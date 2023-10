Equilor Alapkezelő: továbbra sincs változás a piac viselkedésében

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Továbbra sincs változás a piac viselkedésében, korrekciós fázisban maradhatnak a főbb részvényindexek. Disztribúciós napok dominálják jelenleg a piacokat, amint egy kis akkumuláció felüti a fejét, pár nappal később ismét disztribúciós (intézményi eladói nyomás nagy forgalom mellett) válasz érkezik rá. A hirtelen és heves részvénypiaci visszapattanások is inkább a lefele trendet erősítik, a szentiment pedig még nem eléggé mondható pesszimistának, és továbbra is a nagy papírok támasztják a főbb indexeket, a széles piac nagyon gyenge. A szolgáltatások vártnál nagyobb áremelkedése miatt lett kicsit rosszabb a szeptemberi amerikai inflációs adat, mely szektort a Fed a legkritikusabban figyeli, továbbá a termelői maginfláció is jelentősen rosszabb lett a vártnál. A hosszú állampapírok hozamai is tovább emelkedtek az előző hónapban, többek között a békeidőszakban szokatlanul nagy USA költségvetési hiány és a Fed mérlegleépítése következtében, mely szintén szembeszelet jelent a részvényeknek.

Október 7-én Ukrajnát követően a Közel-Kelet is lángra lobbant, és kitört az Izrael és a Hamász közötti háború, mely a geopolitikai feszültségek növekedésén keresztül tovább növelte a bizonytalanságot. Véleményem szerint Irán közvetlenül nem fog beavatkozni a háborúba, bár a konfliktus gyors megoldására nem számítok. Továbbra is rendkívül erős az amerikai gazdaság, szűk a munkaerőpiac, így könnyen lehet, hogy a Fed a piac által vártnál szigorúbb lesz, mely tovább lökheti felfele az amerikai hozamokat. Ezért bár a kötvény súlyokon nem módosítottam, de a portfoliók átlagidejét csökkentettem, mind a magyar mind a nemzetközi kötvények esetén. Továbbra is bízom az EU-s megállapodás létrejöttében, azonban véleményem szerint a megállapodás még egy kicsit odébb lehet. Az Európai Bizottság részéről Didier Reynders és Johannes Hahn is jelezte, hogy a magyar kormánynak többet kell tennie a jogállamisági aggályok orvoslása érdekében, amíg az igazságszolgáltatás függetlenségének helyzetét nem javítják az Európai Unió követelményeinek megfelelően, zárolva maradhatnak az uniós források.

A lengyel részvények rendkívül jól teljesítettek a parlamenti választásokat követően, ezért a negatív globális befektetési környezetre tekintettel csökkentettem kissé a régiós részvények súlyát, és ezzel párhuzamosan megemeltem a pénzpiaci eszközök állományát. Turbulensebb időszak következhet a piacokon rövid távon, ugyanis rendkívül megnőtt az amerikai hosszú hozamok volatilitása, mely lényegében minden eszközosztály árfolyamára kihathat. Emelkedő hozamkörnyezetben változatlanul úgy gondolom, hogy az értékalapú részvények teljesíthetnek felül, ezért továbbra is tartanánk a hazai és a régiós részvényeket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.