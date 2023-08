Itt dőlhet el a forint sorsa is: minden szem a kötvénypiacra szegeződik

Csütörtökön 4,3 százalék fölé emelkedett az amerikai tízéves kötvények hozama, amire több mint tizenöt éve nem volt példa. A szakértők egyelőre meglepően nyugodtak, szerintük több tényező együttesen okozza a hozamemelkedést. Ez viszont mindenképpen rossz hír a feltörekvő eszközök szempontjából, a forint utóbbi hetekben látott gyengélkedéséhez is hozzájárulhatott a dollár erősödésével együtt.

Évtizedes rekordok dőlnek épp a kötvénypiacon

Az elmúlt napokban intenzív hozamemelkedést látunk a fejlett piacokon, csütörtökön az is előfordult, amire több mint tizenöt éve nem volt példa, az amerikai tízéves hozam 4,3 százalék fölé emelkedett. Utoljára tavaly októberben járt hasonló magasságban az amerikai kötvényhozam, azt megelőzően pedig több mint 15 éve, 2007-ben. Ennek közvetlen kiváltó oka a Fed szerda este megjelent jegyzőkönyve volt, mely további kamatemeléseket vetített előre, legalábbis a Nyíltpiaci Bizottság tagjainak többsége még a kamatkondíciók további szigorítását tartja szükségesnek.

Ugyanakkor önmagában a jegybank jegyzőkönyve nem tudott volna ekkora hatást kiváltani, a piac már hetek óta kezdi azt árazni, hogy magasabbak lehetnek az amerikai kamatok, illetve a korábban vártnál később indulhat el a lazítás, ez tükröződik most a hozamokban is. De mi történik pontosan a kötvénypiacon, mire fel ez a hirtelen hozamemelkedés?

A befektetők most kezdik érzékelni, mi lesz az új norma a piacon, ennek tudható be az átárazás a hosszú hozamokban

- foglalta össze a Bloomberg cikke a Bank of America szakértőinek véleményét.

A fenti átárazást több tényező is fűti egyszerre, ezeket igyekszünk most sorra venni.

Mégsem lesz olyan egyszerű az infláció csökkentése?

Elsősorban az amerikai inflációs kilátások, illetve azokhoz kapcsolódóan a Fed döntései határozzák meg a kötvénypiaci kilátásokat. Ebben egyelőre nem láttunk éles fordulatot, de júliusban Jerome Powell Fed-elnök érezhetően héjább hangnemet ütött meg, mint Christine Lagarde. A két nagy jegybank 24 órán belül tartotta kamatdöntő ülését, előbb Powell azt hangsúlyozta, hogy minden ülés „élő”, vagyis a beérkező adatok függvényében döntenek a további kamatemelésekről, majd európai kollégája sokkal óvatosabb volt és már a szeptemberi emelést is kérdésessé tette.

A piac jelenleg még egy kamatemelést áraz a Fed esetében, de ez jó eséllyel nem szeptemberben, majd csak novemberben jöhet. Vagyis a következő ülésen tarthat egy szünetet az amerikai jegybank, bár addig még jön két inflációs adat, melyek meghatározhatják a döntést.

Talán meglepő lehet, miért gondolkodik egyáltalán további szigorításon a jegybank, hiszen az amerikai infláció júliusban már csak 3,2 százalék volt az egy évvel korábbi 8,5 százalékkal szemben. Ugyan ez még mindig meghaladja a 2 százalékos célt, de látszólag jó úton jár ahhoz, hogy belátható időn belül elérje.

Ennek ellenére a júliusi ülés most közölt jegyzőkönyve szerint a jegybanki döntéshozók többsége még mindig azt gondolja, hogy további kamatemelés(ek) szükségesek. Vagyis ők egyáltalán nem biztosak abban, hogy a jelenlegi kondíciókkal elérhető a 2 százalékos cél.

A szakemberek egy része sem biztos abban, hogy sínen van az infláció csökkenése. A héten a Commerzbank írt arról egy részletes elemzést, hogy ugyan az utóbbi egy év visszaesése jól fest, azonban

könnyen elképzelhető, hogy a jelenlegi szint környékén beragad az áremelkedési ütem.

Ennek kulcsa pedig a szolgáltatások ára lehet, ami az amerikai inflációs kosár mintegy 60 százalékát adja. Ezen a téren egyelőre nem nagyon látszik enyhülés, miközben az energia- és élelmiszerárak jelentősen visszaestek. Ma már a legnagyobb mértékben a szolgáltatások ára járul hozzá az inflációhoz. Ebben pedig a béremelkedés játszik szerepet, a 4-5 százalékos éves bérköltség-emelkedés mellett nem is lehet számítani jelentős árcsökkenésre a szolgáltatásoknál – emelik ki a bank elemzői. Vagyis, ha tartós lesz a bérek emelkedése, akkor a kilátások sem kedvezőek. Ezen egy esetleges recesszió tudna változtatni, mely a munkahelyek megszűnésével járna, jelenleg azonban erre kicsi az esély. Így a Commerzbank szerint

jelenleg nem látszik, hogy fenntartható módon a Fed 2 százalékos céljára csökkenjen az infláció.

