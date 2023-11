Meglepő adatok érkeztek a magyarok nyugdíjmegtakarításairól

Az idei harmadik negyedévben folytatódott a hozamok növekedése és ezzel párhuzamosan az önkéntes nyugdíjpénztárakban kezelt tagi megtakarítások emelkedése, az egészség- és nyugdíjkasszák összesített taglétszáma pedig 2,06 millió fő fölé nőtt. Az ÖPOSZ várakozásai szerint az év egészét tekintve a nyugdíjpénztárakba beérkező új megtakarítások meghaladhatják a 126 milliárd forintot a tavalyi 120 milliárdot követően, az egészségpénztári befizetések összértéke pedig 71 milliárd forint fölé gyarapodhat a 2022-es 59,3 milliárdról.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakban kezelt összesített vagyon 2023 harmadik negyedében tovább nőtt a negatív globális tényezők számlájára írható korábbi lendületvesztést követően. A július-szeptemberi 1,76 ezer milliárd forint feletti összeg azt jelenti, hogy a pénztárakban kezelt nyugdíjmegtakarítások korábban nem látott magas szintet értek el – egyebek mellett ez is kiderül az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss szektorelemzéséből.

A vagyon gyarapodása a tagi és munkáltatói befizetések emelkedésének, valamint annak köszönhető, hogy a folytatódott a hozamok múlt év közepétől elkezdődött javulása. Az első kilenc hónapban az éves nominális hozam 3,5 százalékra nőtt, az infláció enyhülésével pedig mind beláthatóbb közelségbe kerül a pozitív reálhozam is.

Húsz százalékkal nőtt az egy főre jutó átlagvagyon

A nyugdíjpénztári tagok tagdíjbefizetései július-szeptember folyamán 28,9 milliárd forintot tettek ki, ami az egy évvel korábbi értéket közel 10 százalékkal múlja felül. Ez a bővülés egyszerre tulajdonítható a munkaadók és a munkavállalók magasabb befizetéseinek: a pénztártagok 8, a munkáltatók több mint 12 százalékkal növelték hozzájárulásukat. Mindez azt eredményezte, hogy bár a befizetések túlnyomó többségét változatlanul a munkavállalók teljesítik, az egyre nagyobb felelősséget vállaló munkáltatói oldal részesedése az összes befizetésből a 2022-es 32 százalék után immár 37 százalékon áll. A befizetések és a hozamok növekedése miatt nem csak a pénztárakban kezelt teljes vagyon, hanem az egy főre jutó átlagos vagyon nagysága is új csúcsot ért el, a harmadik negyedévben ez megközelítette az 1,7 millió forintot, 20 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábbit.

„Bár a friss adatok is azt mutatják, hogy a munkáltatók körében egyre inkább terjedőben van a felelős, a dolgozók jövőjét, biztonságát szem előtt tartó szerepvállalás, az ÖPOSZ célja az, hogy még inkább bevonja a munkaadói oldalt, hiszen erős munkáltatói háttér nélkül nincs jól működő kiegészítő nyugdíjrendszer. Éppen ezért kezdeményeztünk egyeztetéseket a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal a Makronóm Intézettel közösen összeállított, az öngondoskodást erősíteni hivatott javaslatcsomagunkról, amelynek egyik lényeges iránya éppen a munkáltatói szerepvállalás erősítése, ezen keresztül pedig a taglétszám növelése” – mondta Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke.

Egyre többen lépnek be az egészségpénztárakba

Az önkéntes egészségpénztárakban folytatódott a taglétszám növekedése, a harmadik negyedévben már 1,02 millió főt számlált a tagság. Az egészség- és nyugdíjpénztárak összesített taglétszáma így meghaladta a 2,06 millió főt, ami felülmúlja az egy évvel korábbi 2,04 milliós szintet.

Jelentős potenciált jelentene az egészségpénztéri szektor számára, ha a szabályozók visszaterelnék a munkáltatókat a rendszerbe, hiszen így olyanok számára is hozzáférhetőek lennének ezek a szolgáltatások, akik maguk nem képesek a takarékoskodásra

– húzta alá az ÖPOSZ elnöke.

A harmadik negyedévben az egészségpénztárakban kezelt összesített megtakarítás meghaladta a 72,7 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál több mint 16 százalékkal magasabb értéket jelent. Ez a tempós növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a tagok közel 20 százalékkal növelték befizetéseiket, de a munkáltatók által teljesített összegek is bővültek – igaz, csak feleekkora ütemben.

Az ÖPOSZ friss adatai is megerősítik, hogy az egészségpénztári tagok tisztában vannak ennek az szja-visszatérítéssel is támogatott öngondoskodási formának a sokoldalú felhasználhatóságával, és ezzel élnek is. Erre utal, hogy a megszokott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele mellett kiemelkedően népszerűek a kiegészítő szolgáltatások is. A lakáscélú jelzáloghitel-törlesztéshez teljesített kifizetések összege például több mint 54 százalékkal nőtt éves szinten, míg a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatási kiadások 25 százalék feletti ütemben növekedtek.

Nagy Csaba úgy látja, mivel az szja-visszatérítéssel kapcsolatos év végi befizetési hajrá még előttünk van, valószínűsíthető, hogy a munkavállalói és a munkáltatói hozzájárulások lendülete megmarad a negyedik negyedévben. Ha ezek a várakozásaink beigazolódnak, akkor az idén az év egészét tekintve a nyugdíjpénztári befizetések értéke meghaladhatja a 126 milliárd forintot a tavalyi 120 milliárd forintot követően, az egészségpénztári befizetések összértéke pedig 71 milliárd forint fölé gyarapodhat a 2022-es 59,3 milliárdról.

