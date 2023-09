MBH: növekedés vagy dezinfláció, lesz-e arany középút?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Alig két hónappal azt követően, hogy a Fitch a legmagasabb AAA kategóriáról lerontotta az USA adósbesorolását, szeptember végén ismét az amerikai költségvetéssel kapcsolatos vita borzolta a befektetői kedélyeket. A következő pénzügyi év költségvetési tervezetének október elsejei határidőre történő elfogadását az is nehezíti, hogy jövőre választásokat tartanak az Egyesült Államokban, és a korábbi elnök, a republikánus szavazók körében toronymagasan esélyes Donal Trump körüli kiélezett belpolitikai helyzetben nehezebbnek ígérkezik a republikánus többségű Képviselőházzal kompromisszumos megoldásra jutni. Az amerikai kormányzat is a megállapodásban érdekelt, ugyanis a tartósabb leállás negatív gazdasági hatásai a magas kamatkörnyezetben amúgy is nehezen menedzselhető soft-landing növekedési pálya fenntarthatóságának esélyeit rontanák egy évvel a választások előtt.

Nagy valószínűséggel, ha másként nem is, de a piaci folyamatok ismét kikényszerítik az egyeztetések felgyorsítását és a megoldást, ami akár egy ideiglenes, három hónapra szóló költségvetési kiadási felhatalmazás is lehet. Hosszú távon az egyre nagyobbra duzzadó amerikai adósság- és kamatszolgálat hólabda hatásainak veszélyét, és az akadozó döntéshozatal kockázatát a korábbi leminősítések és az USA adósságbesorolását utolsóként AAA-n tartó Moody’s figyelmeztetés viszont jól mutatja.

Az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően az amerikai kormányzat, az európai politikához hasonlóan, az inflatorikus környezet ellenére jelentős költségvetési támogatásokat és ösztönzőket irányított a gazdaságba, ami a korábbi járványügyi lezárások idején felhalmozott megtakarítások felélésével együtt semlegesítette a szigorodó monetáris kondíciók fékező hatásainak nagyobb részét, legalábbis eddig.

A világgazdasági növekedést magával húzó USA lakossági fogyasztás az elmúlt negyedévekben a várakozásoknál rendre magasabb növekedési számokat eredményezett. Mostanra, elsősorban az alacsonyabb jövedelemkategóriájú rétegek esetében a felhalmozott megtakarítások elapadása, a tartósan magas kamatkörnyezet hatására lefékeződő vállalati és lakossági hitelfelvétel, valamint a magas refinanszírozási költségek a fogyasztói bizalom gyengülésének irányába hatnak. A növekedést adó fogyasztás feszítettségét a hitelkártyához kapcsolt állomány minőségromlása is jelzi.

A piaci szereplők többsége által várt recesszió bekövetkezése negyedévről-negyedévre kitolódott. Akárcsak a FED kamatvágások időpontja. Nyilván nem véletlenül, a magasabb növekedés a várthoz képest magasabb inflációt eredményezhet, különösen egy a jelenlegi geopolitikai konfliktusok miatt kínálatszűkösebb nyersanyagpiaci környezetben.

A FED lazító politikájának esélyeit növeli a szeptember végi piaci korrekció, a költségvetési huzavona okozta potenciális negatív gazdasági hatások. Az értékeltségek javulása, a munkaerőpiac feszítettségének mérséklődése a fogyasztásra gyakorolt negatív hatáson keresztül enyhíthetik az inflációs várakozásokat, és a gyengülő növekedési kilátásokkal párhuzamosan a tartósabban magasabb kamatok retorikájával szemben ismét előtérbe kerülhet az előrehozott kamatvágás narratívája."

