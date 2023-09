Equilor Alapkezelő: továbbra is kockázat itthon az uniós források bizonytalansága

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai jegybank a szeptemberi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta irányadó kamatát, azonban a kommunikáció héjává sikerült, és továbbra is inkább a túlszigorítás felé hajlik a Fed, mintsem túl korán győzelmet hirdetne az infláció letörése felett, tanulva a két évvel ezelőtti fiaskóból, amikor csupán átmenetinek titulálta a meglóduló árakat. A kamatok tehát tartósan magasan maradhatnak, és a jövőre várt kamatcsökkentés is kisebb lehet, mint amire a piac korábban számított.

A részvények nem fogadták kitörő lelkesedéssel a Fed kommentárját. A historikus viszonylatban sem olcsó amerikai részvényeket ezért kerüljük, illetve az amerikai autóipari munkások szakszervezetének sztrájkja is jelentősen feljebb nyomhatja a bérköltségeket, mely a fogyasztáson keresztül ragadósabbá teheti az inflációt és présbe helyezheti a vállalatok profitját. A fejlődő piaci papírokat Kína miatt nem preferáljuk: akár az is benne lehet a pakliban, hogy a 2020-as évek Kína elvesztegetett évtizedeként vonulnak be a történelembe a jelentős ingatlanpiaci problémák és az USA és érdekszférája által hozott gazdasági szankciók miatt.

A fejlett és fejlődő piaci részvényekkel szemben a régiós és hazai részvényeket részesítjük előnyben. A CETOP index továbbra is 7 alatti idei előretekintő P/E rátán forog, míg a BUX az utóbbi időszak nagy ralija után is csupán 6 alatti értékeltséggel rendelkezik. Az OTP még mindig olcsó a magyar politikai kockázatok ellenére is, a Molnak rövidtávon segíthet a kialakuló világszintű dízelhiány, a Richtert pedig továbbra is a Vraylar húzhatja. Bár rövidtávon korrekciót várok a részvénypiacokon, azonban középtávon már jól teljesíthetnek ezek a papírok.

A nemzetközi kötvények súlyát lecsökkentettem, ugyanis a soft landing szcenárió felé haladva a hosszú kötvényhozamok emelkedésnek indultak – ha csökken ugyanis az infláció, és a gazdaság nem kerül recesszióba, akkor az inverz hozamgörbének normalizálódnia kellene. Véleményem szerint érdemesebb rövidebb durációt tartani ebben a szegmensben. A magyar kötvények súlyát megnöveltem, szép lassan tovább szűkülhet a német és a magyar hozamok közötti különbség, elsősorban a hozamgörbe közepe lehet érdekes a mérséklődő infláció és a kamatcsökkentések hatására. Továbbra is kockázatként kell azonban tekinteni az EU-s források körüli bizonytalanságra. Az abszolút hozamú stratégiák súlyát megnöveltem az elbizonytalanodott piaci környezetben, ugyanis ezen befektetések célja a piaci viszonyoktól függetlenül pozitív hozam elérése. A nyersanyagok kapcsán egyedül az olaj tűnik érdekesnek, ahol az OPEC+ szűken tartja a kínálatot, és jelenleg a kereslet is igen robusztus."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.