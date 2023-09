VIG: magasan fog maradni a reálkamat Magyarországon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az VIG Alapkezelő (korábban Aegon Alapkezelő) írását olvashatják:

"A szeptember végi amerikai jegybank ülés utáni sajtótájékoztatón, a jegybank elnök kifejtette, hogy szerinte az amerikai kamatok hosszabb ideig és magasabban maradnak, mint ahogy azt a piaci résztvevők eddig gondolták. Bár a jegybanki döntéshozók idén 3,9 helyett csak 3,7 százalékos maginflációt várnak, miközben jövőre a munkanélküliségi ráta 3,8 százalékra nőhet, ez még mindig nagyon alacsony érték lenne. Júniusban még 1 százalékos GDP növekedést jeleztek előre, ez most 2,1 százalékra emelkedett, miközben jövőre 1,5 százalékkal bővülhet a gazdaság. A számok alapján a FED az infláció csökkenése ellenére sem akar gyorsan kamatot vágni, az ezáltal meghirdetett magasabb reálkamat pedig a kezdeti bizonytalanság után nem tetszett a befektetőknek. Jerome Powell FED elnök pedig láthatóan nem akar túl korán győzelmet hirdetni az infláció felett, két évvel ezelőtti balul sikerült "az infláció csak átmeneti" kijelentése után inkább a szigor felé hajlik főként úgy, hogy a gazdasági mutatók még erősek.

Powell a soft-landing-ről is beszélt, nem ez a FED alap forgatókönyve, ellentétben a piac várakozásaival, bár jó lenne ezt elérni. Az adatok alapján érdemi munkaerő-piaci lassulás még nem látható. Újra emelkednek a reálbérek Amerikában, amely a gazdasági aktivitást élénkíti, viszont természetesen az inflációs pályát is emelheti a következő hónapokban, hacsak nem jön a sokak által várt fékezés ősszel a lakossági költésben. Neel Kashkari Minneapolis FED elnök kijelentése is csak rontotta a hangulatot, aki szintén megerősítette, hogy további kamatemelésre, majd pedig a kamatok magasan tartására lesz szükség. Új információt ugyan ez nem tartalmazott, de a monetáris fordulattal kapcsolatos reményeket erodálják az ilyen nyilatkozatok. Jelentős pénzügyi szereplők is kinyilvánították gondolataikat a tovább tartó magas kamatokról. Jamie Dimon JP Morgan-vezér szerint „a világ nincsen felkészülve a stagfláció melletti 7 százalékos FED kamatra, az 5-ről 7 százalék pedig fájdalmasabb, mint 3-ról 5-re eljutni”.

Warren Buffettet is idézte, „a most érkező apály esetén kiderül, ki úszik meztelenül” és jelentős stressz fog keletkezni a pénzügyi rendszerben. Ami a nagy kérdés, hogy fogja viselni a részvénypiac a magasabb kamatokat. Mostanáig az volt beárazva, hogy február-március körül már kamatot csökkent a jegybank, és 2024 végére már 75-100 bázis ponttal lejjebb lesz az amerikai alapkamat. Ha nem ez a szcenárió, hanem a FED még emeli a kamatokat, és magasabb szinten tartja, akkor a részvény piacnak ezt diszkontálni kell, ami azt is jelentheti, hogy elmarad a várt év végi emelkedés. Az szeptemberi makró adatok alapján úgy tűnik, hogy a kínai gazdaság kezd egy kicsit talpra állni. A kínai feldolgozóipari PMI augusztusban 49,7-re nőtt, amely a vártnál némileg magasabb érték. A pozitív oldalon az új megrendelések alindexe 5 hónapja először emelkedett 50 fölé, amely azt mutatja, hogy legalábbis stabilizálódhat az ipar helyzete.

