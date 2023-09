Raiffeisen: az elmúlt két hónap gyenge teljesítménye elsősorban a növekvő hozamkörnyezet hatásának tudható be

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az augusztusi megtorpanás után a szeptember további csökkenést hozott a főbb részvényindexekben, bár továbbra is pozitív év elejétől számított hozamokat látunk. Ez utóbbi mutatóban a feltörekvő piacok negatívba fordultak, ezen belül a kínai piac még éppen nulla felett tudott maradni. A legjobb teljesítményt ebben az évben továbbra is a növekedési részvényekben túlsúlyos Nasdaq index mutatja, 30% feletti hozammal, bár ez visszalépés a júliusi csúcsokhoz képest. Az idei emelkedést a nagy amerikai technológiai cégek vezették, de szeptember második felére már ezek is jelentősebbet estek. A kisebb cégek részvényeit tartalmazó Russell 2000 index jelentőset emelkedett június-júliusban, viszont ezt az emelkedést teljes mértékben visszaadta augusztus-szeptemberben.

Az elmúlt két hónap gyenge teljesítménye elsősorban a növekvő hozamkörnyezet hatásának tudható be, az amerikai 10 éves hozam 4,5% fölé emelkedett, és ezzel az előretekintő 10 éves reálhozam is rég nem látott szintre, 2% közelébe emelkedett. A hozamemelkedés főleg a növekedési típusú részvényekre van negatív hatással, a túlnyomórészt a jövőben várható eredményeket egyre magasabb kamatlábbal kell diszkontálni, hogy a jelenértékeket megkapjuk.

A nyugat-európai részvények teljesítménye elmaradt ebben az évben az amerikai részvények teljesítményétől, amelynek az oka a bizonytalanabb gazdasági helyzet. Az európai gazdaság teljesítményében már érződik a magasabb hozamszint hatása, és miközben az infláció érdemben csökkent, még mindig messze van a 2%-os inflációs céltól, tehát az EKB-nak fenn kell tartania a szigorú monetáris politikát. Ezzel szemben az amerikai gazdaság továbbra is erős, így a FED sokkal könnyebb helyzetben van az infláció elleni harcban. Az erős gazdaság és az erős munkaerőpiac az ár-bér spirál beindulásának lehetőségét is magában hordozza, így a szigorú monetáris politika valószínűleg hosszabb távon fennmarad, feltéve, hogy nem jön egy most már váratlan recessziós helyzet.

Mi továbbra is jelentősnek tartjuk az inflációs kockázatot, ahol a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. Kivételt jelentenek a fejlett piaci pozitív reálkamatot nyújtó inflációkövető kötvények, amelyek védelmet nyújtanak az elinflálódás ellen, miközben segítségükkel hosszú távra lehet pozitív reálhozamot rögzíteni. A modellportfólióban az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok), a magas kamatokat kínáló pénzpiaci eszközök és a részvények súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.