

A NYESZ bizonyos értelemben nagyon hasonlít a TBSZ-hez, azonban az ilyen számlán elhelyezett pénzünkhöz alapesetben csak nyugdíjba vonuláskor férhetünk hozzá. Van azonban egy nagy előnye is:

A NYESZ egy államilag támogatott megtakarítási forma, ezért évente 20%-os adójóváírást vehetünk rá igénybe,

azaz az évi befizetett összeg 20%-a adóvisszatérítés formájában a számlára kerül. A visszatérítés maximuma 100 ezer forint, amelyet 500 ezer forint befizetésével tudunk maximalizálni. Mindemellett az is lényeges szempont, hogy a kamatadó és a szocho a NYESZ számlákat sem érinti. A TBSZ-hez képest különbség még az is, hogy a NYESZ-számlákra nemcsak a nyitás évében tehetünk pénzt, hanem bármikor, a rajta lévő pénzzel viszont kereskedni úgy tudunk, mintha egy standard értékpapírszámlával rendelkeznénk.

Címlapkép forrása: Getty Images