Zsiday Viktor három befektetésben hisz most

Portfolio 2023. november 08. 16:10

A görög papírokban, a japán jenben és az aranyban hisz most nagyon Zsiday Viktor, igaz, utóbbi kettő esetén még várja a jó pillanatot a beszálláshoz. A befektetési szakértő a Portfolio Investment Day rendezvényen beszélt arról is, mekkora esélyt lát egy recesszióra, mi volt a legutóbbi olyan piaci esemény, amin meglepődött, és elmondta a véleményét az inflációról és arról, mit tart most a portfóliójában.