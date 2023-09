Itt a friss lista: ezek az állampapírok most a magyarok kedvencei

Kijöttek a friss állampapír-statisztikák, ezek alapján augusztus végén már 9460 milliárd hevert forintos lakossági állampapírokban, ami év eleje óta 840 milliárdos állománybővülést jelent. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a legtöbb lakossági megtakarítás az inflációkövető prémium állampapírban van, azonban a lista további része már tartogat meglepetéseket.

Portfolio Investment Day 2023 Kíváncsi vagy, mibe fektetnek a profik, szeretnél gyakorlati tippeket kapni ahhoz, hogyan indulj el? Akkor gyere el Te is a Portfolio november 8-ai ingyenes, Portfolio Investment Day exkluzív klubjára, ahol három téma lesz a fókuszban: money, money, money.

Augusztus végén 9460 milliárd forintnyi megtakarítás volt a forintos lakossági állampapírokban, ami egy hónap alatt 142 milliárdos, 8 hónap alatt pedig 841 milliárdos állománybővülést jelent. Volt már ennél magasabb is ez a szám, 2022-ben meghaladta a 10 ezermilliárdot is az állomány, a sokat hangoztatott cél pedig a 11 ezermilliárd lenne, amit leghamarabb jövőre lehet majd elérni az ÁKK várakozásai szerint.

A lakossági állampapírokon belül

az állomány legnagyobb része a Prémium Magyar Állampapírban kamatozik , itt augusztus végén közel 6400 milliárdnyi megtakarítás hevert.

, itt augusztus végén közel 6400 milliárdnyi megtakarítás hevert. Bár csökken, még ezermilliárd forint feletti állománnyal bír a Magyar Állampapír Plusz is , amire egyre jobban zárkózik fel

, amire egyre jobban zárkózik fel a Bónusz Magyar Állampapír a maga 883 milliárdjával.

Ahogyan arról többször is beszámoltunk, a PMÁP felfutása egybecsengett az infláció emelkedésével, ezzel párhuzamosan a hajdani szuperállampapírból folyamatosan áramlottak ki a megtakarítások, amely trend a mai napig tart. Bár az utóbbi időben csökkenésnek indult az infláció, a prémium állampapír népszerűsége továbbra is töretlen, igaz, a tavaly év végi, idei év eleji nagy pénzbeáramlásokat már nem látni a konstrukciónál.

Ettől függetlenül a PMÁP közel 6400 milliárd forintos állományának mintegy harmadát csak ebben az évben „gyűjtötte össze”, ami a forintos lakossági állampapírokon belül a legnagyobb kategóriává teszi:

A PMÁP-ban van jelenleg a lakossági állampapír állomány 68%-a, holott év elején ez még csak 50% körül mozgott.

Ha sorba rendezzük a lakosság által tartott állampapírokat, az alábbi listát kapjuk.

Látható, hogy a PMÁP után a második legnépszerűbb kategória nem a lakossági papírok közül kerül ki, a Diszkont Kincstárjegyekben tartott megtakarítások ugyanis megelőzik a MÁP+-t.

A DKJ-k népszerűsége nem meglepő, ugyanis az elmúlt hónapokban, köszönhetően a kötvény-piaci hozamemelkedésnek, igen vonzó kamatokat kínáltak, nem volt ritka a 13-14% körüli éves kamatszint sem. Mostanra azonban a DKJ-k kamatszintje is visszaesett, 7-9% közötti hozamot kínálva. Ennél jobb kamatfeltételekkel vásárolható meg jelenleg a PMÁP, amely 14,75%-kal forog (jövőre lesz ez ennél magasabb is az idei inflációs hatás miatt), illetve egyelőre a BMÁP is magasabb, 11,92%-os éves hozamot kínál (a papír 3 havonta fizeti az időarányos kamatot).

Címlapkép forrása: Getty Images