Vagyis furcsa módon épp az a baj most a piacon, hogy tavaly sokan „belehittek” az amerikai recesszióba, majd a vártnál jobb adatok érkeztek, ma már nagyobb esély van arra, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül túléli a gazdaság a jelenlegi helyzetet (soft landing). Ez pedig azt jelenti, hogy a fogyasztás csökkenése nem nyomja majd le az inflációt, illetve a Fednek sem kell aggódnia egy esetleges GDP-visszaesés miatt, sokkal merészebben veheti fel a harcot az infláció ellen, tovább tarthatja magasan a kamatot.

A Bloomberg már idézett cikke szerint hosszútávon is arra utalnak a folyamatok, hogy tartósan magasabb inflációs környezetre kell készülni. A demográfiai helyzet romlása ugyanis felfelé tolja a bérköltségeket, a deglobalizáció is növeli a vállalatok terheit, illetve a globális felmelegedés elleni küzdelem, a fosszílis tüzelőanyagok elhagyása is költségként jelenik meg.

Amerika még nem táncol a csőd szélén

Az USA költségvetési, finanszírozási problémái is hozzájárulnak a hozamok mostani emelkedéséhez. Ezeket tükrözte már júliusban a Fitch leminősítési döntése. Nem kell rögtön arra gondolni, hogy csődközelben lenne a világ legnagyobb gazdasága, de a magas költségvetési hiány és az adósság miatt a finanszírozási szükséglet is megnövekedik. Vagyis az amerikai kincstárnak több állampapírt kell kibocsátania, mint korábban, ráadásul a kínai és japán vásárlók keresletének egy része is eltűnhet a piacról a Bank of Japan lépései, illetve a kínai gazdaság problémái miatt.

Azt gondoljuk, hogy egy komolyabb kötvénypiaci válság vagy az USA hitelképességével kapcsolatos aggodalmak nem valószínűek

- írta a napokban egy elemzésben Patrick Saner, a Swiss Re szakembere.

Saner szerint most alapvetően nem az Amerika-specifikus tényezők okozzák a hozamemelkedést, hanem az, hogy kialakulóban van a piacon egy „új norma”, ami magasabb kamatokat jelent majd globálisan. Hozzáteszi, hogy egyébként a mostanihoz hasonló hozamemelkedés nem rendkívüli egy monetáris szigorítási ciklus végéhez közeledve a történelmi tapasztalatok szerint.

Van még tér az emelkedésre?

A legfontosabb kérdés most az lehet, meddig emelkedhetnek a hozamok, ezzel kapcsolatban a fenti tényezők alapján felemás lehet a kép:

Egyrészt ha valóban kialakul a már említett „új norma”a piacon, illetve a hosszútávú inflációs hatások realizálódnak, akkor akár további emelkedés is jöhet, illetve tartósan a jelenlegi hozamszintekre lehet felkészülni.

Másrészt viszont a Swiss Re elemzése azt emeli ki, hogy a mostani helyzetben már limitált a további tér felfelé a hozamokban, hiszen a Fed szigorítási ciklusa a végéhez közeledik, hiába lehet még benne egy-két kamatemelés. Ezen szerintük az változtatna, ha gyorsulna az amerikai gazdaság növekedése, jelenleg azonban nem ez az alapforgatókönyvük.

A forintot is megviselheti a kötvénypiaci feszültség

Szakértők szerint az amerikai hozamok emelkedéséhez hozzájárulhatott néhány egyedi feltörekvő piaci sztori is az elmúlt napokban. Az orosz rubel és az argentin peso zuhanása, valamint a kínai gazdaság sokasodó problémái miatt ugyanis a befektetők óvatosabbak lettek. Ez pedig azt jelenti, hogy sokkal inkább a biztos menedékeket részesítik előnyben akár a fejlett kötvénypiacokkal szemben is.

Ebből is látszik, hogy nem csak Amerika problémája egy esetleges hozamemelkedés. A további monetáris szigorítás miatt kialakult dollárerősödés és amerikai kötvénypiaci turbulencia a feltörekvő eszközökre is hatással lehet, a forint utóbbi hetekben látott botladozásához is hozzájárulhatott.

Éppen ezért magyar szempontból sem mindegy, milyen gyorsan ülnek el ezek a hullámok, ha a piac továbbra is szigorú vagy még szigorúbb Fedet áraz, akkor

nehéz lesz innen érdemben erősödnie a magyar devizának.

Ráadásul itthon is komoly kockázatok sorakoznak az uniós források sorsától kezdve a költségvetés helyzetéig. Egy negatív nemzetközi környezet mellett ezek a kockázatok akár a forint további gyengülését is elhozhatják az őszi hónapokban.