A szolgáltató szektor indexe, amely többek között azingatlanértékesítést is tartalmazza, tovább csökkenve 51-es értéket ért el. A vártnál jobban, év/év alapon 4,5 százalékkal nőtt a kínai ipari termelés augusztusban, többek között az alacsony tavalyi bázis is segített. A kiskereskedelmi értékesítés 4,6 százalékkal bővült, ez is jobb a konszenzusnál és magasabb a júliusi 2,5 százalékhoz képest. A kimutatott munkanélküliségi ráta 5,3-ról 5,2 százalékra csökkent. Azonban a Caixin kínai szolgáltató szektor PMI 8 hónapos mélypontra esett augusztusban, ez a zero-covid utáni nyitás óta a legalacsonyabb érték, 51,8 a júliusi 54,4 után. Inflációs oldalon a fogyasztói árindex év/év alapon 0,1 százalékkal nőtt a várt 0,2% helyett, a termelői árak viszont pont a vártnak megfelelően 3 százalékkal csökkentek. A fekete ló a kínai gazdaságban az ingatlan szektor. A csődeljárás alatt lévő Evergrande kijelentette, hogy nem tud újabb hitelt felvenni, nem kap finanszírozást, így nőtt a felszámolás esélye. A kínai ingatlanrészvények december óta nem látott napi ütést kaptak. Köztudott, hogy a kínai ingatlan szektort, és ezzel együtt a kínai gazdaság nagy részét a rendkívül olcsó és könnyen elérhető hitelek hajtották. Még nem lehet tudni, hogy az ingatlan lufi kipukkadása milyen mértékig húzza le az egész kínai gazdaságot, de ha az 1990-es évek japán ingatlan lufi kipukkadását vesszük alapul, akkor ez a folyamat akár évtizedekig is eltarthat. Magyarországon az MNB tovább folytatta a kamatvágást és hosszú idő után az alapkamat és az irányadó kamatszint újra megint egyezik. Az alapkamat most már csak 13%, ami felveti azt a kérdést, hogy mit fog erre reagálni a forint. Ugyan a 13% legmagasabb a régióban, de a politikai kockázat felár miatt nem biztos, hogy a forint stabil tud maradni.

A politikai kockázat felárat már láthattuk, mikor Magyarország euró alapú kötvényt bocsátott ki pár hónapja. Ott kb. 200 bázis ponttal többet kellett ajánlani a vevőknek, mint a régió többi országa. Az MNB szerint a következő hónapokban folytatódik a hazai infláció és maginfláció gyors ütemű csökkenése. 2023 folyamán egyre markánsabban jelentkezik a szigorú monetáris politika, a csökkenő globális nyersanyagárak, a mérséklődő hazai fogyasztás és a kormányzat piaci versenyt erősítő lépéseinek árleszorító hatása. A dezinfláció üteme tovább gyorsul, így várhatóan az ősz folyamán már egyszámjegyű tartományba mérséklődik az infláció. Ezenkívül, az alapkamat jelenlegi szintjének fenntartása biztosítja az inflációs várakozások horgonyzását és az inflációs cél fenntartható módon történő elérését. A pénzpiaci stabilitás előre tekintve is kulcsfontosságú az árstabilitás eléréséhez. A jelenlegi környezetben óvatos és fokozatos megközelítés indokolt. A kérdés az, hogy mit fog tenni az MNB, ha a magyar infláció egyszámjegyű lesz. Tovább fogja-e csökkenteni az alapkamatot, és ha igen erre, hogy fog reagálni a forint. Szeptemberben végig gyengült a forint az euróval szemben. A hónap végére 390 fölé ment, ami már vészesen közel van a lélektani 400-as határhoz. Úgy nézz ki, hogy jelenleg nincs irigylésre méltó helyzetben a Nemzeti Bank. Ha az egyszámjegyű infláció hatására tovább csökkenti az alapkamatot, az gyengíteni fogja a forintot, ami retrospektív növelni fogja az inflációt ami viszont tovább fogja lassítani az gazdaságot. A mi véleményünk, hogy az MNB 2-3 hónap késéssel fog reagálni az alacsonyabb inflációs számokra, így a reálkamat magasan fog maradni Magyarországon.

A modell portfolión szeptemberben kis mértékben változtattunk. A kötvény súlyt megtartottuk 20%-on, de a hazai kötvény súlyt lecsökkentettük 3%-al 11%-ról 8%-ra, és a nemzetközi kötvény súlyt pedig 3%-al növeltük 9%-ról 12%-ra. Az alternatív befektetéseknél a nyersanyag súlyt megnöveltük 1,50%-kal 3%-ra, és a hedge fund/abszolút hozamú befektetéseket pedig 1,50%-kal csökkentetttük, 18,50%-ról 17%-ra. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.